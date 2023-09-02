Криштиану Роналду совершает результативные действия три игры подряд.

Сегодня форвард « » сперва ассистировал полузащитнику на 33-й минуте матча с « » (4:1, второй тайм), затем отдал результативную передачу на хавбека Отавио на 57-й минуте, а на 68-й забил сам с паса Гариба.

Это 4-й голевой пас португальца в текущем чемпионате Саудовской Аравии. Также 38-летний футболист забил пять мячей за 4 игры.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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