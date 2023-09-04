Лионель Месси: «Слава Богу, я еще могу продолжать играть и помогать команде. Очень благодарен болельщикам за любовь»

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Лионель Месси поблагодарил американских болельщиков за теплый прием.

Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против «Лос-Анджелеса», действующего чемпиона МЛС, со счетом 3:1.

«Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, какими только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Меня снова впечатлили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не в первый раз играл в гостях, и меня тут принимают вот так», – сказал нападающий «Интер Майами», сделавший две голевые передачи в игре против «Лос-Анджелеса».

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69 комментариев

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Кашшай Чакырович
Ответ Enchanter WIZZARD
По голам пока 850-829. Продолжаем наблюдение
Только у Месси на 137 матчей меньше ,те по сути Месси больше забивает в среднем!
+37
-7
+30
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Отец Абду
Ответ cektor
жду первый ЗМ в америке )
В СА такие слёзы пойдут от боли, что пустыня превратится в море:)
+30
-6
+24
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cektor
жду первый ЗМ в америке )
+18
-2
+16
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Бьорн Дэли
Ждем в сборной Чемпион Мира, соскучились по футболке с тремя звездами.
Еще в октябре у Лео дела будут - 8.
Кто понял, тот понял)
+19
-6
+13
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Бритва Борисович
Ответ cektor
жду первый ЗМ в америке )
Вы не слышали последние новости? Болельщики Роналду пишут, что скоро у Холанда украдут самый заслуженный Золотой Мяч за последние 5 лет (после Золотого Мяча Левандовского в 2021 и Ван Дейка в 2019) в пользу купленного шейхами чемпионата мира.
Почему Холанд должен получать Золотой Мяч, а не Месси? Ну смотрите, Месси не лучшим образом выступил в Лиге Чемпионов, проиграв в 1/8 финала. Это большой минус. Вот у Холанда таких минусов нет, ведь он на всех турнирах добился высокого результата. А то, что он со своей сборной даже из отборочной группы на ЧМ не вышел, пропустив вперёд Турцию, которая по составу ничем не лучше Норвегии (где как минимум сам Холанд и Эдегор из "Арсенала" суперзвезды) - этого не было, это всё приснилось мне. Тут самое главное что? Самое главное - как можно чаще писать, что Холанд заслужил Золотой Мяч, особенно после каждого его результативного действия в новом сезоне 2023/2024. И неважно, что Золотой Мяч вручается за уже закончившийся сезон 2022/2023 - это никому не нужные детали.
Очевидные вещи пишу.
+16
-6
+10
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Rus Donskoy
Ответ Muhammad Juraev
Титулы Месси: ЧМ МВП ЧМ Стал самым титулованным футболистом в истории Лучший по гол+пас ЧМ Получит 8 ЗМ Попал в тройку лучших UEFA Титулы верблюда: Кубок принца Салмона (ниже кубка Ауди) Хейлунд назвал его лучшим 😂😂😂
Месси лучший игрок в истории футбола это факт!
+5
0
+5
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Игорь Климов
Ждём очередную феерическую игру Лео Месси за сборную Аргентины! 🇦🇷
+13
-8
+5
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Гари Невилл
Ответ Бритва Борисович
Комментарий удален пользователем
Я слышал, что Месси выиграет свой золотой 8 мяч, и все по чесноку. Давай разберу. За сезон 2022/2023 Месси сделал 37+24, это 61 голевых действий за 53 матча, а это -1,15 голевых действий за матч, Эрлин Холанн 65 (56+9) за 57 матчей - 1,14 за матч. Месси тут слегка лучше. Титулы Месси: ЧМ23 и Лига 1. Холанн: АПЛ, Кубок и ЛЧ (Суперкубок не входит в те трофеи за 2022/2023, суперкубок даёт начало нового сезона). Холлан > Месси по трофеям, 3>2, но ЧМ, который проводится раз в 4 года и считается верхушкой айсберга по значимости котируется выше чем ЛЧ, сильное индивидуальное выступление, и да, если были пенальти около 5шт., но это не отменяет того факта, что пенальти которые ставили были чистейшими. Так что, Холлан не сильно и перепрыгивает Месси, а и в некоторых моментах и заметно отстаёт, так по индивидуальным наградам за сезон (лучший игрок матча, символические сборные и т.д.) Месси лучше. Так что, если выиграет Месси, то хорошо, если Холлан, то мир никак не рухнет, да и Месси как-то все равно на этот 8 мяч
+5
-1
+4
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Сергей Котов
за Месси можно только порадоваться!!!как хорошо к нему там относятся!!!Париж с его неадекватами наверно в ужасных снах снится!!!!незнаю..я бы на его месте разорвал бы контракт с парижем в одностороннем порядке
+4
0
+4
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Muhammad Juraev
Титулы Месси:
ЧМ
МВП ЧМ
Стал самым титулованным футболистом в истории
Лучший по гол+пас ЧМ
Получит 8 ЗМ
Попал в тройку лучших UEFA
Титулы верблюда:
Кубок принца Салмона (ниже кубка Ауди)
Хейлунд назвал его лучшим 😂😂😂
+4
-1
+3
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С бодуна
Ответ Кашшай Чакырович
Только у Месси на 137 матчей меньше ,те по сути Месси больше забивает в среднем!
Мало того ,что забивает ,так еще и выигрывает гораздо чаще,сюда по трофеем))
+4
-1
+3
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Экспертное мнение
Ответ JENNINGS
Сравнивать сборные Норвегии и Аргентины - мощно, конечно👏👏👏
Он сравнил Норвегию со сборной Турции, в чем он не прав? Плюс Холанд имеет такого топаря как Эдегор в партнерах, не нужно делать вид будто он за Лихтенштейн гоняет. Бэйл без нытья вытащил сборную на ЧМ, у него что сборная сильнее Норвегии?
+3
0
+3
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rigobersong
Звезды пришедшие посмотреть на матч Месси:

