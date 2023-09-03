Экс-директор «Спартака» Шикунов: «Соболев звонил мне после матча с «Краснодаром». Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Шикунов Краснодар Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Бывший директор «Спартака» рассказал о разговоре с Александром Соболевым.

Александр Шикунов также поделился мнением о том, что руководству «Спартака» нужно делать с главным тренером Гильермо Абаскалем.

2 сентября «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Красно-белые продлили серию без побед в Мир РПЛ до четырех матчей.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Все идет не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет.

Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака – это единое целое. Есть еще середина. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно.

Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 млн евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет – это однозначно», – сказал Шикунов.

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35 комментариев

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водитель фернандо
Так, подставил Соболева….
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Сергей48
Зачем было выносить всем? Соболев с вами поделился проблемой, а вам хайпануть на беде?
+36
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Артур Ганненко
Соболева приплел, его отношениям с Абаскалем это повредит. Правда Спартак скинул Шамара и Бальде, поэтому заменить его рыжий не сможет
+18
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Древний спартач
Соболю надо общаться с нынешними руководителями , а не с бывшими . Разговаривать надо и игрокам между собой . А то устроили из клуба банкомат и живут от зарплаты до зарплаты . Деньги платят , за бездарные игры никто не спрашивает и вывод напрашивается сам - а зачем жопу рвать , если и так хорошо ? Зачем здоровье губить ? Свалили все грехи на Абаскаля , этого фармазона-экспериментатора и будем ждать другого тренера . И так каждый сезон . В принципе , с таким отношением к футболу можно протянуть и до окончания карьеры . Вспомним того же Ананидзе - меньше 200 игр за Спартак , а заработал больше полмиллиарда постоянно лечась и иногда выходя на поле попинать этот противный кожаный пузырь . И сейчас эта звезда полностью упакован и в """" не дует . Чем не пример для некоторых нынешних игроков Спартака ? Надо собраться вместе за рюмкой чая и поговорить по душам . Не тренер виноват , когда ты обрезаешь в простой ситуации или Абаскаль виноват , когда чудит тот же Денисов ? Да и кроме этого чудика в Спартаке полно игроков , к кому можно предъявить огромные претензии (Умяров , Джикия , Дуарте ,Промес , Игнатов ...) . Тренер отвечает за тактику , выбор игроков на матч и комплектование команды , а за желание играть и выполнять требования тренера отвечают игроки . Если честно , то мне жаль некоторых игроков Спартака , которых может загубить Абаскаль - Зиньковский и тот же Пруцев , которым нужна постоянная игровая практика , иначе они деградируют при этом тренере .

