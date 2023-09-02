«Сочи» подтвердил перенос матча со «Спартаком» в Москву: «Клубы между собой договорились, дело за лигой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Открытие Банк Арена Олимпийский стадион Сочи стадионы Сочи Футбол

Глава пресс-службы «Сочи» высказался о переносе матча со «Спартаком» в Москву.

Ранее Мир РПЛ рекомендовала южанам не играть на домашнем стадионе из-за качества газона.

«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.

Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи — 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», — сказал Антон Костров.

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55 комментариев

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MikGera
Ответ rarog
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Во-первых Зенит мог бы фарму газон положить нормальный, а во-вторых кто вам сказал что это Спартак обратился с просьбой?
+82
-12
+70
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angry horse
Позорище, конечно, для Сочи и в такое время года иметь какие-то проблемы с газоном🤦‍♂️
+59
-7
+52
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Вячеслав Припузов
Может проще защитать техническое поражение сразу, чтобы не расслаблялись на курорте?)
+28
-5
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z.e.r.o
Не понимаю зачем Спартак идёт на встречу клубу, который спонсируется Газпромом, который драки устраивал в подтрибунке с воплями про « наш колизей», оскорблял Тедеско.
Кроме того, когда в сложной ситуации оказывался Ростов, они на встречу не пошли, а обыграли детей устанавливая рекорды результативности.
Гнилой клуб.
+34
-13
+21
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Сергей Сергеевич
Ответ z.e.r.o
Не понимаю зачем Спартак идёт на встречу клубу, который спонсируется Газпромом, который драки устраивал в подтрибунке с воплями про « наш колизей», оскорблял Тедеско. Кроме того, когда в сложной ситуации оказывался Ростов, они на встречу не пошли, а обыграли детей устанавливая рекорды результативности. Гнилой клуб.
Потому что тогда Спартаку придется играть на том колхозном поле. А оно убито полностью.
+12
-1
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Александр Матвеев
Ответ rarog
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Это обмен кругами. Давай ка вспомним как Суперкубок в Питер перенесли?)
+10
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Nekrasof
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У Сочи "спалился" газон. Жарко и влажно. Команды поменялись кругами. Как???? можно найти в этом политический контекст
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-5
+8
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Вера Калинина
Тут проблема в том, что стадион не принадлежит клубу, а принадлежит администрации города. Такое встречается часто, хоть по сути так быть не должно. А администрации пофиг какое там качество газона и поэтому очень часто нанимают самого низкооплачиваемого агронома, или не нанимают вообще, поэтому и качество газона такое. Любой газон можно ушатать за 2-3 недели без грамотного специалиста и должного ухода. Лепят отмазки про жаркий климат и соленый ветер с моря, во время ЧМ 18 газон был отличный. Что с 18 года климат поменялся? Просто тогда уход осуществлялся другими людьми.
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z.e.r.o
Ответ rarog
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Не надо представлять, уже было в реальности, Зенит играл "гостевой" матч с Уфой в Питере. Притом буквально в открытую заплатил за это.
А Спартак в данном случае просто поменялся кругами с Сочи, зачем то пошёл им на встречу. Весной матч с Сочи будет уже не в Москве а в Сочи, что невыгодно должно быть Спартаку
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Ivan Petrov
Ответ MikGera
Во-первых Зенит мог бы фарму газон положить нормальный, а во-вторых кто вам сказал что это Спартак обратился с просьбой?
Кстати хороший повод , чтобы отправить зенит в пердив
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Сироткин Александр
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ rarog
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В реальности, данный комментарий подтверждает, что Вы, или неудачно пошутили, или у Вас пьяный бред.
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Не уверен!!
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Во первых у Сочи вполне себе кредитоспосоьный владелец и может сам решать подобные вопросы. Во вторых читаем внимательно: Лига рекомендовала Сочи. Рекомендовала а не обязала. То есть на усмотрение клуба. В ином случае Лига перенесла бы игру на нейтральное поле. Поэтому игра в Москве это жест доброй воли со стороны клуба,иначе пришлось бы играть на плохом газоне,а для техничной и быстрой команды это существенный минус,а уж Сочи думаю к своему газону уже приспособился.
С головой все нормально? Лига на месяц запретила играть на стадионе в Сочи. Ничего на усмотрение клуба нету и близко.
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Николай Дещенко