Full list of celebrities in attendance at LAFC vs. Inter Miami
Alemán - music artist
King Bach - comedian
BReal, Cypress Hill - music artist
Mookie Betts - Dodgers pitcher
Connie Briton, actor
Gerard Butler - actor
Jaime Camil - actor
Leonardo DiCaprio - actor
James Harden - 76ers guard
Tom Holland - actor
Bobo, Cypress Hill - music artist
Tom Ellis - actor
Will Ferrell - LAFC owner/actor
Liam Gallagher - music artist
Selena Gomez - actor/music artist
Brendan Hunt - actor
LeBron James - Lakers guard
Clayton Kershaw - Dodgers player
Prince Harry and Meghan Markle
Magic Johnson - LAFC owner
Mario Lopez - actor
Toby McGuire - actor
Nas - music artist
Ed Norton - actor
Glen Powell - actor
Rage Against The Machine - music artist
Rufus de Sol - music artist
Jason Sudeikis - actor
Tyga - music artist
Julio Urias - Dodgers player
Owen Wilson - actor
Caleb Williams - USC quarterback

Не шапито в пустыне, но тоже неплохо:))
+8
-5
+3
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Игорь Климов
Ждём очередную феерическую игру Лео Месси за сборную Аргентины! 🇦🇷
От чемпиона МИРА, Короля футбола и Величайшего футболиста всех времен Лео Месси 18.12.2022 ⚽🇦🇷🥇🏆👑
+6
-4
+2
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AchilleZm
Где-то в пустыне - "Я очень благодарен каждому верблюду "
+4
-2
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Экспертное мнение
Ответ JENNINGS
Ну, если сравнивать перспективы на ЗМ и приводить аргументы за сборные, то тут идёт сравнение именно Норвегии и Аргентины, что уже априори неверно По вашей логике, условные Суарес, Форлан, Навас, Бэйл, Туре и т.д никогда не могли бы иметь шансов на ЗМ, т.к они не из супертоповых сборных?!
Нет, ты перевираешь факты. Никто не отрицает силу сборной Аргентины, поэтому победа для этой сборной эквивалентна выходу на ЧМ такой слабой сборной как Норвегия. Или Уэльс, вот Бэйл сделал это. Но Холанд имея Одегора - нет, никто не просит выиграть ЧМ.
+3
-1
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leon01
показателен третий гол,лютое большинство атакующих игроков понеслось бы вперёд для выхода один на один и гола возможного. Лео подумал *а зачем пукан рвать??* остановился .защитник отлетел по инерции на пару метров...пас на более свободного игрока и плюха) чертяка Лео!
+1
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ksn 1979
Ответ Exciter
Смейся, ты один из немногих)))
Да, к стаду отношения не имею.)))
+1
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Hella black
Спасибо Брозовичу,Садио Мане,Секу Фофана,Эмерику Ляпорту и Отавио,за то что всё ещё могу замыкать 😝 даже в Верблюжьей Лиге 💪🏼😎
Мы команда,вперёд

