Заболотный забил 4 гола за 7 игр в Мир РПЛ – больше, чем за весь прошлый чемпионат
Антон Заболотный за 7 игр в этой Мир РПЛ забил больше, чем за прошлый чемпионат.
Сегодня форвард ЦСКА открыл счет в игре с «Зенитом» (1:0, первый тайм) в 7-м туре.
Теперь на его счету 4 мяча – больше в составе армейцев нет ни у кого. В прошлом чемпионате России Заболотный забил трижды за 24 матча.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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А тут уже 4 за 7 матчей )