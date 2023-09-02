Парти пропустит игру против «МЮ». Хавбек «Арсенала» получил травму паха на тренировке

Томас Парти из-за повреждения не вызван в сборную Ганы.

футбола Ганы сообщила, что хавбек получил травму на тренировке и «выбыл на некоторое время».

Таким образом, он не сыграет за « » против « » 3 сентября.

Manchester Evening News передает, что у возникли проблемы с пахом.

В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 3 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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