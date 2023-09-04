Лионель Месси: «Слава Богу, я еще могу продолжать играть и помогать команде. Очень благодарен болельщикам за любовь»
Лионель Месси поблагодарил американских болельщиков за теплый прием.
Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против «Лос-Анджелеса», действующего чемпиона МЛС, со счетом 3:1.
«Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, какими только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.
Меня снова впечатлили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не в первый раз играл в гостях, и меня тут принимают вот так», – сказал нападающий «Интер Майами», сделавший две голевые передачи в игре против «Лос-Анджелеса».
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Еще в октябре у Лео дела будут - 8.
Кто понял, тот понял)
Почему Холанд должен получать Золотой Мяч, а не Месси? Ну смотрите, Месси не лучшим образом выступил в Лиге Чемпионов, проиграв в 1/8 финала. Это большой минус. Вот у Холанда таких минусов нет, ведь он на всех турнирах добился высокого результата. А то, что он со своей сборной даже из отборочной группы на ЧМ не вышел, пропустив вперёд Турцию, которая по составу ничем не лучше Норвегии (где как минимум сам Холанд и Эдегор из "Арсенала" суперзвезды) - этого не было, это всё приснилось мне. Тут самое главное что? Самое главное - как можно чаще писать, что Холанд заслужил Золотой Мяч, особенно после каждого его результативного действия в новом сезоне 2023/2024. И неважно, что Золотой Мяч вручается за уже закончившийся сезон 2022/2023 - это никому не нужные детали.
Очевидные вещи пишу.
ЧМ
МВП ЧМ
Стал самым титулованным футболистом в истории
Лучший по гол+пас ЧМ
Получит 8 ЗМ
Попал в тройку лучших UEFA
Титулы верблюда:
Кубок принца Салмона (ниже кубка Ауди)
Хейлунд назвал его лучшим 😂😂😂
Full list of celebrities in attendance at LAFC vs. Inter Miami
Alemán - music artist
King Bach - comedian
BReal, Cypress Hill - music artist
Mookie Betts - Dodgers pitcher
Connie Briton, actor
Gerard Butler - actor
Jaime Camil - actor
Leonardo DiCaprio - actor
James Harden - 76ers guard
Tom Holland - actor
Bobo, Cypress Hill - music artist
Tom Ellis - actor
Will Ferrell - LAFC owner/actor
Liam Gallagher - music artist
Selena Gomez - actor/music artist
Brendan Hunt - actor
LeBron James - Lakers guard
Clayton Kershaw - Dodgers player
Prince Harry and Meghan Markle
Magic Johnson - LAFC owner
Mario Lopez - actor
Toby McGuire - actor
Nas - music artist
Ed Norton - actor
Glen Powell - actor
Rage Against The Machine - music artist
Rufus de Sol - music artist
Jason Sudeikis - actor
Tyga - music artist
Julio Urias - Dodgers player
Owen Wilson - actor
Caleb Williams - USC quarterback
Не шапито в пустыне, но тоже неплохо:))
Мы команда,вперёд
рабы Роналду не нужно срываться с цепей,это шутка