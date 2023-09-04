«Месси – лучший игрок всех времен, неудивительно, что он доминирует в МЛС. Его приход разделил лигу на «до» и «после», как уже было с Бекхэмом». Экс-игрок «Гэлакси» Клештан о Лео

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Дэвид Бекхэм Серджи Бускетс Саша Клештан Жорди Альба Интер Майами Футбол

Саша Клештан считает переход Лионеля Месси в МЛС переломным моментом для лиги.

В матче против «Лос-Анджелеса», завершившемся победой «Интер Майами» со счетом 3:1, Месси отметился двумя голевыми передачами.

«Месси – лучший игрок всех времен. Поэтому не стоит удивляться, что он начал доминировать, перейдя в МЛС. Он доминировал против каждой обороны, против которой когда-либо играл. Но Месси делает это не в одиночку.

Он забивает голы, потому что его ставят рядом с такими игроками, как Серджи Бускетс и Жорди Альба, которые помогают поднять уровень всех окружающих.

Это большой шаг для лиги, который выводит ее на новый уровень. Приход Дэвида Бекхэма уже разделил МЛС на «до» и после». И я думаю, что теперь есть «до» и «после» прихода Месси», – сказал бывший игрок «Лос-Анджелес Гэлакси».

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44 комментария

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Случайно заскочил
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
Ни одного голевого действия в плей-офф чемпионатов мира - вот это суть. ЧМ - это то, по чему меряют величайших. У Месси есть всё к 36 годам, все самые значимые трофеи, а ещё он самый титулованный футболист планеты - вот настоящая суть Месси
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Рэд Уайт
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
месси 36 лет чемпион мира
роналду выгнан из чемпионата пенсионеров после того как развалил гегемона
девиз нашего рона:пришел,увидел,развалил
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Никита Смолов
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
Кого он там уничтожал ? Хаххаха
Превратил клуб в середняк ради своей статы, потом облил говном, пытался сбежать в другой клуб который в зоне ЛЧ и все от него отказались, облажался на ЧМ и стал игрушкой шейхов.

И так для инфы, у Лео голов топам АПЛ больше чем у Рончика🤡
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Бьорн Дэли
Ответ кэпко
Выйграл ЧМ, пробив рекордное число пенок за всю историю турнира. Это как покорить Эверест на вертолёте))
А чтр нельзя было пенки назначать? Что за логика у криштибоев?
За нарушения всегда пенки назначают.
Так что мимо.
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Andrey Ashhabadskiy
то что чемпион мира гений Месси лучший игрок в истории футбола это факт
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principiante
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
Единственное, что уничтожил Роналду в АПЛ - это шансы Юнайтед на трофей)
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Кашшай Чакырович
Ответ che kaif
Разрывал млс Ибрагимович но о нем не слова))
Носатый гопник разрывал так ,что 0 титулов с одной из сильнейших команд млс и Месси с худшей командой млс с последнего места за месяц с титулом уже и второй ещё может быть ))
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Экспертное мнение
Ответ кэпко
Выйграл ЧМ, пробив рекордное число пенок за всю историю турнира. Это как покорить Эверест на вертолёте))
В ворота Аргентины было поставлено рекордное количество пенальти в финале ЧМ, чего про это молчишь?
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Бьорн Дэли
Ответ Spiker1606
Ты в курсе, что Фифа подарила кубок ЧМ Месси? Фифа не хотела, чтоб величайший игрок остался без кубка ЧМ.
🤣
А че только сейчас подарила, раньше не могла что ли?)
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Гегенпрессинг Рангника
Согласен что Месси круче, но кто такой Саша Клештан? 🤣
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Экспертное мнение
Ответ кэпко
оно и верно, костоломы из Аргентины играли весь турнир грубо и грязно, но судейки их не наказывали. После матча с Нидерландами на красных должно было быть 2 игрока и ещё парочка дисквы за перебор жёлтых. Но заряженные шейхами судейки вели костоломов к победе для красивой сказки.
А чего "заряженная судейка" не довел дело до победы Аргентины в основное время против Нидерландов? Зачем давать 8 минут и левый штрафной в ворота аргов на 90+9 минуте? Мог бы добавить 5 и дело с концом. Может ты пытаешься разглядеть чего нет из-за предвзятого отношения к одному игроку, который в твоем мирке "не должен был стать чемпионом"? Но это произошло и ты не можешь с этим смириться, выискивая оправдания. Представим, если Месси стал чемпионом без единого пенальти, ты бы сказал что турнир куплен до начала, верно? Тогда в каком случае по твоему Месси мог бы стать чемпионом мира честно? Ни в каком, "потому что этого не может быть", и "не должно быть"?)) Какой бред.
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Бьорн Дэли
Ответ Spiker1606
Надеялась, что он сам выиграет. А он никак не мог, поэтому под конец решила подарить.
А че бездарю роналду не подарили?)
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Кашшай Чакырович
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
Уничтожени АПЛ с 6 места ?))) С худшим результатами команды в 21 веке ахаха ,там было унижение скорее в АПЛ ,где его выкинули в лигу бедуинов ,а в серииаа даже скромный старик 36 летний Квальрелла унизил плаксу)))
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Бьорн Дэли
Ответ Аа Еее
все знают что этот ЧМ был куплен для месси и Аргентины.
А кто купил то?)
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Виктор Петров
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Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
да , так уничтожал, что родной клуб со 2го места на 6 спустил.. проходили...
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Бьорн Дэли
Ответ ddddan 2
ага, весь мир.думаешь селебрети интересуются футболом на самом деле))))) а ,это же великий Месси,значит они эксперты
Судя по тому, что Лео по популярности обскакал премьеру Барби, то да)
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Экспертное мнение
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
АПЛ уничтожал Варди, причем играя за аутсайдер. Только вот ЧМ не знает подобных примеров за всю свою историю, именно поэтому это сложнейший и важнейший турнир в футболе, именно поэтому обладатель пяти ЗМ не может там набрать ни одного очка в плей-офф. Никаких залетных чемпионов за 100 лет вроде Греции на Евро.
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Rus Donskoy
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
кащея 7 вышвырнули из Манчестер юнайтед!
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ А. Мостовой
Роналду в 36 - уничтожает в АПЛ Месси в 35 - позорно сбежал из шестой лиги в МЛС после восьмого подряд позора в ЛЧ вся суть
сравнивать гения Месси с роналду это преступление
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Enchanter WIZZARD
Чтобы лига развивалась нужно покупать сильных игроков. А у МЛС одни ноунеймы играют и несколько статусных старичков
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так перешел бы в АПЛ в какой-нибудь Бернли или Шеффилд и чтобы показать свой класс и доминирование, вместо того, чтобы убежать из Франции после позора в лигу сёрферов, где и Рапино будет забивать
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Дима Семенов
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Согласен что Месси круче, но кто такой Саша Клештан? 🤣
пopнозвезда
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Бьорн Дэли
Вчера было показательно, как все селебрети говорили что болели за Аргентину, что были солидарны с миллиардами, МИЛЛИАРДАМИ КАРЛ!
Том Брэди четко и ясно вчера прокомментировал:
У ЧМ нет конкуренции в спорте, это вершина всего и Месси ее достиг.

Криштибои это вам, смиритесь, ЧМ - Эверест.
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Vatikan
Месси велик!
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Бабло Муани
Factos!
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