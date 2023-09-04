Тренера женской сборной Испании уволят на фоне дела Рубиалеса. Вильда привел команду к победе на ЧМ (Diario Sport)
Главный тренер женской сборной Испании будет уволен после победы на чемпионате мира.
Женская сборная Испании под руководством Хорхе Вильды выиграла ЧМ-2023, одержав победу над Англией в финале (1:0).
На церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, за что подвергся массовой критике и был отстранен от занимаемой должности на 90 дней. Весь тренерский штаб женской Испании, за исключением Вильды, подал в отставку на фоне этого скандала.
Как сообщает Diario Sport, увольнение Вильды – вопрос нескольких часов. Исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша встретится с тренером и сообщит ему о принятом решении.
Вильда возглавляет женскую сборную Испании с 2015 года. Отметим, что тренер подвергся критике за то, что аплодировал Луису Рубиалесу после того, как глава RFEF заявил, что не собирается уходить в отставку.
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Вильда: Луис, это общее дело. И потом.. мы с первого матча отбора вместе. И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе..
В этой истории есть всё.
Изнасилование(!!!!!!), предательство, депрессия, интрига, церковь, вдали виден костер, а еще дальше инквизитор, есть плачущая мама, счастливая девушка в видео, позор, подстрекатели, бененфисары, активисты, комитеты, доносы.....
Тьфу! Один невинный поцелуй, не имеющий сексуальной подоплеки.
Я хочу, чтобы эти ведьмы не угробили еще что-нибудь, и кого нибудь.
Эти подонки самое худщее , что человек может предъявить.
Мерзкая толпа ничего, кроме разрухи не добилась.
Девушка отдыхает после "изнасилования", мама Рубиалеса закрылась от крыс в церкви, и такого тренера потеряли.
Я ненавижу мерзкую толпу.
Ничего конструктивного от их деяний.
В аду будут гореть, надеюсь.
Счастья страны от победы в мундиале превратили в интригу!
Превратили в мерзость и скандал.
Молодцы!
Правильным путем идут.
Бабы правят миром.
Так вот куда ты пропал, легенда Спартака
Нашли повод и раскрутили тему.
А на сколько эта "толпа" на самом деле многочисленна, не так им и важно.