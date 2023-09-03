Тен Хаг про 1:3 с «Арсеналом»: «МЮ» заслужил победу. Виден большой прогресс на фоне игры с «Вулвс»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал судьи Вулверхэмптон Энтони Тэйлор Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Арсенал» несправедливо обыграл «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» выиграли в 4-м туре АПЛ со счетом 3:1, забив два гола на 96-й и 101-й минутах.

«Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

Я больше смотрю на то, как мы развиваемся. Виден большой прогресс по сравнению с матчем против «Вулверхэмптона» (1:0). Сегодня я увидел команду, и я очень доволен игрой и тем, какого прогресса мы добились.

Мы хорошо сыграли, мы прогрессируем, придерживаемся нашего плана и верим в него. И в будущем мы начнем выигрывать такие матчи.

В случае со вторым голом «Арсенала» был явный фол. Такое засчитывать нельзя», – сказал главный тренер «МЮ».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Энтони Тэйлора.

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166 комментариев

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Лёха Миллер
Подскажите, где мне увидеть прогресс в игре?Перекаты на своей половине поля и 2 удара в створ только вижу.
+85
-3
+82
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Evgeny Trifonov
Рыбак Оле кажется гением на фоне этого физрука. Сколько ещё надо выделить ему на трансферы?
+71
-10
+61
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ML26
Мне кажется МЮ будет в такой дыре, когда его уволят. Набрал 11 игроков из нулевой Эридивизи, а потом кому-то придется разбирать этот нелеквид
+39
-3
+36
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Роман
Ответ Artem Piatkov
Прогнали одного португальца и пошёл прогресс Стали щёлкать эти Арсеналы да Тоттенхэмы как орешки Хотя погодите... При Роналду были 3:2 над Арсеналом (дубль) и 3:0, 3:2 над шпорами (4+1 за 2 матча) А тут что? 1:5 по сумме двух матчей с 1 голом...
Так Рон останется легендой МЮ. При нем и брали ЛЧ, АПЛ.
А Тен Хаг ничего не показывает 2-ой сезон.
Хз кто в него ещё там верит.
+43
-13
+30
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Прогнали одного португальца и пошёл прогресс Стали щёлкать эти Арсеналы да Тоттенхэмы как орешки Хотя погодите... При Роналду были 3:2 над Арсеналом (дубль) и 3:0, 3:2 над шпорами (4+1 за 2 матча) А тут что? 1:5 по сумме двух матчей с 1 голом...
Приезжает 7хаг домой после поражения, а там Пирс Морган икает его жену и пьёт его чай
+37
-14
+23
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Artem Piatkov
Прогнали одного португальца и пошёл прогресс
Стали щёлкать эти Арсеналы да Тоттенхэмы как орешки

Хотя погодите...
При Роналду были 3:2 над Арсеналом (дубль) и 3:0, 3:2 над шпорами (4+1 за 2 матча)

А тут что? 1:5 по сумме двух матчей с 1 голом...
+66
-44
+22
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Cristiano Ronaldo
Ответ Лёха Миллер
Подскажите, где мне увидеть прогресс в игре?Перекаты на своей половине поля и 2 удара в створ только вижу.
Ну прогресс есть, Антони стал отдавать в два раза больше передач, прямо в ноги соперникам, Фернандеш и Каземиро деградируют от матча к матчу, форварда нет, игры тоже. А тактика... зачем она ЭТХ, похоже он хочет на поленьях из Эредивизии АПЛ покорить.
+19
-1
+18
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
7хаг тепер 0 хаг
+17
-2
+15
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Владислав Дегтярёв
Позорник, какая победа и на что вы там наиграли? Ватокат убогий поставил, никакого прогресса не видно. Из обороны выйти не способны, только и могут что на своей половине защитники перепасовываться.
+15
0
+15
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Direct free kick
Ответ Ramin Mamedov
так если с Роналду в составе попали в ЛЕ, а без него - в ЛЧ - это не прогресс?
Прогресс? Или самовыпил Ливерпуля с Челси. Конечно второе
+16
-4
+12
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тренер с района
Да этот лысый просто угорает над фанатамиМЮ
+11
-1
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Эльмурад Атаханов
Что,ты несешь? Признать поражение может только тренер! А, ты по всей видимости далек от этого! Жаль фанов мю!
+9
0
+9
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Zalupechkin
такое ощущение, что мы с тен Хагом разные матчи смотрели . Мю всей командой на своей половине поля и даже не думали об атаке . Это видимо прогресс
+11
-2
+9
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Mykytka
Как можно заслужить победу, играя в первом тайме почти всегда на своей половине поля(199 пасов!!!) и не создавая практически моменты?
При этом пропустив 3 мяча, 2 из которых не со стандартов даже, а с игры?(это к тому, что можно было бы сетовать на стандарты).

Не сказать, что Арсенал наиграл на уверенную победу, ну уж точно победил заслужено.
+7
0
+7
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Дриблинг Рэшфорда
Как можно заслужить победу не создав ни одного явного голевого момента за игру? За 1000 пасов вратарю вроде не дают 3 очка. А оффсайд есть оффсайд
+8
-1
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Штаны Габора Кирая
Зато он Роналду выгнал из состава, самоутвердился за счёт португальского деда. Дайте 7Хагу поработать!
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-2
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MU4evainmyheart!!!
Кажется ЭТХ поплыл. Ему можно сказать спасибо за прошлый сезон. А итоги по этому сезону и по прогрессу в целом говорить в конце этого сезона. Но в сегодняшнем матче победой МЮ и не пахло. Максимум ничья. И то если притянуть. Арсенал был сильнее, Арсенал был интереснее, Арсенал заслуженно забрал три очка.
+6
0
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eRo
Мне чёт кажется, что если Моуринью или Сульшер сказали бы про прогресс в поражении 3-1, после того, как еле-еле от Вулвза ноги унесли - все бы сказали, что они поехавший клоуны и всерьез обсуждали бы отставку. Интересно, долго этого откатчика-то терпеть будут?
+5
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+5
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Стюардесс по имени Жанн
вот ну и кто после этого лицемер криш или Тен Хааг? какую игру он смотрел Ростов динамо? где мю победить доожен
+5
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Richman95
Кого уволят раньше
Тен Хаг vs Почетино
+6
-2
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LIv93
Какой прогресс? Перекатывать мяч с вратарем на своей половине поля и надеяться на чудо? Понятна логика на контратакующую игру, но игры самой нет.
Господи, да у Сульшера больше получалось убегать в контратаки и забивать тем же Ливерпулям и Сити. А мы с Арсеналом мяч катаем на свое половине…
+5
-1
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Аморалинни
Какой прогресс? Сплошное уныние в атаке (вся игра там называется "отдай на Решфорда, он что-то придумает"
И слабая игра в защите, которая к тому же теперь состоит из величайшей пары в истории АПЛ: Магваер Эванс
+5
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Direct free kick
Очередное гостевое поражение 7хаг тим, а он всё лопочет про заслужили победу
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-2
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DeN_21071982
У меня всё не хватает нерв. Болею за мю с 1995 года, мелким был, ещё Андрей Канчельскис играл, заканчивал карьеру. Сейчас клуб топ 10,а не топ 5....Прогесс б...
+4
-1
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Yerkebulan
Даже у Моуринью не хватило бы наглости так гнать на судей, прикрывая свою профнепригодность. Тен хаг аут, надоело смотреть на трусливый футбол
+3
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