Тен Хаг про 1:3 с «Арсеналом»: «МЮ» заслужил победу. Виден большой прогресс на фоне игры с «Вулвс»
Эрик тен Хаг считает, что «Арсенал» несправедливо обыграл «Манчестер Юнайтед».
«Канониры» выиграли в 4-м туре АПЛ со счетом 3:1, забив два гола на 96-й и 101-й минутах.
«Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.
Я больше смотрю на то, как мы развиваемся. Виден большой прогресс по сравнению с матчем против «Вулверхэмптона» (1:0). Сегодня я увидел команду, и я очень доволен игрой и тем, какого прогресса мы добились.
Мы хорошо сыграли, мы прогрессируем, придерживаемся нашего плана и верим в него. И в будущем мы начнем выигрывать такие матчи.
В случае со вторым голом «Арсенала» был явный фол. Такое засчитывать нельзя», – сказал главный тренер «МЮ».
Матч обслуживала бригада судей под руководством Энтони Тэйлора.
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А Тен Хаг ничего не показывает 2-ой сезон.
Хз кто в него ещё там верит.
Стали щёлкать эти Арсеналы да Тоттенхэмы как орешки
Хотя погодите...
При Роналду были 3:2 над Арсеналом (дубль) и 3:0, 3:2 над шпорами (4+1 за 2 матча)
А тут что? 1:5 по сумме двух матчей с 1 голом...
При этом пропустив 3 мяча, 2 из которых не со стандартов даже, а с игры?(это к тому, что можно было бы сетовать на стандарты).
Не сказать, что Арсенал наиграл на уверенную победу, ну уж точно победил заслужено.
Тен Хаг vs Почетино
Господи, да у Сульшера больше получалось убегать в контратаки и забивать тем же Ливерпулям и Сити. А мы с Арсеналом мяч катаем на свое половине…
И слабая игра в защите, которая к тому же теперь состоит из величайшей пары в истории АПЛ: Магваер Эванс