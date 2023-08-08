Третий бомбардир Лиги 1 Дэвид отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 12 млн евро в год

Клуб из Саудовской Аравии настроен подписать Джонатана Дэвида.

« » проявляет интерес к 23-летнему нападающему « » и предложил футболисту зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Однако форвард отказался от предложения, поскольку его приоритетом является выступление в Европе.

Тем не менее отмечается, что команда из Саудовской Аравии продолжит попытки договориться о переходе .

В прошлом сезоне канадский нападающий забил 24 гола в 37 матчах Лиги 1, заняв третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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