Третий бомбардир Лиги 1 Дэвид отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 12 млн евро в год

Теги Лилль лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Джонатан Дэвид Футбол

Клуб из Саудовской Аравии настроен подписать Джонатана Дэвида.

«Аль-Хилаль» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Лилля» и предложил футболисту зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Однако форвард отказался от предложения, поскольку его приоритетом является выступление в Европе.

Тем не менее отмечается, что команда из Саудовской Аравии продолжит попытки договориться о переходе Джонатана Дэвида.

В прошлом сезоне канадский нападающий забил 24 гола в 37 матчах Лиги 1, заняв третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ждёт продажи Кейна, видимо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Реально не густо даже как-то для Аравии… Он и в Европе неплохой контракт может дождаться!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если Девид перейдет в Саудовскую Аравию, арабы могут подумать, что канадцы черные.
Этого допускать нельзя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
копейки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AstaAsta
Реально не густо даже как-то для Аравии… Он и в Европе неплохой контракт может дождаться!
Неплохой это сколько? 3-5млн?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий