Артета о 3:1 с «МЮ»: «Арсенал» доминировал. Мы работаем каждый день ради таких моментов»
Микель Артета подчеркнул, что «Арсенал» доминировал в игре с «Манчестер Юнайтед».
«Канониры» вырвали победу благодаря двум голам в добавленное время – 3:1.
«Мы работаем, делаем все то, что мы делаем каждый день, именно ради таких моментов. Это высший уровень спорта, здесь все решают мелочи. Победить могли как одни, так и другие.
Я, конечно, очень рад. «МЮ» – отличная команда, хорошо подготовленная. Она создает соперникам проблемы. И когда пропускаешь такой гол в АПЛ, ситуация становится опасной.
Деклан Райс сыграл великолепно, но и вся команда была прекрасна. Деклан подталкивал нас тогда, когда это было необходимо. Такой поворот в игре – это прекрасно, и мы сумели победить.
Мы по-настоящему доминировали. В игре с «Фулхэмом» была такая же история. Команда заслуживает большего. Когда я вижу команду с такой волей к победе, желанием ее добиться, я в восторге», – сказал главный тренер «Арсенала» Sky Sports.
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Потом все сложилось исходя из рисунка игры.