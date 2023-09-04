Тренера женской сборной Испании уволят на фоне дела Рубиалеса. Вильда привел команду к победе на ЧМ (Diario Sport)

Главный тренер женской сборной Испании будет уволен после победы на чемпионате мира.

Женская сборная под руководством Хорхе Вильды выиграла ЧМ-2023, одержав победу над Англией в финале (1:0).

На церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, за что подвергся массовой критике и был отстранен от занимаемой должности на 90 дней. Весь тренерский штаб женской Испании, за исключением Вильды, подал в отставку на фоне этого скандала.

Как сообщает Diario Sport, увольнение Вильды – вопрос нескольких часов. Исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша встретится с тренером и сообщит ему о принятом решении.

Вильда возглавляет женскую сборную Испании с 2015 года. Отметим, что тренер подвергся критике за то, что аплодировал после того, как глава RFEF заявил, что не собирается уходить в отставку.

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