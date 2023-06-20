«Наполи» может подписать Дэвида из «Лилля» и Данзо из «Ланса» в случае ухода Осимхена и Кима

Теги Лилль Ланс лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Руди Гарсия Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Кевин Данзо Ким Мин Чжэ Джонатан Дэвид Футбол

Джонатан Дэвид может заменить в «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в том случае, если нигериец будет продан этим летом, новый главный тренер Руди Гарсия хочет видеть в команде 23-летнего нападающего «Лилля».

Дэвид в Лиге 1 в сезоне-2022/23 забил 24 гола за 37 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также Гарсия попросил приобрести Кевина Данзо из «Ланса», если защитник Ким Мин Чжэ покинет неаполитанский клуб. Показатели 24-летнего футболиста сборной Австрии можно изучить тут.

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12 комментариев

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Lindeman
Неплохие замены
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Amalfitano
Про Дэвида в Наполи я писал еще зимой. Парень пойдёт дорогой Осимхена. Если нигерийца продадут.
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che kaif
После Осмиехена Де Лаурентис теперь только из лиги1 будет брать напов
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White Lotus
Ответ Amalfitano
Про Дэвида в Наполи я писал еще зимой. Парень пойдёт дорогой Осимхена. Если нигерийца продадут.
На мой взгляд Терем Моффи смог бы заменить в «Наполи» Виктора Осимхена. Оба нигерийцы и по манере игры чем-то схожи. Проблема лишь в том, что Терем Моффи 1 июля 2023 года станет полноценным игроком «Ниццы». В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 3 голевых паса в 34 играх. «Орлята» заплатили за 24-летнего нигерийца 22,50 млн €. Так что «гимнасты» могут заломить нехилый ценник!
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Amalfitano
Ответ White Lotus
На мой взгляд Терем Моффи смог бы заменить в «Наполи» Виктора Осимхена. Оба нигерийцы и по манере игры чем-то схожи. Проблема лишь в том, что Терем Моффи 1 июля 2023 года станет полноценным игроком «Ниццы». В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 3 голевых паса в 34 играх. «Орлята» заплатили за 24-летнего нигерийца 22,50 млн €. Так что «гимнасты» могут заломить нехилый ценник!
Да там еще и Ваи может быть как вариант для трансфера. Но как мне кажется Дэвид на голову сильнее.
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Amalfitano
Ответ За Валенсию с 1999
А почему Морган Амальфитано был днищем? Давно интересует этот вопрос
Амальфитано это в честь Амальфитанского побережья, мальчик мой.))
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