«Сочи» подтвердил перенос матча со «Спартаком» в Москву: «Клубы между собой договорились, дело за лигой»
Глава пресс-службы «Сочи» высказался о переносе матча со «Спартаком» в Москву.
Ранее Мир РПЛ рекомендовала южанам не играть на домашнем стадионе из-за качества газона.
«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.
Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи — 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», — сказал Антон Костров.
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Кроме того, когда в сложной ситуации оказывался Ростов, они на встречу не пошли, а обыграли детей устанавливая рекорды результативности.
Гнилой клуб.
А Спартак в данном случае просто поменялся кругами с Сочи, зачем то пошёл им на встречу. Весной матч с Сочи будет уже не в Москве а в Сочи, что невыгодно должно быть Спартаку
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что после проведения инспектирования газона Комиссией лиги по оценке качества полей было рекомендовано приостановить на месяц проведение игр первенства страны в Сочи на арене «Фишт».