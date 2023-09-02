Парти пропустит игру против «МЮ». Хавбек «Арсенала» получил травму паха на тренировке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал травмы сборная Ганы по футболу Федерация футбола Ганы Томас Парти Здоровье Футбол

Томас Парти из-за повреждения не вызван в сборную Ганы.

Федерация футбола Ганы сообщила, что хавбек получил травму на тренировке и «выбыл на некоторое время».

Таким образом, он не сыграет за «Арсенал» против «Манчестер Юнайтед» 3 сентября.

Manchester Evening News передает, что у Парти возникли проблемы с пахом.

В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Van-der-Muravei
Хорошие новости — Парти не будет играть правого защитника.
Плохие новости — Парти не будет играть.
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Чёрный тюльпан
Это, кстати, 2-й сезон подряд, когда Парти травмируется прямо перед матчем с МЮ, причём и в том и в этом сезоне в первом круге.
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Mykytka
Ответ Aleksandr Khachoyan
А кто сказал что Габриэль на лавке? Ты Артета что ли, что за день до игры знаешь кто будет в старте а кто нет?
Я говорил про то, что видел за первые три тура. И надеюсь на то, что он вернется к прежней схеме. Научись не просто видеть слова, а понимать их смысл.
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Mykytka
Минус Тимбер, минус Парти, Габриэль на лавке.
Интересно, что придумает Артета. Может быть пора просто вернуться к рабочей схеме прошлого сезона и нормально играть?
Рано еще придумывать новые задачи самому себе, так может только Пеп.
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avolida
Это из разряда "не было бы счастья, да несчастье помогло"

Теперь скорее всего Габи выйдет с Вилли в центре обороны. Зина слева, Уайт справа. В центре Эдегор-Райс-Вйейра/Жоржиньо/Хаверц. Склоняюсь больше к вариантам Хаверц/Виейра

МЮ кабзда
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ta-tosha
Парти жаль, но это к лучшему для завтрашней игры.
Не будет никаких экспериментов с ним справа на бровке, а будет понятная игра с Зиной, Вайтом справа и надеюсь Габи на ЦЗ. Райс должен был уже понять, что его основная задача будет стоппинг и тотальная страховка Зинченки в обороне.
По другому никак. МЮ 99%:припаркует двухэтажный автобус и без Зинченки его взломать будет нереально. Не будет ни контроля, ни 100% эффективности Эдегора, он без Зины не может играть в свою игру
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Jazzzz
Да ничего страшного.
Габриэль выйдет в старте. Райс в опорку.
Хаверц или Смит-Роу на «8».
#дайтешанссмитроу💪🏼
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Konstar
Ответ Доминатор3000
Хорошо что матч на Эмирейтс. Райс подменит. Райс,Эдегор и ? Ф.Виейра,Хавертц или Эльнени… А может вообще Уайта туда?) У него есть опыт игры в опорке,толи в Лидсе,толи в Брайтоне… Но Артета явно будет в атаку играть и давить… Скорее всего Хавертц или Ф.Виейра.
Жоржиньо, не?
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Jazzzz
Да ничего страшного. Габриэль выйдет в старте. Райс в опорку. Хаверц или Смит-Роу на «8». #дайтешанссмитроу💪🏼
Жоржино есть
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Mykytka
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ну не совсем. Против большинства соперников твоя теория верна. Но ты видел насколько безнадежно Арсенал выглядел во второй игре против Сити? Дело было не только в отсутствии глубины, но и в отсутствии плана Б.
Да, видел.
Они тогда теряли очки не только с Сити, сказалась безыдейность, усталость (из-за отсутствия глубины).

Я за то, чтобы улучшать то, что работало в большинстве матчей, а не менять. Такого футбола как в прошлом сезоне я не видел со времен Венгера.

И даже если ничего не сделать против Сити, но выиграть все остальные матчи, можно забирать титул.

