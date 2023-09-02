Парти пропустит игру против «МЮ». Хавбек «Арсенала» получил травму паха на тренировке
Томас Парти из-за повреждения не вызван в сборную Ганы.
Федерация футбола Ганы сообщила, что хавбек получил травму на тренировке и «выбыл на некоторое время».
Таким образом, он не сыграет за «Арсенал» против «Манчестер Юнайтед» 3 сентября.
Manchester Evening News передает, что у Парти возникли проблемы с пахом.
В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Плохие новости — Парти не будет играть.
Интересно, что придумает Артета. Может быть пора просто вернуться к рабочей схеме прошлого сезона и нормально играть?
Рано еще придумывать новые задачи самому себе, так может только Пеп.
Теперь скорее всего Габи выйдет с Вилли в центре обороны. Зина слева, Уайт справа. В центре Эдегор-Райс-Вйейра/Жоржиньо/Хаверц. Склоняюсь больше к вариантам Хаверц/Виейра
МЮ кабзда
Не будет никаких экспериментов с ним справа на бровке, а будет понятная игра с Зиной, Вайтом справа и надеюсь Габи на ЦЗ. Райс должен был уже понять, что его основная задача будет стоппинг и тотальная страховка Зинченки в обороне.
По другому никак. МЮ 99%:припаркует двухэтажный автобус и без Зинченки его взломать будет нереально. Не будет ни контроля, ни 100% эффективности Эдегора, он без Зины не может играть в свою игру
Габриэль выйдет в старте. Райс в опорку.
Хаверц или Смит-Роу на «8».
#дайтешанссмитроу💪🏼
Они тогда теряли очки не только с Сити, сказалась безыдейность, усталость (из-за отсутствия глубины).
Я за то, чтобы улучшать то, что работало в большинстве матчей, а не менять. Такого футбола как в прошлом сезоне я не видел со времен Венгера.
И даже если ничего не сделать против Сити, но выиграть все остальные матчи, можно забирать титул.
А пока ощущение, что Артета в поисках других потей запутал и соперников и себя…
Сейчас плавилась глубина, но Артета решил экспериментировать…
Забыл про него)
Наверняка он и выйдет.
В центре нужен опыт!
Теперь даже спокойнее стало 😅
Менять схему игры(!!!), чтобы проучить.
Будем верить, что все снова будет норм.
Парти -- один из немногих игроков Арсенала с хорошими футбольными мозгами.
Райс подменит.
Райс,Эдегор и ?
Ф.Виейра,Хавертц или Эльнени…
А может вообще Уайта туда?)
У него есть опыт игры в опорке,толи в Лидсе,толи в Брайтоне…
Но Артета явно будет в атаку играть и давить…
Скорее всего Хавертц или Ф.Виейра.