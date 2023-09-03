Артета о 3:1 с «МЮ»: «Арсенал» доминировал. Мы работаем каждый день ради таких моментов»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Микель Артета подчеркнул, что «Арсенал» доминировал в игре с «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» вырвали победу благодаря двум голам в добавленное время – 3:1.

«Мы работаем, делаем все то, что мы делаем каждый день, именно ради таких моментов. Это высший уровень спорта, здесь все решают мелочи. Победить могли как одни, так и другие.

Я, конечно, очень рад. «МЮ» – отличная команда, хорошо подготовленная. Она создает соперникам проблемы. И когда пропускаешь такой гол в АПЛ, ситуация становится опасной.

Деклан Райс сыграл великолепно, но и вся команда была прекрасна. Деклан подталкивал нас тогда, когда это было необходимо. Такой поворот в игре – это прекрасно, и мы сумели победить.

Мы по-настоящему доминировали. В игре с «Фулхэмом» была такая же история. Команда заслуживает большего. Когда я вижу команду с такой волей к победе, желанием ее добиться, я в восторге», – сказал главный тренер «Арсенала» Sky Sports.

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50 комментариев

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Steeldragon
Ну без этого слова его интервью точно не должно было пройти
+45
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+45
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rigobersong
Ответ Gunner_14
Райс – топ, Жезус – феноменален, Эдегор – сама уверенность. Отличная победа!
Антони - топ, Эванс - феноменален, Магвайер - сама уверенность. Отличное поражение!:)👍👀
+30
-4
+26
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Gunner_14
Райс – топ, Жезус – феноменален, Эдегор – сама уверенность. Отличная победа!
+26
0
+26
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sbtqg59825
Ответ Steeldragon
Ну без этого слова его интервью точно не должно было пройти
Ну сегодня он прав, Арсенал во многом был лучше
+19
-3
+16
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кроссовер Айверсона
Артета заставляет команду играть вдесятером(с Хаверцом), как раньше тренировали Кунг-Фу с утяжелителями на ногах
+14
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rigobersong
Ответ Cristiano Ronaldo
На фоне недофутбола Тен Хага, Оле хорош был и прямых конкурентов мы обыгрывали, даже Сити, а теперь себе и представить такое нереально.
Оле работал с теми кто есть, подпускал молодняк вроде Гринвуда и они росли, а лысый набрал свой Аякс 5ти летней давности по 100 млн и думает они АПЛ возьмут:)))
+16
-5
+11
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llolishe
Тен Хааг-Почетинно:Тоже ждешь матча с Лутоном?🤣🤣🤣
+12
-2
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Andy Trendy
с днём доминации!
+5
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Юрий Луговой
Ответ CriminalJoint62
Судейский произвол Артити комментировать не будет. Офсайда не было, на Хойлунде был очевидный пенальти, гол Райса не должны были засчитывать. Жаль Тен Хага, судьи целенаправленно мочат МЮ с первой игры, не поставили железобетонный пенальти и с Тоттенхэмом. Ничего, сезон длинный
вы случайно не болельщик Спартака???
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Cristiano Ronaldo
Ответ rigobersong
Оле работал с теми кто есть, подпускал молодняк вроде Гринвуда и они росли, а лысый набрал свой Аякс 5ти летней давности по 100 млн и думает они АПЛ возьмут:)))
Я сам в шоке от его экспериментов, Антони просто дно, ни одного обострения за матч, зато весь молодняк из академии распродаёт, Зидана и Сэвиджа сплавил, которые были лучшими по итогам летнего турне в 2022-м году, даже шанса им не дал в прошлом году и натаскал поленьев из Эредивизии втридорога. Нет слов ... и игры, тоже нет 😪
+3
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Михо
Независимо от результата Артета начинает интервью всегда одинаково😃
+2
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Andrey_kst
Микель, поверь без Хаверца твоё доминирование станет еще сильнее
Как минимум человек своей игрой заслужил одну игру посидеть на скамейке
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Мертвый
