«Вам с беконом?» Сафонов помогал фанатам «Краснодара» рисовать баннер к «Спартаку», на котором бык-повар жарит свинину

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов помог фанатам «Краснодара» нарисовать баннер к игре со «Спартаком».

Перед вчерашним матчем 7-го тура Мир РПЛ против «Спартака» болельщики «Краснодара» показали баннер, на котором изображен бык-повар, жарящий свинину. На нем написано: «Вам с беконом?»

Сегодня пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео подготовки баннера и написала: «К матчу против «Спартака» болельщики «быков» с южной трибуны подготовили красочный баннер 🔥 Перед игрой мы случайно узнали, что в подготовке перформанса ребятам помогал наш капитан – Матвей Сафонов 😏😱 🖤💚 Все вместе делаем одно общее дело! Мотя 🔝».

Скриншот: t.me/fckrasnodar

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21 комментарий

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Сергей Клюшникоа
Ответ Михаил Рыбкин
Жду яростные комментарии от народной команды.
Какие могут быть комментарии у нормальных болельщиков, Спартак проиграл по игре
+53
-4
+49
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Михаил Рыбкин
Жду яростные комментарии от народной команды.
+55
-18
+37
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E7spamE7
Ответ Михаил Рыбкин
Жду яростные комментарии от народной команды.
У вас в слове Инородной ошибка)
+24
-8
+16
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ТрактоПоктер
Кто только не жарил свинину в последнее время....)
+26
-20
+6
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Тюменец
Нормальный баннер. Все ж в курсе…))
+4
0
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Людмила Ткачева
Ответ RembaXXX
Согласен, выглядит на испанский стыд.
испанский стыд - это игра Спартака вчера
+4
0
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DiZ0893
Бык-повар жарит бекон является ли это формой каннибализма?!
+3
-3
0
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KKA
Ответ E7spamE7
У вас в слове Инородной ошибка)
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
0
0
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Пикачу82
Ответ Ночной кошмар Логинова
Буквально жарит или фигурально?)
По чем помидоры?
+3
-3
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antip2000@pisem.net
Ответ Ночной кошмар Логинова
Буквально жарит или фигурально?)
на рисунок посмотри и не позорься с таким "юмором"
+1
-1
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Алексей Ильин
Ответ Кино Музыка
Почему-то никто кроме официальных лиц не называет Краснодар быками. Не то что-то с этим символом.
У тебя ошибка в слове "все". Сразу во всех буквах XD
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