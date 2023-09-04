Тренера женской сборной Испании уволят на фоне дела Рубиалеса. Вильда привел команду к победе на ЧМ (Diario Sport)

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол сборная Испании жен Футбол

Главный тренер женской сборной Испании будет уволен после победы на чемпионате мира.

Женская сборная Испании под руководством Хорхе Вильды выиграла ЧМ-2023, одержав победу над Англией в финале (1:0).

На церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, за что подвергся массовой критике и был отстранен от занимаемой должности на 90 дней. Весь тренерский штаб женской Испании, за исключением Вильды, подал в отставку на фоне этого скандала.

Как сообщает Diario Sport, увольнение Вильды – вопрос нескольких часов. Исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша встретится с тренером и сообщит ему о принятом решении. 

Вильда возглавляет женскую сборную Испании с 2015 года. Отметим, что тренер подвергся критике за то, что аплодировал Луису Рубиалесу после того, как глава RFEF заявил, что не собирается уходить в отставку. 

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24 комментария

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rigobersong
Аххахах...Вот это позорище!:))
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Крыс Пол
Рубиалес: слушайте, пацаны, только поймите меня правильно: могут отменять меня, а зацепят вас

Вильда: Луис, это общее дело. И потом.. мы с первого матча отбора вместе. И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе..
+35
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justbored
Зря стелился.
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Барберис
Мерзкая толпа показала лицо во всей красе.

В этой истории есть всё.

Изнасилование(!!!!!!), предательство, депрессия, интрига, церковь, вдали виден костер, а еще дальше инквизитор, есть плачущая мама, счастливая девушка в видео, позор, подстрекатели, бененфисары, активисты, комитеты, доносы.....

Тьфу! Один невинный поцелуй, не имеющий сексуальной подоплеки.

Я хочу, чтобы эти ведьмы не угробили еще что-нибудь, и кого нибудь.

Эти подонки самое худщее , что человек может предъявить.
+13
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+13
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Кашшай Чакырович
Тренер то причем ,принес победу сборной, да ещё и первую в истории ,просто какой то маразм !
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Metalloid
Бред конечно, полнейший. Испания может сколько угодно рожать хороших футболистов, но сама всё испортит и гегемоном им не стать.
+8
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Барберис
Вот видите.
Мерзкая толпа ничего, кроме разрухи не добилась.

Девушка отдыхает после "изнасилования", мама Рубиалеса закрылась от крыс в церкви, и такого тренера потеряли.

Я ненавижу мерзкую толпу.

Ничего конструктивного от их деяний.

В аду будут гореть, надеюсь.
Счастья страны от победы в мундиале превратили в интригу!

Превратили в мерзость и скандал.
Молодцы!

Правильным путем идут.
+8
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+5
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<CRISTIANO>
Матриархат какой-то испанский
Бабы правят миром.
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stason79
... и повешен за Кохонес
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#SharkTeam
Европейская свобода слова
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Максат Сейілхан
А с кем он собирвется играть, если 80 игроков отказались😄
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Очевидное невероятное
🐵 🐒
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Роман Ковачевич
У Испании так много скандалов в последнее время, в 2018 увольнение лопетеги прямо во время ЧМ, повели себя как истерички и уволили тренера, который тогда поставил неплохую игру, хотя он ничего такого не сделал, человек дал согласие на переход в Реал после ЧМ, его контракт с Реалом никак не влиял бы на его мотивацию на чм. Испанцы очень инстеричные какие то, чуть что сразу скандал вокруг делают
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Vikeif
Их борьба
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artpal
"Исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша встретится с тренером и сообщит ему о принятом решении"
Так вот куда ты пропал, легенда Спартака
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[ADO]
Фанатизм когда-то погубил великую испанскую империю, превратив нацию в европейских пигмеев. Сейчас же фанатизм низводит этих пигмеев в приматов.
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Glukinho
Ответ Metalloid
Бред конечно, полнейший. Испания может сколько угодно рожать хороших футболистов, но сама всё испортит и гегемоном им не стать.
уже была
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Мельников Михаил
Ответ Барберис
Вот видите. Мерзкая толпа ничего, кроме разрухи не добилась. Девушка отдыхает после "изнасилования", мама Рубиалеса закрылась от крыс в церкви, и такого тренера потеряли. Я ненавижу мерзкую толпу. Ничего конструктивного от их деяний. В аду будут гореть, надеюсь. Счастья страны от победы в мундиале превратили в интригу! Превратили в мерзость и скандал. Молодцы! Правильным путем идут.
Дело не в толпе. Просто Рубиалеса хотели убрать. Не какие-то там тёти или фемки. Его хотели убрать задолго до всего этого.
Нашли повод и раскрутили тему.
А на сколько эта "толпа" на самом деле многочисленна, не так им и важно.
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