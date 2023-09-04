«Месси – лучший игрок всех времен, неудивительно, что он доминирует в МЛС. Его приход разделил лигу на «до» и «после», как уже было с Бекхэмом». Экс-игрок «Гэлакси» Клештан о Лео
Саша Клештан считает переход Лионеля Месси в МЛС переломным моментом для лиги.
В матче против «Лос-Анджелеса», завершившемся победой «Интер Майами» со счетом 3:1, Месси отметился двумя голевыми передачами.
«Месси – лучший игрок всех времен. Поэтому не стоит удивляться, что он начал доминировать, перейдя в МЛС. Он доминировал против каждой обороны, против которой когда-либо играл. Но Месси делает это не в одиночку.
Он забивает голы, потому что его ставят рядом с такими игроками, как Серджи Бускетс и Жорди Альба, которые помогают поднять уровень всех окружающих.
Это большой шаг для лиги, который выводит ее на новый уровень. Приход Дэвида Бекхэма уже разделил МЛС на «до» и после». И я думаю, что теперь есть «до» и «после» прихода Месси», – сказал бывший игрок «Лос-Анджелес Гэлакси».
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роналду выгнан из чемпионата пенсионеров после того как развалил гегемона
девиз нашего рона:пришел,увидел,развалил
Превратил клуб в середняк ради своей статы, потом облил говном, пытался сбежать в другой клуб который в зоне ЛЧ и все от него отказались, облажался на ЧМ и стал игрушкой шейхов.
И так для инфы, у Лео голов топам АПЛ больше чем у Рончика🤡
За нарушения всегда пенки назначают.
Так что мимо.
А че только сейчас подарила, раньше не могла что ли?)
Том Брэди четко и ясно вчера прокомментировал:
У ЧМ нет конкуренции в спорте, это вершина всего и Месси ее достиг.
Криштибои это вам, смиритесь, ЧМ - Эверест.