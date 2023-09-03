Александр Мостовой: «Абаскаль поплыл. Его отставка – дело времени»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль поплыл.

«Спартак» Абаскаля проиграл три из последних четырех матчей в Мир РПЛ.

«Наверное, рубить с плеча никто сейчас не будет. Абаскалю дадут время, чтобы исправить ситуацию. Он пользуется доверием руководства клуба. Но по последним матчам команды складывается впечатление, что испанец поплыл.

Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но если игроки не разделяют его идей, то отставка Абаскаля – дело времени», – сказал экс-игрок «Спартака».

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