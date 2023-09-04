Месси о 8 очках отставания «Интер Майами» от зоны плей-офф МЛС за 8 туров до конца регулярки: «Попытаемся попасть в топ-8. Команда растет»
Лионель Месси высказался о победе «Интер Майами» над «Лос-Анджелесом» (3:1) в МЛС.
«Это была очень хорошая проверка для нас, возможность увидеть, где мы сейчас находимся, на что способны. Мы играли против очень хорошей команды, это действующий чемпион. Мы заработали по-настоящему важный результат на будущее.
Команда растет с каждым днем. Мы говорили об этом с самого начала. Нам повезло выиграть турнир [Кубок лиг], выйти в финал. Теперь мы попытаемся попасть в топ-8. Таков наш путь. Мы продолжаем расти. Конечно, победа дает большую уверенность», – сказал нападающий «Интер Майами», сделавший две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом».
Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков за 8 туров до конца.
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«Мы продолжаем расти»
«Нам повезло выиграть»
Говорит человек, который выиграл все на свете, вот что значит скромность-она к любому человеку заставляет относиться с ещё большим уважением!
Подтянуть защиту и можно все скальпы в МЛС по снимать 😎
То есть выручка от одного матча - 16,4 млн. долларов? Кто понимает, кому досталась вообще выручка, спекулянтам или клубу?