А по мне Эванс выдал хороший матч, очень перспективный игрок с большим будущим, двигается, ногу подставляет куда нужно, а в дуэте с легендой 19 клубов АПЛ Харри Магваером, королем дриблинга и дальнего паса (кстати, легенде принадлежит уникальное достижение, никто не распечатывал де хею чаще его в апл) они могут показать супер классную игру. Паука вон, подпишем Смолинга, и вот тогда, представьте Далот Эвагс Харри мать вашу Магваер и Крис Смолинг🔥🔥🔥
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Сади Самедов
Габриэлу спасибо за оффсайд, хотя лысый считает, что его не было
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Cristiano Ronaldo
Ответ rigobersong
Ждем возвращение топаря Оле!:)💪
На фоне недофутбола Тен Хага, Оле хорош был и прямых конкурентов мы обыгрывали, даже Сити, а теперь себе и представить такое нереально.
+6
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rigobersong
Ответ Cristiano Ronaldo
Как всегда ужасный Антони все пасы соперникам подарил, его фланг был самым неопасным в матче. Марсьяль - не футболист, а непонятно что, Онана не выручает, когда должен. Игры нет, Хейлунд мега сырой и неясно, заиграет ли, рисунка и тактики нет. Мне кажется, Тен Хаг не доработает до конца контракта, мы сейчас на уровне Челси играем!!!
Ждем возвращение топаря Оле!:)💪
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ML26
Ответ Andrey_kst
Микель, поверь без Хаверца твоё доминирование станет еще сильнее Как минимум человек своей игрой заслужил одну игру посидеть на скамейке
Фабиу заслужил выйти в старте в следующем матче. Дважды выходил со скамейку и постоянно усиливал игру, появлялось движение на левом фланге помимо Мартинелли. +2 ассиста отдал
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Madhamish
Кто там, блин, доминировал. Даже такой разобраный Мю выглядел конкретнее. А если бы ВАР нарисовали слегка по другому, то искал бы оправдания. Просто отскочило удачно, рикошет как раз под руку Онаны пошел. Ни разу не болею за Юнайтед, но это был невнятный Арсенал, который исключительно напором берет, без структуры на поле. Классный топ-клуб их разберет на запчасти. И не вижу пока никаких качеств, позволяющих бороться за АПЛ.
Хахахха, ВАР нарисовали слегка по другому. Физика пошла курить после твоего заявления. Зачем придумали возможность чертить линию? Для того, чтобы в таких ситуациях принимать правильные решения. Точка. Арсенал создал в 10 больше МЮ. Наиграл на чистые 3 гола минимум и заслуженно выиграл.
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Xm.md
Физрук продолжает глумиться над болельщиками
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Юрий Луговой
Ответ Gündoğan
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арсенал как минимум больше прижимал МЮ к их воротам, и больше стремился выиграть, больше давил имел преимущество, вот и додавил. хотя конечно не всегда так получается.
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Mykytka
Ответ Gündoğan
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Она была ничейной до 2 гола Арсенала, все верно.
Потом все сложилось исходя из рисунка игры.
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Veni-Vidi-Vici
Специально глянул, Артета в этом чемпионате использовал своё любимое слово в 4 турах из 4. Т.е. не забыл про него ни разу. Будет ли 38 из 38, вот вопрос.
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The Best
Ответ Cristiano Ronaldo
Как всегда ужасный Антони все пасы соперникам подарил, его фланг был самым неопасным в матче. Марсьяль - не футболист, а непонятно что, Онана не выручает, когда должен. Игры нет, Хейлунд мега сырой и неясно, заиграет ли, рисунка и тактики нет. Мне кажется, Тен Хаг не доработает до конца контракта, мы сейчас на уровне Челси играем!!!
Только вот в Челси команда молодая,новый тренер,команда строиться.А Тен Хаг у руля команды второй год,если бы не индивидуальные качества некоторых футболистов то были бы в таблице даже ниже Челси.В МЮ всё-таки в отличии от Челси где тупо собрали Ю - 21 есть качественные и самое главное опытные футболисты но рисунка игры нет.
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EverArs
Ответ sbtqg59825
Ну сегодня он прав, Арсенал во многом был лучше
сегодня и ты прав)
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Alexander Nickitin
Ответ Ярослав Афанасьев
кто-нибудь ведет счетчик доминации?)
семь хаг ведет😂😂😂
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