«Вам с беконом?» Сафонов помогал фанатам «Краснодара» рисовать баннер к «Спартаку», на котором бык-повар жарит свинину
Матвей Сафонов помог фанатам «Краснодара» нарисовать баннер к игре со «Спартаком».
Перед вчерашним матчем 7-го тура Мир РПЛ против «Спартака» болельщики «Краснодара» показали баннер, на котором изображен бык-повар, жарящий свинину. На нем написано: «Вам с беконом?»
Сегодня пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео подготовки баннера и написала: «К матчу против «Спартака» болельщики «быков» с южной трибуны подготовили красочный баннер 🔥 Перед игрой мы случайно узнали, что в подготовке перформанса ребятам помогал наш капитан – Матвей Сафонов 😏😱 🖤💚 Все вместе делаем одно общее дело! Мотя 🔝».
Скриншот: t.me/fckrasnodar
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