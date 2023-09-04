«Месси – лучший игрок всех времен, неудивительно, что он доминирует в МЛС. Его приход разделил лигу на «до» и «после», как уже было с Бекхэмом». Экс-игрок «Гэлакси» Клештан о Лео

Саша Клештан считает переход Лионеля Месси в МЛС переломным моментом для лиги.

В матче против «Лос-Анджелеса», завершившемся победой « » со счетом 3:1, Месси отметился двумя голевыми передачами.

«Месси – лучший игрок всех времен. Поэтому не стоит удивляться, что он начал доминировать, перейдя в . Он доминировал против каждой обороны, против которой когда-либо играл. Но Месси делает это не в одиночку.

Он забивает голы, потому что его ставят рядом с такими игроками, как Серджи Бускетс и , которые помогают поднять уровень всех окружающих.

Это большой шаг для лиги, который выводит ее на новый уровень. Приход Дэвида уже разделил МЛС на «до» и после». И я думаю, что теперь есть «до» и «после» прихода Месси», – сказал бывший игрок « ».

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