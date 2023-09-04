Круговой о матче с ЦСКА: «Зенит» заслужил победу. Мы создали гораздо больше в атаке, чем соперник»
Данил Круговой считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.
Матч между московской и петербуржской командами в 7-м туре Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1.
«После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило. Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.
Спорный момент с пенальти? Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся о свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши. Он сзади наступил мне на ногу», – сказал защитник «Зенита».
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Дальше играли по счёту.
Кроме автобуса ничего не смогли предложить.
Но есть нюанс
но я не об этом...
атака и победа это далеко не синонимы... и зачем лишний раз демонстрировать свою лингвистическую безграмотность... не понимаю