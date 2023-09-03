Александр Мостовой: «Абаскаль поплыл. Его отставка – дело времени»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль поплыл.

«Спартак» Абаскаля проиграл три из последних четырех матчей в Мир РПЛ.

«Наверное, рубить с плеча никто сейчас не будет. Абаскалю дадут время, чтобы исправить ситуацию. Он пользуется доверием руководства клуба. Но по последним матчам команды складывается впечатление, что испанец поплыл.

Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но если игроки не разделяют его идей, то отставка Абаскаля – дело времени», – сказал экс-игрок «Спартака». 

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38 комментариев

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Gonzoo
Так про любого тренера можно сказать.
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Caustic
Ответ Ветер
Уважение Царю.Не присоединился к хору подпевал, когда была иллюзия успеха, а чéтко обосновывал своé скептическое отношение к рыжему. Где те все горе -эксперты, которые предлагали ему заткнуться, и пытались убедить себя и всех вокруг,что он, в футболе, ничего не понимает,и не понимает потому, что у Царя бумажки нет. )))
понимаешь какое дело, даже стоящие часы пару раз в сутки показывают точное время.
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Покерный Футбол
Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален модератором
А данном случае Мост сказал все более чем адекватно.
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Sinister Kid
«Я как раз доучусь» - добавил Мостовой.
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Ветер
Уважение Царю.Не присоединился к хору подпевал, когда была иллюзия успеха, а чéтко обосновывал своé скептическое отношение к рыжему. Где те все горе -эксперты, которые предлагали ему заткнуться, и пытались убедить себя и всех вокруг,что он, в футболе, ничего не понимает,и не понимает потому, что у Царя бумажки нет. )))
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Уся Ваткин
Ответ dimonivanov
где то витает тень Стаса
Костюшкина
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Уся Ваткин
Ответ Sinister Kid
«Я как раз доучусь» - добавил Мостовой.
Пусть учатся те, кто не играл и не чеканил мяч
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Руслан Узденов
Ну тут по делу сказал. Чётко.
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Konstantin Zorin
Царь не прав! Абаскаль уже приплыл, окончательно!
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dimonivanov
где то витает тень Стаса
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avcgloronalduMU
мьют клоуна
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Caustic
Ответ Ветер
Стоящие часы то показывают, а неправильно настроенные - никогда.
так мостовой именно стоящие - талдычит одно и то же изо дня в день. как стоящие часы, показывающие изо дня в день одно и то же. и изредка что слова одного, что показания других, совпадают с реальностью.
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sasha tsegelnik
Ответ Gonzoo
Так про любого тренера можно сказать.
Да действительно притомил уже Абасааль своими перестановками мечется сам и команде не даёт сыграться купили Бабича зачем выпустил Денисова это бревно 2 приаоза сделал решения безумные пора менять рыжего лучше не будет он не знает что делать
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Ветер
Ответ Caustic
понимаешь какое дело, даже стоящие часы пару раз в сутки показывают точное время.
Стоящие часы то показывают, а неправильно настроенные - никогда.
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sp.msk.86
Ответ Ветер
Уважение Царю.Не присоединился к хору подпевал, когда была иллюзия успеха, а чéтко обосновывал своé скептическое отношение к рыжему. Где те все горе -эксперты, которые предлагали ему заткнуться, и пытались убедить себя и всех вокруг,что он, в футболе, ничего не понимает,и не понимает потому, что у Царя бумажки нет. )))
За последние 10 лет так к любому тренеру спартака можно было на протяжении всей его работы клуба такие же комментарии оставлять, всегда были бы в выигрыше.
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Сергей Клюшникоа
То, что Абаскаля уволят, это ясно, вопрос только когда? На сколько еще хватит терпения у руководства, на его карусели, лучше наверное сейчас, но в Спартаке всегда всё делают не во-время, с опозданием
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phill anselmo
Дайте пожалуйста мостовому какой-нибудь клуб. чтоб он замолчал надолго.
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Архитектор Мендисабаль
К тому времени, глядишь, и царь диплом получит.
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Иван Петров
Мостовой, наверное, думает, что у него шанс появится?))))
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ericssons
А где Титов? Его вообще не слышно.
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Andrey Yaroslavtsev
Главное, стобы Мостовой не утонул.
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Китайский бред
Убрать джикию и поставить бурата Мостового
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Дмитрий Чадаев
Ответ dimonivanov
где то витает тень Стаса
Ты просто космос, Стас
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rbh2010
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пора наследствовать на престол Царь
Недоучился ещё. К концу контракта абаскаля будет готов.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ rbh2010
Недоучился ещё. К концу контракта абаскаля будет готов.
Чему он там может научится? Футбол столько лет играл на профф уровне, все он знает, зачем ему какая то ваша бумажка. 😂🖐️
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