Месси о 8 очках отставания «Интер Майами» от зоны плей-офф МЛС за 8 туров до конца регулярки: «Попытаемся попасть в топ-8. Команда растет»

Лионель Месси высказался о победе «Интер Майами» над «Лос-Анджелесом» (3:1) в МЛС.

«Это была очень хорошая проверка для нас, возможность увидеть, где мы сейчас находимся, на что способны. Мы играли против очень хорошей команды, это действующий чемпион. Мы заработали по-настоящему важный результат на будущее.

Команда растет с каждым днем. Мы говорили об этом с самого начала. Нам повезло выиграть турнир [Кубок лиг], выйти в финал. Теперь мы попытаемся попасть в топ-8. Таков наш путь. Мы продолжаем расти. Конечно, победа дает большую уверенность», – сказал нападающий « », сделавший две голевые передачи в матче с « ».

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков за 8 туров до конца.

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