Артета связывает травмы Тимбера и других с плотным календарем: «Матчей много, это слишком для игроков»

Микель Артета винит плотный календарь в серьезных травмах игроков.

Ранее у защитника «Арсенала» было диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Также в последнее время серьезные травмы получили игроки «Реала» и , хавбек «Ман Сити» Кевин де и другие.

– Травмы Тимбера, де Брюйне, связаны с количеством матчей?

– А еще травмы Буэндиа, Куртуа, Милитао. Что-то здесь есть. Эти матчи, турне, чемпионат мира в январе (в декабре – Sports.ru), то, это, еще игры сборных. Это много. Это слишком для игроков.

Это невероятно сложно. Лучше просто не смотреть на календарь ближайших полутора лет, потому что это невероятно.

Я не знаю, кому нужно говорить об этом, но есть большие опасения по этому поводу, – сказал тренер «Арсенала».

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