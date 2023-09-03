Титов о будущем Абаскаля: «Спартак» – целая планета, давление колоссальное, все может поменяться в одночасье. Пока тренерский штаб лихорадит»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Краснодар Георгий Джикия Джон Кордоба Никита Чернов Срджан Бабич Александр Черников Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Никита Кривцов Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов недволен отсутствием у «Спартака» постоянного состава.

В субботу «Спартак» уступил «Краснодару» в Мир РПЛ со счетом 0:2. После 7 туров красно-белые занимают промежуточное 9-е место, набрав 10 очков.

– Кого выделите в составе хозяев?

– Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и Кривцов. Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».

– Удивились, как легко Кордоба разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?

– Кордоба – форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня [против «Краснодара»] – Дуарте и Джикия, к которым есть претензии. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в шести из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.

– Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?

– Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит.

Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается, и сделать на него ставку, – сказал бывший капитан «Спартака».

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17 комментариев

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Ganibale
Можете минусами закидать но Абаскаль все. Он не справляется с такой огромной скамейкой, ставит не на тех людей, постоянно сажает за одну ошибку, Литвинов ошибся с Уралом сидит уже 3 тура зачем? К чему эта показательная порка, зато Джикия с недовольным лицом нигде не успевающий играет…Футбол Абскаля это - футбол настроения, оно есть пожалуйста град голов, его нет и всё. Чемпионами становятся прагматики: Семак, Каррера, Ю.П.Семин, Слуцкий и как минимум тренера которые не мечутся а имеют стабильность. Взгляните на Краснодар, Ивич больше прагматик и я уверяю в этом сезоне эта команда будет высоко
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+14
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balander09
Ответ Ganibale
Можете минусами закидать но Абаскаль все. Он не справляется с такой огромной скамейкой, ставит не на тех людей, постоянно сажает за одну ошибку, Литвинов ошибся с Уралом сидит уже 3 тура зачем? К чему эта показательная порка, зато Джикия с недовольным лицом нигде не успевающий играет…Футбол Абскаля это - футбол настроения, оно есть пожалуйста град голов, его нет и всё. Чемпионами становятся прагматики: Семак, Каррера, Ю.П.Семин, Слуцкий и как минимум тренера которые не мечутся а имеют стабильность. Взгляните на Краснодар, Ивич больше прагматик и я уверяю в этом сезоне эта команда будет высоко
минусы ставят считающие что чехарда с тренером ни к чему хорошему не приведет
у Абаскаля все пошло не так после начала чемпионата весной и проваленная вторая половина
в кубке же аномалия , команда бежит, давит и много забивает, но потом встаёт
главная проблема рыжего это оборона: в каждом матче пропускают голы, а иногда по многу
в золотом сезоне Спартак мало пропускал, у Максименко была сухая серия в другом сезоне, при Тедеско оборона компактная была( жаль что центра поля не было), но при Абаскале защиты нет совсем!!!
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Konstantin Zorin
Внезапно поменяться может только тренер. А пока будет Абаскаль ничего не изменится.
+4
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Electro
Абаскаль тренер молодой, начинающий, только набирается опыта, который как известно сын ошибок трудных. Чудеса бывают, тот же Нагельсманн, но . в данном случае чуда не случилось . Спартак должен тренировать более авторитетный специалист
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Fuji69
Мне кажется Абаскалю не хватает мужества. Не хватает мужества посадить на скамейку Джикию , Промеса и Ботвингу. Выпустить Литвинова , Пруцева , Зиньковского да и Мессину . Парни любят играть в атакующий интересный футбол, который нравиться болельщикам . Плюс появился интересный серб да и Дуарте ,при моей личной неприятии ,смотрится надежнее , располневшего Джикии. Мне хочется обратиться лично к Георгию . Хватит из себя строить страдальца . Ладно один матч , два …. Но в каждом матче играть умирающего Гамлета это слишком .Ты капитан или кто ?????? Пора прекращать этот цирк .
