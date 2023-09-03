«Повесьте это в Лувре». «Арсенал» выложил фото команды после гола в конце игры с «МЮ»
«Арсенал» повторил шутку Джека Грилиша, обыграв «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Летом хавбек «Манчестер Сити» опубликовал фотографию с чемпионского парада и написал: «Повесьте это в Лувре».
С такой же подписью «канониры» сегодня выложили снимок, на котором футболисты празднуют гол в ворота «МЮ» в конце игры 4-го тура АПЛ.
Фото: twitter.com/Arsenal
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Команда просто не готова к сезону и по игре проигрывает уже 4 матч.
С Волками и Ноттингемом подфартило с судейством.
Если бы матч закончился 1-1, можно было бы сказать что справедливо, потому что МЮ в принципе играл в футбол на своей половине поля(не только когда Арсенал атаковал, а еще когда и сам МЮ владел мячом, о чем говорят 199 пасов в 1 тайме НА СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ), в то время как Арсенал пытался вскрыть, но получалось не очень.
С другой стороны и счет 3-1 вполне себе закономерный и показывает текущий уровень команд.
Тот кто кричал, что МЮ вынесет, раскатает и так далее - угощайтесь!
Приятно, что Арсенал доказал делом, кто сейчас действительно сильнее. А МЮ еще пару сезонов строиться.
P.S. Я знаю, что у всех клубов такие есть, но почему-то встречались пока больше всего такие.
Чтобы назвать тебе количество глупеньких фанатиков?)
Ты должен сам знать своих героев. Может быть ты считал? Скажи, пожалуйста, точно число. Я запишу.
Или скажешь, что не знаешь таких? Блин, тогда все твои слова в пустую)