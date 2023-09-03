Заболотный забил 4 гола за 7 игр в Мир РПЛ – больше, чем за весь прошлый чемпионат

Антон Заболотный за 7 игр в этой Мир РПЛ забил больше, чем за прошлый чемпионат.

Сегодня форвард открыл счет в игре с « » (1:0, первый тайм) в 7-м туре.

Теперь на его счету 4 мяча – больше в составе армейцев нет ни у кого. В прошлом чемпионате России Заболотный забил трижды за 24 матча.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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