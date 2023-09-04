Месси о 8 очках отставания «Интер Майами» от зоны плей-офф МЛС за 8 туров до конца регулярки: «Попытаемся попасть в топ-8. Команда растет»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Лионель Месси высказался о победе «Интер Майами» над «Лос-Анджелесом» (3:1) в МЛС.

«Это была очень хорошая проверка для нас, возможность увидеть, где мы сейчас находимся, на что способны. Мы играли против очень хорошей команды, это действующий чемпион. Мы заработали по-настоящему важный результат на будущее.

Команда растет с каждым днем. Мы говорили об этом с самого начала. Нам повезло выиграть турнир [Кубок лиг], выйти в финал. Теперь мы попытаемся попасть в топ-8. Таков наш путь. Мы продолжаем расти. Конечно, победа дает большую уверенность», – сказал нападающий «Интер Майами», сделавший две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом».

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков за 8 туров до конца.

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55 комментариев

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Отец Абду
Ответ Сикарио
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Как минимум тебе, раз уж оставил комментарий:)
+48
-5
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Висита Эльмурзаев
Очередной топовый матч от Месси, настоящий конструктор игры.
+50
-9
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Tseren031293
«Команда растёт»
«Мы продолжаем расти»
«Нам повезло выиграть»
Говорит человек, который выиграл все на свете, вот что значит скромность-она к любому человеку заставляет относиться с ещё большим уважением!
+49
-10
+39
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Пирс Морган
С худшей командой уничтожает лучшие
+23
-3
+20
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Total_90
Ответ Пирс Морган
С худшей командой уничтожает лучшие
Вас уволили?)
+12
-1
+11
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Hella black
Не надо скромничать,команда не растёт,она в топы рвётся ☝🏼
Подтянуть защиту и можно все скальпы в МЛС по снимать 😎
+13
-4
+9
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jam.football
В итоге и попадёт. Это же Месси. Это другой уровень
+11
-4
+7
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Бьорн Дэли
Ответ Donald J. Trump
Месси выглядит в МЛС как старшеклассник в команде детского сада. По этому, думаю, Майами легко сократит отставание и попадёт в плей-офф.
Он твой МЮ возил как старшекласник детский сад, когда там Фердинанд с Видичем , Скоулзом и Гиггзом играли.
+6
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Bernie
Почему о Серджи Бускетсе нет ни одного слова в новостях. Несомненно , что и его вклад огромен в игру Интера.
+7
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Жан Жай
У них ж еще 9 матчей есть в запасе а не 8
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UnforgivenX2
тут недавно какой-то перец оставлял коммент, что ЛА поставит Интер на место, сказка окончится :)... что-то пошло не так...
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Philatelist79
Месси талисман команды, но не стоит забывать и о других игроках. Они воспряли духом с приходом троицы
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Rus Donskoy
да с приходом Месси интер майями кардинально изменился
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Bazilic
Пришел в аутсайдер и превращает его в лидера
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Пирс Морган
Ответ Максим Пахомов
Уж если действующий чемпион так играет в обороне...
Мартино уже побеждал в МЛС, а также тренировал Барселону с троицей, заслуга тренера тоже велика, чтобы так играть
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Дмитрий
Ответ Сергей Посохов
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Юра Мовсесян после РПЛ- 58 игр 16 голов
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Korwin ds
Ответ Бьорн Дэли
Он твой МЮ возил как старшекласник детский сад, когда там Фердинанд с Видичем , Скоулзом и Гиггзом играли.
на минутку лучшая защита в истории мю на тот момент...
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Серж Ск
Ответ Total_90
Вас уволили?)
Хаха, лучший камент )
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MJRom
9 матчей. есть еще перенесенный матч с Шарлотт
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Korwin ds
Ответ Сергей Посохов
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а чего они туда не поедут тогда?
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Dizzod
этот Месси довел команду до предпоследнего места, позор! Ведь без него они так феерично играли и были на последнем.
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marco -81
Верю в Месси и плей-офф как в Святое Писание. Бекхэм и МЛС не подведут.
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Доброжелатель98
Месси как всегда скромен. 👍.. https://m.vk.com/video-23345598_456242355?list=4bcfd9c5cc46b81ed8&from=wall-23345598_1421794
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Игорь Климов
Ответ Donald J. Trump
Месси выглядит в МЛС как старшеклассник в команде детского сада. По этому, думаю, Майами легко сократит отставание и попадёт в плей-офф.
Лео Месси во всех лигах и на разных международных турнирах выглядит как старшеклассник на фоне остальных игроков.
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Ярик01
На стадион пришел 22 921 болельщик. По данным TickPick, средняя цена стоимости билета на матч составила $717, что на 515% больше, чем до прихода Месси в лигу.

То есть выручка от одного матча - 16,4 млн. долларов? Кто понимает, кому досталась вообще выручка, спекулянтам или клубу?
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