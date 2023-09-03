«Вам с беконом?» Сафонов помогал фанатам «Краснодара» рисовать баннер к «Спартаку», на котором бык-повар жарит свинину

Матвей Сафонов помог фанатам «Краснодара» нарисовать баннер к игре со «Спартаком».

Перед вчерашним матчем 7-го тура Мир против « » болельщики « » показали баннер, на котором изображен бык-повар, жарящий свинину. На нем написано: «Вам с беконом?»

Сегодня пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео подготовки баннера и написала: «К матчу против «Спартака» болельщики «быков» с южной трибуны подготовили красочный баннер 🔥 Перед игрой мы случайно узнали, что в подготовке перформанса ребятам помогал наш капитан – 😏😱 🖤💚 Все вместе делаем одно общее дело! Мотя 🔝».

Скриншот: t.me/fckrasnodar

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку