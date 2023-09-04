Лионель Месси: «Слава Богу, я еще могу продолжать играть и помогать команде. Очень благодарен болельщикам за любовь»

Лионель Месси поблагодарил американских болельщиков за теплый прием.

Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против « », действующего чемпиона , со счетом 3:1.

«Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, какими только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Меня снова впечатлили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не в первый раз играл в гостях, и меня тут принимают вот так», – сказал нападающий « », сделавший две голевые передачи в игре против «Лос-Анджелеса».

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