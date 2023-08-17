Артета связывает травмы Тимбера и других с плотным календарем: «Матчей много, это слишком для игроков»
Микель Артета винит плотный календарь в серьезных травмах игроков.
Ранее у защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера было диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Также в последнее время серьезные травмы получили игроки «Реала» Тибо Куртуа и Эдер Милитао, хавбек «Ман Сити» Кевин де Брюйне и другие.
– Травмы Тимбера, де Брюйне, Мингза связаны с количеством матчей?
– А еще травмы Буэндиа, Куртуа, Милитао. Что-то здесь есть. Эти матчи, турне, чемпионат мира в январе (в декабре – Sports.ru), то, это, еще игры сборных. Это много. Это слишком для игроков.
Это невероятно сложно. Лучше просто не смотреть на календарь ближайших полутора лет, потому что это невероятно.
Я не знаю, кому нужно говорить об этом, но есть большие опасения по этому поводу, – сказал тренер «Арсенала».
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