Ответ angry horse
Позорище, конечно, для Сочи и в такое время года иметь какие-то проблемы с газоном🤦‍♂️
Не нужно судить о вещах по слухам. Климат Сочи по своим характеристикам очень сложен и,кстати, является неблагоприятным для постоягнного проживания. Высокая влажность, в сочетании с высокими температурами в летний период, субтропическим
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Ivan Petrov
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Во первых у Сочи вполне себе кредитоспосоьный владелец и может сам решать подобные вопросы. Во вторых читаем внимательно: Лига рекомендовала Сочи. Рекомендовала а не обязала. То есть на усмотрение клуба. В ином случае Лига перенесла бы игру на нейтральное поле. Поэтому игра в Москве это жест доброй воли со стороны клуба,иначе пришлось бы играть на плохом газоне,а для техничной и быстрой команды это существенный минус,а уж Сочи думаю к своему газону уже приспособился.
Жест доброй воли здесь идёт только от Спартака,хоть это ты понимаешь?
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Egor Tarasov
Ответ z.e.r.o
Не понимаю зачем Спартак идёт на встречу клубу, который спонсируется Газпромом, который драки устраивал в подтрибунке с воплями про « наш колизей», оскорблял Тедеско. Кроме того, когда в сложной ситуации оказывался Ростов, они на встречу не пошли, а обыграли детей устанавливая рекорды результативности. Гнилой клуб.
у Сочи запасной стадион - Краснодар. Зачем Спартаку ехать опять в Краснодар играть с Сочи, если можно дома в Москве, действительно...
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Мартинелли
У сочей каждый год газон плохой, почему в Краснодаре не спалился ниразу?
А ты подумай? Может потому что в Краснодаре совсем другой климат
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jdrk
Ответ angry horse
Позорище, конечно, для Сочи и в такое время года иметь какие-то проблемы с газоном🤦‍♂️
Там куча факторов, почему газон умер
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Магомед Саид Амирханов
Ответ КБ Сергей
Строили мы, строили и, наконец, построили.(с)
😂+
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Мартинелли
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
А ты подумай? Может потому что в Краснодаре совсем другой климат
Тебе надо диссертацию защищать о том, что в субтропиках газон не вырастить)) Мексике это расскажи, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Италии, Испании, Португалии, что у них должны быть плохие газоны
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Не уверен!!
Ответ Себастьян Перейра негоциант
свою голову проверь. не запретила,а рекомендовала. А официально вердикт что стадион пригоден к играм.
Совет на будущее, что спортс - это не истина, а просто место где публикуют куски материалов. Если ты перешёл на оригинал - то увидел бы:
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что после проведения инспектирования газона Комиссией лиги по оценке качества полей было рекомендовано приостановить на месяц проведение игр первенства страны в Сочи на арене «Фишт».
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Денис Уколов
Ответ Николай Дещенко
По поводу хамского поведения игроков и болельщиков, думаю, Спартак давно впереди. Какой-то злобный клубок, тупо и упрямо ненавидящий всех и вся, поливающих грязью и оскорбляющих любого, имеющего противоположное мнение. О какой "народной" команде чернокожих волонтеров с припадочным тренером, вы рвете глотки, какого такого народа она представитель? Футбол давно перестал быть спортом и стал битвой миллиардов толстосумов, а что касаемо климата Сочи, так он является неблагоприятным по своим метеохарактеристикам, летняя жара, перепады давления, субтропические ливни и засухи, смерчи и т.д
то ли дело зенит имени Медведева и Миллера
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ MikGera
Во-первых Зенит мог бы фарму газон положить нормальный, а во-вторых кто вам сказал что это Спартак обратился с просьбой?
Во первых у Сочи вполне себе кредитоспосоьный владелец и может сам решать подобные вопросы. Во вторых читаем внимательно: Лига рекомендовала Сочи. Рекомендовала а не обязала. То есть на усмотрение клуба. В ином случае Лига перенесла бы игру на нейтральное поле. Поэтому игра в Москве это жест доброй воли со стороны клуба,иначе пришлось бы играть на плохом газоне,а для техничной и быстрой команды это существенный минус,а уж Сочи думаю к своему газону уже приспособился.
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Spartakus1984
Ответ rarog
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Конечно другое,зенит постоянно взаимодействует с Сочи,а Спартак ранее в этом замечен не был.Отличай горячее от холодного
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Ростов-на-Дону
Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Подскажите, там правда настолько ужасный газон? Или уже строю теорию заговора, приплетая государство?
болото.
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Юра Бабин
Ответ rarog
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Открывай глаза - ты обосрался
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