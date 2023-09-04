Круговой о матче с ЦСКА: «Зенит» заслужил победу. Мы создали гораздо больше в атаке, чем соперник»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Виллиан да Силва Роша Футбол

Данил Круговой считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.

Матч между московской и петербуржской командами в 7-м туре Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. 

«После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило. Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.

Спорный момент с пенальти? Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся о свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши. Он сзади наступил мне на ногу», – сказал защитник «Зенита». 

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38 комментариев

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Александр Жердин
Чтобы побеждать - надо забивать! А считать подходы, шансы, так мы до двора опустимся , три угловых - пенальти! Или пять, забыл уже. Результат - на табло . Всё остальное - от лукавого.
+21
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Полосатый Октобус*)
Ответ Сергей Вераксо
Создали, действительно, больше. Армейцы Акинфеева должны благодарить за ничью. Кроме автобуса ничего не смогли предложить.
Предложили прессинг с первых минут, который привёл к голу.
Дальше играли по счёту.
+21
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+12
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petr0f
Ответ Spartakus1984
Как заслужили победу,если еле успели сравнять счет и отскочили?!
вас плохо слышно со дна таблицы
+21
-10
+11
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Сергей Вераксо
Создали, действительно, больше. Армейцы Акинфеева должны благодарить за ничью.
Кроме автобуса ничего не смогли предложить.
+18
-12
+6
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Полосатый Октобус*)
Спасибо надо сказать вратарями за ничью
Но есть нюанс
+6
-2
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Доктор Верховцев
В футболе побеждает тот, кто забивает на один гол больше соперника. Вот когда введут систему оценки как в гимнастике, тогда и будем говорить про «заслужил».
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Назар Игорь
Ответ petr0f
вас плохо слышно со дна таблицы
Если свой клуб уверенно погружается в подвал остаëтся только обсуждать Зенит.
+4
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Spartakus1984
Ответ .ru
Зенит заслужил победу. Мы создали гораздо больше в атаке... вроде Бердыев всем всё уже объяснил, и не один раз... но до некоторых всё равно не доходит
Если заслужил то чего не победили?Нелепо говорить о победе когда на последних минутах спаслись от поражения и не важно кто как играл.
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Назар Игорь
Ответ Spartakus1984
Нельзя обсуждать футбол и зенит в том числе?Я не виноват что вы Питерские нежные и расстраиваетесь от справедливых комментариев ваш адрес.Хотя вроде бы не дети уже а взрослые мужики.
Почему же нельзя, конечно же можно, только делать это надо по возможности беззлобно, объективно, в рамках порядочности. к сожалению подавляющее большинство болельщиков Спартака этим не отличается. Вот и ты пишешь название клуба Зенит с маленькой буквы, вроде бы мелочь, но она о многом говорит. В моих постиках ты не найдëшь написания клуба Спартак таким манером.
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RG26
Ответ Полосатый Октобус*)
Предложили прессинг с первых минут, который привёл к голу. Дальше играли по счёту.
Играть по счету с 4 минуты - это сильно. В атаке не было показано ровным счетом ничего. Для одного очка в конкретно взятом матче этого хватило, но в целом такой подход вряд ли доведет до результата
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Sunnyboy
К сожалению нынешние армейцы это Амкар Моска, с такими аутсайдерами зацикленными на обороне надо создавать не просто больше а Гораздо больше!
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Виталик Украинский
Ответ Полосатый Октобус*)
Предложили прессинг с первых минут, который привёл к голу. Дальше играли по счёту.
Дальше "косили" соперника. Игры не было.
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Игорь Ерофеенков
Вот он современный судейский корпус: если футболист не лежит, значит фола не было!
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Evgenii Dodu
Жаль , человек не понимает разницы между создать и реализовать.
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tolstiy
нужно не просто создавать, а забивать....
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Василий Соловых
ничья закономерный результат
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azax
Ну так реализовывать надо было, чего сейчас говорить.
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Роман Олегов
Ответ RG26
Играть по счету с 4 минуты - это сильно. В атаке не было показано ровным счетом ничего. Для одного очка в конкретно взятом матче этого хватило, но в целом такой подход вряд ли доведет до результата
Ну почему? До второго места может и доведет, как в прошлом сезоне. Тоже результат. Чемпион Москвы)
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kaimussen
Ответ Александр Жердин
Чтобы побеждать - надо забивать! А считать подходы, шансы, так мы до двора опустимся , три угловых - пенальти! Или пять, забыл уже. Результат - на табло . Всё остальное - от лукавого.
Три корнера - пеналь, две штанги - гол.
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SMART789
Ответ Александр Жердин
Чтобы побеждать - надо забивать! А считать подходы, шансы, так мы до двора опустимся , три угловых - пенальти! Или пять, забыл уже. Результат - на табло . Всё остальное - от лукавого.
результат на табло и в протоколе, но ФК Зенит играл лучше это факт, арбитр негодяй и подонок тоже факт, его опять выгородят тоже факт
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Причёска Бэйла
Ответ Александр Жердин
Чтобы побеждать - надо забивать! А считать подходы, шансы, так мы до двора опустимся , три угловых - пенальти! Или пять, забыл уже. Результат - на табло . Всё остальное - от лукавого.
Так кони считали все это в Суперкубке)
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Brennet
Футбол – это игра не про заслуги, а про голы.
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.ru
Ответ Spartakus1984
Если заслужил то чего не победили?Нелепо говорить о победе когда на последних минутах спаслись от поражения и не важно кто как играл.
ну как то так...
но я не об этом...
атака и победа это далеко не синонимы... и зачем лишний раз демонстрировать свою лингвистическую безграмотность... не понимаю
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Динамо? победило зенит.
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