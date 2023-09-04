Собрание РПЛ решило поменять кругами матчи «Спартака» и «Сочи» из-за состояния газона на «Фиште»

Матчи между «Спартаком» и «Сочи» поменяют кругами.

Как сообщает « », общее собрание РПЛ приняло решение поменять кругами матчи между «Сочи» и « » из‑за плохого состояния газона на стадионе «Фишт». Команды должны были сыграть в Сочи 16 сентября.

Письмо с решением направлено в РФС на утверждение. По данным «РБ Спорт», за обмен кругами проголосовали 15 клубов РПЛ, последний проголосует до конца сегодняшнего дня.

Вскоре лига официально подтвердила перенос матчей. Игра «Спартак» – «Сочи» состоится 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в рамках 8-го тура Мир РПЛ, а матч «Сочи» – «Спартак» – в апреле 2024 года в рамках 24-го тура.

Ранее Мир РПЛ рекомендовала южанам не играть на домашнем стадионе из-за качества газона.

Вторая игра между «Спартаком» и « » в рамках Мир РПЛ состоится в апреле 2024 года.

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