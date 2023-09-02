Роналду забил и отдал 2 голевых паса в игре с «Аль-Хаземом». У форварда «Аль-Насра» 6 голов и 4 ассиста за 4 матча в лиге Саудовской Аравии
Криштиану Роналду совершает результативные действия три игры подряд.
Сегодня форвард «Аль-Насра» сперва ассистировал полузащитнику Абдуррахману Гарибу на 33-й минуте матча с «Аль-Хаземом» (4:1, второй тайм), затем отдал результативную передачу на хавбека Отавио на 57-й минуте, а на 68-й забил сам с паса Гариба.
Это 4-й голевой пас португальца в текущем чемпионате Саудовской Аравии. Также 38-летний футболист забил пять мячей за 4 игры.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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🥇 Месси - 1177 очков (818+359)
🥈 Пеле - 1112 очков (762+359)
🥉 Роналду - 1091 очков (850+241)
🎖️ Пушкаш - 1090 очков (729+361)
Поздравляю Криштиану 👏👏
Официально обошёл Пушкаша в этом списке
Гений 🦸
(с) И.Климов
Фаны Месииу плачут.
Пушкаш - 1190 очков по системе гол+пас
Роналду - 1189
Почти сравнялся, чего я и желаю величайшему европейскому игроку в истории футбола
И это в 38 лет