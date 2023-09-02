Роналду забил и отдал 2 голевых паса в игре с «Аль-Хаземом». У форварда «Аль-Насра» 6 голов и 4 ассиста за 4 матча в лиге Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем Отавио Абдуррахман Гариб Футбол

Криштиану Роналду совершает результативные действия три игры подряд.

Сегодня форвард «Аль-Насра» сперва ассистировал полузащитнику Абдуррахману Гарибу на 33-й минуте матча с «Аль-Хаземом» (4:1, второй тайм), затем отдал результативную передачу на хавбека Отавио на 57-й минуте, а на 68-й забил сам с паса Гариба.

Это 4-й голевой пас португальца в текущем чемпионате Саудовской Аравии. Также 38-летний футболист забил пять мячей за 4 игры.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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149 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Роналду уже велик тем, что хейтеры следят за ним в СА
+121
-20
+101
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Buharoid
Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий скрыт
А почему вы до последнего ЧМ этой статистикой не козыряли? Ах да))
+88
-8
+80
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Сикарио
Праздник футбола проходит мимо Майами)))
+77
-28
+49
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Стахович
Мистер ассист.Все таки лучший ассистент в истории ЛЧ.А пенки пусть низкорослые бьют
+49
-25
+24
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Garikus89
Только и может передачи на пустые ворота выкатывать!
+26
-4
+22
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Artem Piatkov
Игроки с 1000 и больше очков по гол+пас за всю карьеру:

🥇 Месси - 1177 очков (818+359)
🥈 Пеле - 1112 очков (762+359)
🥉 Роналду - 1091 очков (850+241)
🎖️ Пушкаш - 1090 очков (729+361)

Поздравляю Криштиану 👏👏
Официально обошёл Пушкаша в этом списке

Гений 🦸
+27
-6
+21
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Роман
Ответ TimKu
Комментарий удален модератором
Роналду Величайший

(с) И.Климов
+24
-8
+16
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Роман
Вот и гол.
Фаны Месииу плачут.
+22
-9
+13
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Доброжелатель98
Ответ Стахович
Мистер ассист.Все таки лучший ассистент в истории ЛЧ.А пенки пусть низкорослые бьют
2 ассиста Ди Марии из Бенфики и до свидания "лучший" ассистент. Это будет уже на групповом этапе нынешней ЛЧ. Без сомнения.
+35
-23
+12
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Олег Карпов
а новость про хет-трик 18 летнего фергюсона будет?я конечно понимаю,что это не чемпионат великой СА,но все же
+18
-6
+12
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blаncо
Ответ Олег Карпов
а новость про хет-трик 18 летнего фергюсона будет?я конечно понимаю,что это не чемпионат великой СА,но все же
У вас опечатка - Алексу Фергюсону 81 год, а не 18.
+12
-1
+11
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
+21
-13
+8
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Иван Лапин
1 место по голам, 1 место по ассистам.
+13
-5
+8
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Buharoid
А почему вы до последнего ЧМ этой статистикой не козыряли? Ах да))
++)))
+9
-2
+7
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Роман
Ответ TimKu
Комментарий удален модератором
Их удел новости Гоата комментировать. Пеший №2, поэтому не так им интересен.
+18
-12
+6
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Artem Piatkov
240 ассистов за карьеру, а по Opta и вовсе 301 ассист с учётом штанг и отскоков

Пушкаш - 1190 очков по системе гол+пас
Роналду - 1189

Почти сравнялся, чего я и желаю величайшему европейскому игроку в истории футбола
+19
-13
+6
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Правдоруб Денисов
И Отавио свой первый гол забил за Аль-Наср
+5
0
+5
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Right Authoritarianism
Ответ Hella black
Он не только велик,но и самокат
оригинальная шутка,ни разу не видел подобную шутку (сарказм)
+13
-9
+4
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Artem Piatkov
5+4 в Чемпионате, который занимал бы 7-е место по стоимости в Европе

И это в 38 лет
+9
-5
+4
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ Buharoid
А почему вы до последнего ЧМ этой статистикой не козыряли? Ах да))
ну это же другое😕🤭
+4
0
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Владимир Владимирович
Админы сделайте про Беллингема отдельную новость, человек в очередном матче приносит победу , в этот раз на 95 минуте, и 100 комментов гарантировано , а то такое событие в общей новости лишь указали
+3
0
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sbtqg59825
Радуй нас дальше, легенда))
+11
-8
+3
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Right Authoritarianism
Ответ TimKu
Комментарий удален модератором
достаточно просто посмотреть топ комментаторов под веткой роналду,там человек 8 фаны аргентинца
+5
-2
+3
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rigobersong
Ответ Enchanter WIZZARD
850 голов за карьеру!!! Это 17 сезонов по 50 голов... Просто без слов...
Ты начальную школу пропустил?:) Он в МЮ в 2003м переходил это уже 20, а до этого в Спортинге играл:)) Типичный глор кринжа:))
+4
-1
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Он саМый
Ответ Кефтеме
Тупо отскочили и всë, вот вам нагнули
Смотри на табло
+3
0
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