(извините , если будут какие-то ошибки . смартфон постоянно исправляет написанное и получается какая-то белиберда . Смысл моих слов понять не сложно , кто захочет)
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КБ Сергей
Нехорошо поступил Шикунов. И по отношению к Соболеву и по отношению к Абаскалю. Здесь и без него понятно, что в команде всё совсем не гладко, а он на публику всё это вываливает…
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Тиджани Бабангида
Когда игроки начинают «решать» по тренеру - это уже финиш.
+10
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Покерный Футбол
Можно книгу выпустить.
Гильермо Абаскаль. «Мой путь от чемпионов после 3-го тура,до увольнения после 7-го»
+6
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Игорь Ерофеенков
Не Соболеву и другим игрокам на Абаскаля трындеть. Сначала пусть на свою игру посмотрят. Как бы не менял тренер состав, хоть что то же должно решаться мастерством, а не фартом. А то привыкли ныть чуть что. Что то в моменте с первым голом Джикия не лег под мяч, а просто изобразил что хоть как то участвует в эпизоде.
+8
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S.S.S.R.
Шикунов, приподлейший человечишко. Сдал ваф##р, Санька.
+4
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Вячеслав Припузов
По глупости продали Шамара и Бальде, теперь Спартак зависит от полтора центральных напов....может лучше аннулировать сделку....
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Руслан Платонов
Ответ Андрей Петров
Пусть возьмут надутого индюка, хуже точно не будет.Да и гопарь потянет лучше этого экспериментатора.
Гопарь это Черчесов, я так понимаю. А надутый индюк кто? Тоже Черчесов :-D
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Игорь М.
Легендарное повторение истории Глушакова и Карреры?
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Краснодар лучший
Все по делу! По-Спартаковски! Как выигрывают-Абаскаль супер тренер! Как проигрывают-готовы друг друга с говном смешать и тренера и игроков! Только Спартак так делает! Но это и на руку всем остальным!
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Эндрю81
Мммм, этот запах ромашки по осени...
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Андрей Петров
Ответ Руслан Платонов
Гопарь это Черчесов, я так понимаю. А надутый индюк кто? Тоже Черчесов :-D
Гопарь это Карпин,Надутый индюк Черчесов
+2
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Древний спартач
Соболю надо общаться с нынешними руководителями , а не с бывшими . Разговаривать надо и игрокам между собой . А то устроили из клуба банкомат и живут от зарплаты до зарплаты . Деньги платят , за бездарные игры никто не спрашивает и вывод напрашивается сам - а зачем жопу рвать , если и так хорошо ? Зачем здоровье губить ? Свалили все грехи на Абаскаля , этого фармазона-экспериментатора и будем ждать другого тренера . И так каждый сезон . В принципе , с таким отношением к футболу можно протянуть и до окончания карьеры . Вспомним того же Ананидзе - меньше 200 игр за Спартак , а заработал больше полмиллиарда постоянно лечась и иногда выходя на поле попинать этот противный кожаный пузырь . И сейчас эта звезда полностью упакован и в """" не дует . Чем не пример для некоторых нынешних игроков Спартака ? Надо собраться вместе за рюмкой чая и поговорить по душам . Не тренер виноват , когда ты обрезаешь в простой ситуации или Абаскаль виноват , когда чудит тот же Денисов ? Да и кроме этого чудика в Спартаке полно игроков , к кому можно предъявить огромные претензии (Умяров , Джикия , Дуарте ,Промес , Игнатов ...) . Тренер отвечает за тактику , выбор игроков на матч и комплектование команды , а за желание играть и выполнять требования тренера отвечают игроки . Если честно , то мне жаль некоторых игроков Спартака , которых может загубить Абаскаль - Зиньковский и тот же Пруцев , которым нужна постоянная игровая практика , иначе они деградируют при этом тренере . (извините , если будут какие-то ошибки . смартфон постоянно исправляет написанное и получается какая-то белиберда . Смысл моих слов понять не сложно , кто захочет)
А зачем тогда заяалять, что будем претендовать на первое место? Может , действительно, разобраться, какой нужен тренер и игроки под его схемы?
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Игорь Пичугин
Такими темпами скоро Абаскаля на Деограсию сменят.
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balander09
мало того что проиграли вчера, так Соболева ещё приплел, хорошее настроение перед паузой создал ему
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владимир семенов
— А есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стук ачок
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Konstantin Zorin
Кому ещё не ясно, что Абаскаль не справляется со своими обязанностями? Пора расставаться, пока потеря очков не катастрофична.
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Хамыч
Ответ Spartakus1984
Прикиньте Абаскаля не уберут в ближайшее время и Соболеву за интервью Шикунова достанется. В свое время Массимо Глушакова за лайк отстранил.
Ему не кем Соболева заменить - так что тут без вариантов ....да и ситуация здесь патовая - видно , что у него (Абаскаля) нет контроля над командой....
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samarskij-kuzmich
А вот не надо было из Крыльев уходить. Сейчас бы занимал 2 место в турнирной таблице))
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Wiktor Utkin
Дайте мужику спокойно поработать до конца круга. Перестаньте скулить и гавкать. Вчера орали, что Спартак чемпион а сегодня тренера гнать хотите Уроды!
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Андрей Петров
Пусть возьмут надутого индюка, хуже точно не будет.Да и гопарь потянет лучше этого экспериментатора.
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NIK7478
Адекватным людям насчет Абаскаля было всё это понятно с самого начала! Да и по ходу его работы-тоже.Но что могут сделать болельщики, или игроки, когда некая Салихова в свое время этого испанца и привела!? Этот испанец - её креатура, и всей её недалекой в футболе семейки.) А "что делать?" - не вопрос! Увольнять его надо.
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