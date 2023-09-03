Артета о 3:1 с «МЮ»: «Арсенал» доминировал. Мы работаем каждый день ради таких моментов»

Микель Артета подчеркнул, что «Арсенал» доминировал в игре с «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» вырвали победу благодаря двум голам в добавленное время – 3:1.

«Мы работаем, делаем все то, что мы делаем каждый день, именно ради таких моментов. Это высший уровень спорта, здесь все решают мелочи. Победить могли как одни, так и другие.

Я, конечно, очень рад. « » – отличная команда, хорошо подготовленная. Она создает соперникам проблемы. И когда пропускаешь такой гол в , ситуация становится опасной.

сыграл великолепно, но и вся команда была прекрасна. Деклан подталкивал нас тогда, когда это было необходимо. Такой поворот в игре – это прекрасно, и мы сумели победить.

Мы по-настоящему доминировали. В игре с «Фулхэмом» была такая же история. Команда заслуживает большего. Когда я вижу команду с такой волей к победе, желанием ее добиться, я в восторге», – сказал главный тренер « » Sky Sports.

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