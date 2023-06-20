«Наполи» может подписать Дэвида из «Лилля» и Данзо из «Ланса» в случае ухода Осимхена и Кима

Джонатан Дэвид может заменить в «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в том случае, если нигериец будет продан этим летом, новый главный тренер хочет видеть в команде 23-летнего нападающего « ».

в Лиге 1 в сезоне-2022/23 забил 24 гола за 37 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также Гарсия попросил приобрести из « », если защитник Ким Мин Чжэ покинет неаполитанский клуб. Показатели 24-летнего футболиста сборной Австрии можно изучить тут.