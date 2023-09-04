Собрание РПЛ решило поменять кругами матчи «Спартака» и «Сочи» из-за состояния газона на «Фиште»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Олимпийский стадион Сочи стадионы календарь Матч ТВ Сочи Футбол

Матчи между «Спартаком» и «Сочи» поменяют кругами.

Как сообщает «Матч ТВ», общее собрание РПЛ приняло решение поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком» из‑за плохого состояния газона на стадионе «Фишт». Команды должны были сыграть в Сочи 16 сентября. 

Письмо с решением направлено в РФС на утверждение. По данным «РБ Спорт», за обмен кругами проголосовали 15 клубов РПЛ, последний проголосует до конца сегодняшнего дня.

Вскоре лига официально подтвердила перенос матчей. Игра «Спартак» – «Сочи» состоится 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в рамках 8-го тура Мир РПЛ, а матч «Сочи» – «Спартак» – в апреле 2024 года в рамках 24-го тура.

Ранее Мир РПЛ рекомендовала южанам не играть на домашнем стадионе из-за качества газона. 

Вторая игра между «Спартаком» и «Сочи» в рамках Мир РПЛ состоится в апреле 2024 года. 

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46 комментариев

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Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
+45
-7
+38
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arspurs9
Ответ SMART789
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Так ведь это был запрос Сочи. Получается, правила ровнее для них, как и более лояльные условия) Надо четче читать новости.
+37
-3
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укротитель троллей
Ответ Kadom1981
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не плач
+35
-11
+24
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Никита Самарин
Адекватное решение поменяться кругами, вопрос только в том, почему не поступили также в двух последних матчах (с ЦСКА и Локо).
+20
-2
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Олимпийские объекты. Итоги.
+21
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Ызяя
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Олимпийские объекты. Итоги.
... если сравнивать с олимпийскими объектами во многих других странах, то у нас просто красота.
На фоточки посмотри -
https://www.iphones.ru/iNotes/25-fotografij-olimpijskih-obektov-posle-okonchaniya-igr-mnogie-zabrosheny-navsegda-02-19-2022
+9
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Владислав Коршунов
я путёвку в Сочи взял только из-за этого матча, юг России, а газон нормально содержать не могут, позор!
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Floating crane
Ответ Владислав Коршунов
я путёвку в Сочи взял только из-за этого матча, юг России, а газон нормально содержать не могут, позор!
Не стоило карточку оформлять. Дальше уже мелочи
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Юрий Богодаев
Ответ Александр Абрамов
засрали чтоль?
Крыша стадиона в Питере когда прохудилась... какой-то чиновник на честных щах так и сказал: прилетели бакланы и продырявили крышу. (Было лет 7-9 назад)
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arspurs9
Ответ Виталик Украинский
Сочи сделали запрос сразу, как поле пришло в негодность. Но РПЛ проснулась только сейчас, перед игрой Спартака. За этот период нисколько игр успели провести, по колено в грязи. Надо чётче следить за ситуацией.
А, правда? А то итоговая комиссия проинспектировала газон повторно всего неделю назад, отметив резкие ухудшения состояния поля по сравнению с прошлыми исследованиями, но хорошо, Виталику виднее)
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denisnor
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
сейчас пляжный сезон все агрономы с Фишта на пляжах ’’шашлык машлык’’ готовят, продают, и таксуют :)))
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Алексей Декин
А билеты на матч кто вернёт. Точнее на дорогу к матчу!
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Ызяя
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Олимпийские объекты. Итоги.
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Ызяя
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Олимпийские объекты. Итоги.
Согласно экономистам Роберту Бааде и Виктору Матесону, опубликовавшим свои исследования в Журнале экономических перспектив, все олимпиады имеют отрицательную экономическую эффективность и оправдывают ожидания принимающей страны лишь частично.

Английские ученые из Университета Оксфорда высказываются более категорично. По их мнению, для экономики государства-организатора олимпиада сопоставима с масштабным стихийным бедствием и несёт за собой сплошные убытки.
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Аркадий Дмитриев
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
было бы желание...
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Ковид 07.10.52
Должны были играть на запасном в Краснодаре, но Спартак поступил благородно...согласился поменяться кругами...
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
туристы
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Nogoi89
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
Слишком хороший климат
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Ростов-на-Дону
"Соча" могли бы и дома, в Санкт-П., сыграть.
И менять ничего не надо.
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Sunnyboy
Ответ Юрий Богодаев
Бакланы виноваты
И как вы в этом поучаствовали?
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Groznyi2024
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
Здрасти. Там все лето +35. И потопы. 35 и потопы. 35 и потопы. И так все лето.
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Фантом
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
Субтропический климат в общем-то не подарок. Да, растет там многое, но не то что надо: мангровые заросли или, например, бамбуковую рощу вырастить легко, а вот нормальный газон - уже не очень.
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Сергей Сорока
Ответ Пикачу82
Каким образом можно было угробить газон в южном городе?
Потому что южный климат не очень подходит для газонов. Это не Москва, где +25, сухо и солнышко светит. По той же самой причине и в Италии с Испанией всё очень плохо с газонами.
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Konstantin Zorin
Поменяли и поменяли, что особенного?
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Kadom1981
Ответ укротитель троллей
не плач
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