рабы Роналду не нужно срываться с цепей,это шутка
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Men77
Ответ Андрей Евсеенко
Так возвращайся в Европу, перейди в АПЛ и посмотрим на твои силы, а то сбежал в лигу, где можно и до 60 играть
ты зачем в новости про Месси, пишешь обращение к португальскому Киркорову? Ну выбрал он СА, его это дело. С АПЛ все равно с позором ушел (1 гол за полгода). А ты просишь его вернуться. Совсем не жалеешь Бедросовича(
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Бьорн Дэли
Ответ Бритва Борисович
Вы не слышали последние новости? Болельщики Роналду пишут, что скоро у Холанда украдут самый заслуженный Золотой Мяч за последние 5 лет (после Золотого Мяча Левандовского в 2021 и Ван Дейка в 2019) в пользу купленного шейхами чемпионата мира. Почему Холанд должен получать Золотой Мяч, а не Месси? Ну смотрите, Месси не лучшим образом выступил в Лиге Чемпионов, проиграв в 1/8 финала. Это большой минус. Вот у Холанда таких минусов нет, ведь он на всех турнирах добился высокого результата. А то, что он со своей сборной даже из отборочной группы на ЧМ не вышел, пропустив вперёд Турцию, которая по составу ничем не лучше Норвегии (где как минимум сам Холанд и Эдегор из "Арсенала" суперзвезды) - этого не было, это всё приснилось мне. Тут самое главное что? Самое главное - как можно чаще писать, что Холанд заслужил Золотой Мяч, особенно после каждого его результативного действия в новом сезоне 2023/2024. И неважно, что Золотой Мяч вручается за уже закончившийся сезон 2022/2023 - это никому не нужные детали. Очевидные вещи пишу.
У холанда есть самый большущий минус - он главный турнир в истории смотрел по телевизору, а ведь сборная у него не слабее Польши и Дании)
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Бьорн Дэли
Ответ Бритва Борисович
Вы не слышали последние новости? Болельщики Роналду пишут, что скоро у Холанда украдут самый заслуженный Золотой Мяч за последние 5 лет (после Золотого Мяча Левандовского в 2021 и Ван Дейка в 2019) в пользу купленного шейхами чемпионата мира. Почему Холанд должен получать Золотой Мяч, а не Месси? Ну смотрите, Месси не лучшим образом выступил в Лиге Чемпионов, проиграв в 1/8 финала. Это большой минус. Вот у Холанда таких минусов нет, ведь он на всех турнирах добился высокого результата. А то, что он со своей сборной даже из отборочной группы на ЧМ не вышел, пропустив вперёд Турцию, которая по составу ничем не лучше Норвегии (где как минимум сам Холанд и Эдегор из "Арсенала" суперзвезды) - этого не было, это всё приснилось мне. Тут самое главное что? Самое главное - как можно чаще писать, что Холанд заслужил Золотой Мяч, особенно после каждого его результативного действия в новом сезоне 2023/2024. И неважно, что Золотой Мяч вручается за уже закончившийся сезон 2022/2023 - это никому не нужные детали. Очевидные вещи пишу.
Сорян, изначально сарказм не понял)
+1
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Машина Мощная
Ди Каприо болел тоже))
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Сергей Котов
Ответ Бьорн Дэли
Ждем в сборной Чемпион Мира, соскучились по футболке с тремя звездами. Еще в октябре у Лео дела будут - 8. Кто понял, тот понял)
8 мячик полюбасу....
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Сергей Котов
Ответ Бьорн Дэли
Ждем в сборной Чемпион Мира, соскучились по футболке с тремя звездами. Еще в октябре у Лео дела будут - 8. Кто понял, тот понял)
8 мячик))))
0
0
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