Третий бомбардир Лиги 1 Дэвид отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 12 млн евро в год
Клуб из Саудовской Аравии настроен подписать Джонатана Дэвида.
«Аль-Хилаль» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Лилля» и предложил футболисту зарплату в размере 12 миллионов евро в год.
Однако форвард отказался от предложения, поскольку его приоритетом является выступление в Европе.
Тем не менее отмечается, что команда из Саудовской Аравии продолжит попытки договориться о переходе Джонатана Дэвида.
В прошлом сезоне канадский нападающий забил 24 гола в 37 матчах Лиги 1, заняв третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Этого допускать нельзя.