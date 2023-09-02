«Сочи» подтвердил перенос матча со «Спартаком» в Москву: «Клубы между собой договорились, дело за лигой»

Глава пресс-службы «Сочи» высказался о переносе матча со «Спартаком» в Москву.

Ранее Мир РПЛ рекомендовала южанам не играть на домашнем стадионе из-за качества газона.

«Большая вероятность, что матч со « » перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.

Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи — 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», — сказал Антон Костров.

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