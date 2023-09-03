Экс-директор «Спартака» Шикунов: «Соболев звонил мне после матча с «Краснодаром». Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе»
Бывший директор «Спартака» рассказал о разговоре с Александром Соболевым.
Александр Шикунов также поделился мнением о том, что руководству «Спартака» нужно делать с главным тренером Гильермо Абаскалем.
2 сентября «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Красно-белые продлили серию без побед в Мир РПЛ до четырех матчей.
«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет.
Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно.
Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 млн евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет – это однозначно», – сказал Шикунов.
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(извините , если будут какие-то ошибки . смартфон постоянно исправляет написанное и получается какая-то белиберда . Смысл моих слов понять не сложно , кто захочет)
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