А пока ощущение, что Артета в поисках других потей запутал и соперников и себя…
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Алексей Фирстов
Ответ Aleksandr Khachoyan
Понимать смысл? Серьезно? Ты написал: Габриэль на лавке. Я должен был отсюда сделать вывод, что ты говорил про то что видел? Скорее, тут любой подумал бы, что ты попытался сделать предсказание на основе увиденного, которое все равно ничем не подкреплено, кроме первых 3 игр сезона. Если хочешь углубиться в смысл, то надо бы тогда тебе знать, что он был на лавке из-за того, что вел переговоры с другой командой, и это было уроком для него, что так нельзя. Теперь эта тема закрыта, и он вряд ли останется в запасе:)
Ты частично прав. Отстаивай свою позицию.
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Mykytka
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ну смена схемы не совсем из-за него) Артета понял что он не сможет навязать борьбу Сити играя в одном стиле с одним составом. Такие изменения нужны, просто совпало еще и с переговорами
Мое не экспертное мнение, что в прошлом сезоне как раз не хватило глубины. Играли же круто большую часть времени, но подвыдохлись в конце и менять было некем толком.

Сейчас плавилась глубина, но Артета решил экспериментировать…
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ H23
Жаль. Парти -- один из немногих игроков Арсенала с хорошими футбольными мозгами.
что?
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Доминатор3000
Ответ Konstar
Жоржиньо, не?
Точно!!!
Забыл про него)
Наверняка он и выйдет.
В центре нужен опыт!
Теперь даже спокойнее стало 😅
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Фанат спорта01
Ответ Доминатор3000
Хорошо что матч на Эмирейтс. Райс подменит. Райс,Эдегор и ? Ф.Виейра,Хавертц или Эльнени… А может вообще Уайта туда?) У него есть опыт игры в опорке,толи в Лидсе,толи в Брайтоне… Но Артета явно будет в атаку играть и давить… Скорее всего Хавертц или Ф.Виейра.
лучше бы португалец.
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jem777
Ответ Aleksandr Khachoyan
Понимать смысл? Серьезно? Ты написал: Габриэль на лавке. Я должен был отсюда сделать вывод, что ты говорил про то что видел? Скорее, тут любой подумал бы, что ты попытался сделать предсказание на основе увиденного, которое все равно ничем не подкреплено, кроме первых 3 игр сезона. Если хочешь углубиться в смысл, то надо бы тогда тебе знать, что он был на лавке из-за того, что вел переговоры с другой командой, и это было уроком для него, что так нельзя. Теперь эта тема закрыта, и он вряд ли останется в запасе:)
Тема еще не закрыта. У саудитов ТО закрывается позже.)
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Mykytka
Мое не экспертное мнение, что в прошлом сезоне как раз не хватило глубины. Играли же круто большую часть времени, но подвыдохлись в конце и менять было некем толком. Сейчас плавилась глубина, но Артета решил экспериментировать…
Ну не совсем. Против большинства соперников твоя теория верна. Но ты видел насколько безнадежно Арсенал выглядел во второй игре против Сити? Дело было не только в отсутствии глубины, но и в отсутствии плана Б.
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Mykytka
Ответ Aleksandr Khachoyan
Понимать смысл? Серьезно? Ты написал: Габриэль на лавке. Я должен был отсюда сделать вывод, что ты говорил про то что видел? Скорее, тут любой подумал бы, что ты попытался сделать предсказание на основе увиденного, которое все равно ничем не подкреплено, кроме первых 3 игр сезона. Если хочешь углубиться в смысл, то надо бы тогда тебе знать, что он был на лавке из-за того, что вел переговоры с другой командой, и это было уроком для него, что так нельзя. Теперь эта тема закрыта, и он вряд ли останется в запасе:)
Я знаю про переговоры, от чего это выглядит(для меня) еще глупее.
Менять схему игры(!!!), чтобы проучить.

Будем верить, что все снова будет норм.
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цирюля
О, Хаверцу место освободилось.!..
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Mc′loud
Будет состав прошлого сезона. Вместо Парти будет Райс. И хватит паниковать по поводу Габриеля. Будет он играть. Просто Артета в первых турах учился на "кошках".
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Misson
Для Парти и Жезуса - это привычный сезонный цикл. Два месяца играют, месяц пропускают. У Жезуса даже ближе к 1*1.
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scanner c
да что ж ты будешь делать аа...надеюсь Райс отроботает как надо
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H23
Жаль.
Парти -- один из немногих игроков Арсенала с хорошими футбольными мозгами.
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Доминатор3000
Хорошо что матч на Эмирейтс.
Райс подменит.
Райс,Эдегор и ?
Ф.Виейра,Хавертц или Эльнени…
А может вообще Уайта туда?)
У него есть опыт игры в опорке,толи в Лидсе,толи в Брайтоне…
Но Артета явно будет в атаку играть и давить…
Скорее всего Хавертц или Ф.Виейра.
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