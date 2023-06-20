«Наполи» может подписать Дэвида из «Лилля» и Данзо из «Ланса» в случае ухода Осимхена и Кима
Джонатан Дэвид может заменить в «Наполи» Виктора Осимхена.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в том случае, если нигериец будет продан этим летом, новый главный тренер Руди Гарсия хочет видеть в команде 23-летнего нападающего «Лилля».
Дэвид в Лиге 1 в сезоне-2022/23 забил 24 гола за 37 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также Гарсия попросил приобрести Кевина Данзо из «Ланса», если защитник Ким Мин Чжэ покинет неаполитанский клуб. Показатели 24-летнего футболиста сборной Австрии можно изучить тут.
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