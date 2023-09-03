Титов о будущем Абаскаля: «Спартак» – целая планета, давление колоссальное, все может поменяться в одночасье. Пока тренерский штаб лихорадит»

Егор Титов недволен отсутствием у «Спартака» постоянного состава.

В субботу «Спартак» уступил « » в Мир РПЛ со счетом 0:2. После 7 туров красно-белые занимают промежуточное 9-е место, набрав 10 очков.

– Кого выделите в составе хозяев?

– Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и . Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».

– Удивились, как легко разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?

– Кордоба – форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и , сегодня [против «Краснодара»] – Дуарте и , к которым есть претензии. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в шести из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.

– Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?

– Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит.

Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается, и сделать на него ставку, – сказал бывший капитан «Спартака».

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