Бывший директор «Спартака» рассказал о разговоре с Александром Соболевым.

Александр Шикунов также поделился мнением о том, что руководству «Спартака» нужно делать с главным тренером Гильермо Абаскалем.

2 сентября «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Красно-белые продлили серию без побед в Мир РПЛ до четырех матчей.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет.

Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно.

Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 млн евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет – это однозначно», – сказал Шикунов.

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