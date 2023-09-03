Тен Хаг про 1:3 с «Арсеналом»: «МЮ» заслужил победу. Виден большой прогресс на фоне игры с «Вулвс»

Эрик тен Хаг считает, что «Арсенал» несправедливо обыграл «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» выиграли в 4-м туре АПЛ со счетом 3:1, забив два гола на 96-й и 101-й минутах.

«Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

Я больше смотрю на то, как мы развиваемся. Виден большой прогресс по сравнению с матчем против « » (1:0). Сегодня я увидел команду, и я очень доволен игрой и тем, какого прогресса мы добились.

Мы хорошо сыграли, мы прогрессируем, придерживаемся нашего плана и верим в него. И в будущем мы начнем выигрывать такие матчи.

В случае со вторым голом « » был явный фол. Такое засчитывать нельзя», – сказал главный тренер « ».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Энтони Тэйлора.

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