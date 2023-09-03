«Повесьте это в Лувре». «Арсенал» выложил фото команды после гола в конце игры с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал фото Джек Грилиш соцсети Футбол

«Арсенал» повторил шутку Джека Грилиша, обыграв «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Летом хавбек «Манчестер Сити» опубликовал фотографию с чемпионского парада и написал: «Повесьте это в Лувре».

С такой же подписью «канониры» сегодня выложили снимок, на котором футболисты празднуют гол в ворота «МЮ» в конце игры 4-го тура АПЛ.

Фото: twitter.com/Arsenal

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47 комментариев

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Ulukbek Kiyazov
Ребята, это только 4 тур...
+187
-12
+175
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Влад Тюрин
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ребята, это только 4 тур...
И МЮ во всех 4 матчах играл как дно.
Команда просто не готова к сезону и по игре проигрывает уже 4 матч.
С Волками и Ноттингемом подфартило с судейством.
+73
-11
+62
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Mykytka
Так, ну что сказать, результат закономерный.
Если бы матч закончился 1-1, можно было бы сказать что справедливо, потому что МЮ в принципе играл в футбол на своей половине поля(не только когда Арсенал атаковал, а еще когда и сам МЮ владел мячом, о чем говорят 199 пасов в 1 тайме НА СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ), в то время как Арсенал пытался вскрыть, но получалось не очень.
С другой стороны и счет 3-1 вполне себе закономерный и показывает текущий уровень команд.
Тот кто кричал, что МЮ вынесет, раскатает и так далее - угощайтесь!
Приятно, что Арсенал доказал делом, кто сейчас действительно сильнее. А МЮ еще пару сезонов строиться.
+62
-6
+56
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celebrity
Отличная победа, эмоции топ, но эта подпись к фото вообще ни к чему. Особенно если сравнивать с «оригиналом» (пост Грилиша). Не самое умное решение в такую прекрасную для гуннеров ночь
+52
-3
+49
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Alexandr Aronyan
Ответ celebrity
Отличная победа, эмоции топ, но эта подпись к фото вообще ни к чему. Особенно если сравнивать с «оригиналом» (пост Грилиша). Не самое умное решение в такую прекрасную для гуннеров ночь
Подпись "Hang it in Louvre" существует уже несколько десятилетий, ты же не думал, что это Грилиш её изобрёл, нет?))
+30
-2
+28
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Эльшод Насыров
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ребята, это только 4 тур...
но какие эмоции!)
+20
-4
+16
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Ложный Латераль
Этот матч показал, что Каземиро действительно - всё. Добавьте к нему хоть двух Амрабатов, дело не в этом. Физически не успевает даже в безобидных ситуациях. Дед Фло походу понимал, что ему только год оставался, во время отпустил и привёл Чуамени а потом и Бэллингэма.
+14
-2
+12
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Плеймейкер87
Жалкая попытка приблизиться к фото Грилиша
+14
-4
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celebrity
Ответ Alexandr Aronyan
Подпись "Hang it in Louvre" существует уже несколько десятилетий, ты же не думал, что это Грилиш её изобрёл, нет?))
Я в курсе. Но в последнее время в футбольном сообществе именно с ним ассоциируется. Повторюсь, в последнее время
+10
-2
+8
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Temirlahn
Нет уж, в Лувре лучше Грилиша.
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**Iscander**
Адекватные болельщики МЮ, я думаю и не рассчитывали на победу, смотря на беспредел Тен Хаага в первых играх. Ничего хорошего наверное не случится в ближайшее время. Просто 0 идей.
+7
-2
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Сади Самедов
Если Арсенал выиграет АПЛ, то конечно повесить можно в Лувре, но пока и в раздевалке достаточно, приятные воспоминания! С победой, гуннеры, великолепная развязка!
+4
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+4
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Under
Ответ Mykytka
Так, ну что сказать, результат закономерный. Если бы матч закончился 1-1, можно было бы сказать что справедливо, потому что МЮ в принципе играл в футбол на своей половине поля(не только когда Арсенал атаковал, а еще когда и сам МЮ владел мячом, о чем говорят 199 пасов в 1 тайме НА СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ), в то время как Арсенал пытался вскрыть, но получалось не очень. С другой стороны и счет 3-1 вполне себе закономерный и показывает текущий уровень команд. Тот кто кричал, что МЮ вынесет, раскатает и так далее - угощайтесь! Приятно, что Арсенал доказал делом, кто сейчас действительно сильнее. А МЮ еще пару сезонов строиться.
прям любопытно, сколько человек так кричало?
+8
-4
+4
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Mykytka
Ответ Under
прям любопытно, сколько человек так кричало?
Не считал, но встречал тут несколько точно прям неадекватных. Которые скорее позорят МЮ своими глупыми высказываниями, в том числе на другие клубы.

P.S. Я знаю, что у всех клубов такие есть, но почему-то встречались пока больше всего такие.
+5
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Ложный Латераль
МЮ за весь матч 7 раз выходил в чужую половину. 7 РАЗ! Клуб с таким именем не имеет права играть как Фулхем против Арсенала. Хотя это неудачный пример)
+4
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a2wai
Ладно бы Арсенал требл сделал, а так всего лишь обыграл клуб, в центре защиты которого на последние минуты вышел бесполетный холодильник.
+3
0
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Влад Тюрин
У МЮ за всю историю было 2 великих периода: при Басби и Ферги, между ними и после них был только беспросветный мрак и позор.
+6
-3
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f0mk4
У Грилиша намного эпичнее фото и по факту заслуженное, тут же только 4 тура прошло
+6
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Иван Иванов
Повешу это у себя в туалете!
+7
-5
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Тео Эрнандес
🤭👍
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A.B.W.
Ответ Alexandr Aronyan
Подпись "Hang it in Louvre" существует уже несколько десятилетий, ты же не думал, что это Грилиш её изобрёл, нет?))
Так пишут когда что-то реально шедевральное или хотя бы крутое, а не типичное спортивное фото, таких в каждом матче сотни штук делают.
+2
-1
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Mykytka
Ответ Will Turner
ну в следующий раз считай, а то получается слова в пустую
Считать, чтобы что?
Чтобы назвать тебе количество глупеньких фанатиков?)
Ты должен сам знать своих героев. Может быть ты считал? Скажи, пожалуйста, точно число. Я запишу.
Или скажешь, что не знаешь таких? Блин, тогда все твои слова в пустую)
+1
0
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Ложный Латераль
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ребята, это только 4 тур...
Два тура назад были комменты, что это только второй тур.
+1
0
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Аморалинни
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ребята, это только 4 тур...
Для Спартака это уже как бы конец сезона
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z3yjyzh29x
Ответ Влад Тюрин
И МЮ во всех 4 матчах играл как дно. Команда просто не готова к сезону и по игре проигрывает уже 4 матч. С Волками и Ноттингемом подфартило с судейством.
Абсолютно равный матч. Значит обе команды дно
+1
-1
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