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balander09
Ответ Ganibale
В кубке играет другой состав, вот в чем парадокс и он выпускает на Краснодар состав который с Ахматом вату катал. Мне сложно это понять честно… я понимаю что диванный эксперт, хотя я понимаю почему Зина сидит у Промеса или Джикия играет у них авторитет, ну центр поля такой выпускать зачем?
Бабич хотя бы своими габаритами накрыл удар Кордобы либо пока тот его разворачивал пришла подстраховка
в центре поля мысли нет, мяч двигают на края сразу, не говоря уже про отборы мяча, Ромку пас назад я вижу только возле чужой штрафной, но в отборе ни разу
есть с пасом Литвинов, есть шустрый Пруцев, есть атлет Мартинс, но играют умяров и зобнин
Зина прям человек настроения, оно кстати очень часто есть только если он в старте
Медину бы в центр плеймекером, но там непонятный Игнатов , то он есть, то нет
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Uriah Heep
Лихорадит?! Штормит!
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Алар
Кордоба разобрался не только с Денисовым и Дуарте, но и с Джикией! Что за неуважение к капитану Спартака?
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Bartez1986
Ответ Ganibale
Можете минусами закидать но Абаскаль все. Он не справляется с такой огромной скамейкой, ставит не на тех людей, постоянно сажает за одну ошибку, Литвинов ошибся с Уралом сидит уже 3 тура зачем? К чему эта показательная порка, зато Джикия с недовольным лицом нигде не успевающий играет…Футбол Абскаля это - футбол настроения, оно есть пожалуйста град голов, его нет и всё. Чемпионами становятся прагматики: Семак, Каррера, Ю.П.Семин, Слуцкий и как минимум тренера которые не мечутся а имеют стабильность. Взгляните на Краснодар, Ивич больше прагматик и я уверяю в этом сезоне эта команда будет высоко
а зачем минусить? тут плюс. по делу. заигрался человек, и не может сам признать, что творит хренотень
+6
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Олег Гольцов
рыжий себя издержал,как обычно,менять к чертям
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Alestern
Трудно не согласиться
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Лурц
Иногда Мостовой даёт вполне адекватные интервью.
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Гладиатор911
Дело не в тренере, а в руководстве, которое держит селекционный отдел, а его надо гнать в шею. Делают себе бабло, а на команду наплевать.
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Ganibale
Ответ balander09
минусы ставят считающие что чехарда с тренером ни к чему хорошему не приведет у Абаскаля все пошло не так после начала чемпионата весной и проваленная вторая половина в кубке же аномалия , команда бежит, давит и много забивает, но потом встаёт главная проблема рыжего это оборона: в каждом матче пропускают голы, а иногда по многу в золотом сезоне Спартак мало пропускал, у Максименко была сухая серия в другом сезоне, при Тедеско оборона компактная была( жаль что центра поля не было), но при Абаскале защиты нет совсем!!!
В кубке играет другой состав, вот в чем парадокс и он выпускает на Краснодар состав который с Ахматом вату катал. Мне сложно это понять честно… я понимаю что диванный эксперт, хотя я понимаю почему Зина сидит у Промеса или Джикия играет у них авторитет, ну центр поля такой выпускать зачем?
+1
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Аркадий Дмитриев
Ответ balander09
минусы ставят считающие что чехарда с тренером ни к чему хорошему не приведет у Абаскаля все пошло не так после начала чемпионата весной и проваленная вторая половина в кубке же аномалия , команда бежит, давит и много забивает, но потом встаёт главная проблема рыжего это оборона: в каждом матче пропускают голы, а иногда по многу в золотом сезоне Спартак мало пропускал, у Максименко была сухая серия в другом сезоне, при Тедеско оборона компактная была( жаль что центра поля не было), но при Абаскале защиты нет совсем!!!
до финала кубка можно дойти и с третьего места группы. поэтому и не рвут жилы.
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