Артета связывает травмы Тимбера и других с плотным календарем: «Матчей много, это слишком для игроков»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Тайрон Мингз календарь Эмилиано Буэндиа Эдер Милитао Юрриен Тимбер Футбол

Микель Артета винит плотный календарь в серьезных травмах игроков.

Ранее у защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера было диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Также в последнее время серьезные травмы получили игроки «Реала» Тибо Куртуа и Эдер Милитао, хавбек «Ман Сити» Кевин де Брюйне и другие.

– Травмы Тимбера, де Брюйне, Мингза связаны с количеством матчей?

– А еще травмы Буэндиа, Куртуа, Милитао. Что-то здесь есть. Эти матчи, турне, чемпионат мира в январе (в декабре – Sports.ru), то, это, еще игры сборных. Это много. Это слишком для игроков.

Это невероятно сложно. Лучше просто не смотреть на календарь ближайших полутора лет, потому что это невероятно.

Я не знаю, кому нужно говорить об этом, но есть большие опасения по этому поводу, – сказал тренер «Арсенала».

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22 комментария

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Давид Agabekyan
Особенно у Аякса который повылетал из всех еврокубков быстро и играет в чемпионате где игр меньше чем в условной АПЛ
+19
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Алекс Мелкумян
Хоть бы один из тренеров-нытиков самой богатой лиги сказал бы что то вроде "мы согласны получать меньше денег если уберут лишние матчи", так нет, все плачут про календарь и как будто не понимают откуда столько матчей. У вас деняк на 3 состава, есть приличные академии, у всех - и у МС, и Ливерпуля, и Арсенала, и МЮ, так нет надо ныть "убирите матчи мы ламаемся". Жесть просто, как десятки миллионов получать так это они первые, а как предложить здоровую альтернативу (а не утопическую типо "давайте нам меньше матчей и столько же ЗП") так нееее, ууууу АПЛ с УЕФА проклятая, заставляют нас играть мы умираем.
+14
-5
+9
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Waititi
Артета стелит себе соломку на сезон )))
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Fan of Sport
Вот ещё одно доказательство величия Лео и Криштиану, они уже лет 20 играют в таком графике. Это действительно невероятно, взять даже последние 5 лет, Месси и Роналду максимум 2-3 матча подряд могли пропустить, в первую очередь нужно отметить их профессионализм, они не занимаются не нужными упражнениями в спортзале, как сейчас модно среди футболистов, все управление направлены на футбол и только, это и отличает их остальных.
+3
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B@SS
Ответ Waititi
Я очень восхищаюсь и Месси и КриРо , но не будем забывать в какой лиге они играли, в АПЛ больше матчей чем в любой другой лиге и да они оба не травмотичны с этим не поспорить.
Азар пока играл в АПЛ почти не травмировался, пришел в ЛОЛигу и сразу же началась череда травм.
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Fan of Sport
Единственное, чего я не понимаю в этой ситуации, почему клубы перестали использовать игроков молодёжной команды как раньше, максимум 2-3 игрока в заяке.
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Bigbadaboom
Всегда говорил и буду говорить, меняйте свой подход господа тренера рискуйте,наигрывайте и задействуйте весь ростер, у вас в обойме 22-25 человек+всегда можно выдернуть из молодёжки. А то по пол сезона хорошие игроки сидят без практики, а другие еле ходят от усталости и постоянных повреждений.
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Veles3101
2 игры всего сыграли. Товарняки это дело клуба- хоть школоту ставь, никому нет дела. Рановато доминатор ныть начал.
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Александр Герасимец
Да я в своё время мог 10-12 матчей в день сыграть в коробке до двух голов. Что вы гоните тут,за такие зарплаты могут каждый день играть
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<~Inter~>
Ответ Давид Agabekyan
Особенно у Аякса который повылетал из всех еврокубков быстро и играет в чемпионате где игр меньше чем в условной АПЛ
у них ещё был перерыв почти месяц после ЧМ зимой
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blаncо
Ответ llolishe
Когда ж вы перестанете ныть Что Гвардиола что Артета Клопп выбил из ФАшников 5 замен в матче и эти всеравно ноют Вы или покупайте больше игроков или из молодежки в основу подтягивайте
Один раз прогнулись - прогнутся снова. Скоро введут 7 замен.
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versus_
Ответ Waititi
полностью согласен и будь я тренером просто ставил бы второй, а то и третий состав на всякие кубок лиги и кубок Англии до финальной стадии вот и уменьшение нагрузки, а не как МЮ бадаться за кубок лиги основным составом при том что прошлый сезон смеялись над МС что это не кубок и вовсе.
В основном там и бывает полуторный состав. По этой причине ФА назначает матчи кубков на январь после боксинг дэй, чтобы команды могли разгрузиться. Но это не отменяет того, что в другие дни нужно бодаться. Самое главное, что отпуск между сезонами небольшой. Я недавно писал тут про варианты, как разгрузиться, но там много препятствий.
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Waititi
Ответ Fan of Sport
Вот ещё одно доказательство величия Лео и Криштиану, они уже лет 20 играют в таком графике. Это действительно невероятно, взять даже последние 5 лет, Месси и Роналду максимум 2-3 матча подряд могли пропустить, в первую очередь нужно отметить их профессионализм, они не занимаются не нужными упражнениями в спортзале, как сейчас модно среди футболистов, все управление направлены на футбол и только, это и отличает их остальных.
Я очень восхищаюсь и Месси и КриРо , но не будем забывать в какой лиге они играли, в АПЛ больше матчей чем в любой другой лиге и да они оба не травмотичны с этим не поспорить.
+1
-1
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Waititi
Ответ B@SS
Азар пока играл в АПЛ почти не травмировался, пришел в ЛОЛигу и сразу же началась череда травм.
Азар не травмировался потому что была мечта попасть в Реал и он к ней шел, а потом воплотив мечту расслабился и растолстел. лишний вес это и есть все его травмы, дело не в лиге.
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