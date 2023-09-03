Титов о будущем Абаскаля: «Спартак» – целая планета, давление колоссальное, все может поменяться в одночасье. Пока тренерский штаб лихорадит»
Егор Титов недволен отсутствием у «Спартака» постоянного состава.
В субботу «Спартак» уступил «Краснодару» в Мир РПЛ со счетом 0:2. После 7 туров красно-белые занимают промежуточное 9-е место, набрав 10 очков.
– Кого выделите в составе хозяев?
– Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и Кривцов. Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».
– Удивились, как легко Кордоба разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?
– Кордоба – форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня [против «Краснодара»] – Дуарте и Джикия, к которым есть претензии. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в шести из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.
– Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?
– Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит.
Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается, и сделать на него ставку, – сказал бывший капитан «Спартака».
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у Абаскаля все пошло не так после начала чемпионата весной и проваленная вторая половина
в кубке же аномалия , команда бежит, давит и много забивает, но потом встаёт
главная проблема рыжего это оборона: в каждом матче пропускают голы, а иногда по многу
в золотом сезоне Спартак мало пропускал, у Максименко была сухая серия в другом сезоне, при Тедеско оборона компактная была( жаль что центра поля не было), но при Абаскале защиты нет совсем!!!
в центре поля мысли нет, мяч двигают на края сразу, не говоря уже про отборы мяча, Ромку пас назад я вижу только возле чужой штрафной, но в отборе ни разу
есть с пасом Литвинов, есть шустрый Пруцев, есть атлет Мартинс, но играют умяров и зобнин
Зина прям человек настроения, оно кстати очень часто есть только если он в старте
Медину бы в центр плеймекером, но там непонятный Игнатов , то он есть, то нет