«Повесьте это в Лувре». «Арсенал» выложил фото команды после гола в конце игры с «МЮ»

«Арсенал» повторил шутку Джека Грилиша, обыграв «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Летом хавбек « » опубликовал фотографию с чемпионского парада и написал: «Повесьте это в Лувре».

С такой же подписью «канониры» сегодня выложили снимок, на котором футболисты празднуют гол в ворота « » в конце игры 4-го тура .

Фото: twitter.com/Arsenal

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