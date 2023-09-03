Заболотный забил 4 гола за 7 игр в Мир РПЛ – больше, чем за весь прошлый чемпионат

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный за 7 игр в этой Мир РПЛ забил больше, чем за прошлый чемпионат.

Сегодня форвард ЦСКА открыл счет в игре с «Зенитом» (1:0, первый тайм) в 7-м туре.

Теперь на его счету 4 мяча – больше в составе армейцев нет ни у кого. В прошлом чемпионате России Заболотный забил трижды за 24 матча.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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14 комментариев

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Роман
с ЗМ в этом году всё ясно
+62
-1
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Фут.Боль
Молодец, пусть и дальше забивает, гол сегодня трудовой забил.
+21
-1
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gukmamop
Гений
+13
-1
+12
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AdekvaT
Ответ Роман
с ЗМ в этом году всё ясно
Не, интрига сохраняется, есть еще Кузяев, который разыгрался в Гавре "Кузяева".
+9
-1
+8
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Кирилл
Скажи перед сезоном что Зе забьет больше 2-3 голов - все посмеялись бы )
А тут уже 4 за 7 матчей )
+2
0
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Eric_Cartman
4, больше чем за весь сезон…Нападающий… 😔
+2
0
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9черное
Отец!
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Владислав Бондарчук
Уровень рпл растёт на глазах
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тигр настоящий
растёт ...
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Иван Шуткин
Лучшего игрока мира ему, ну 4 мяча все таки)
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Lordine
Легенда
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riverman1980
Ответ Тыр Пырыч
Z на рекорд прёт. Даёшь 9(девять) голов за сезон
Рекорд Зе за сезон 10. И тоже у Федотова в Сочи )
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