Силва ответил на призыв фан-аккаунта «Челси» убрать его из состава: «Можешь валить на меня. Нормально считать, что я тоже ответственен за поражение»

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва ответил на критику фан-аккаунта «Челси».

Вчера «Челси» проиграл «Ноттингему» (0:1).

«Это мнение не очень хорошо примут, но, думаю, пришло время посадить Силву на лавку. Он становится проблемой, потому что нам приходится играть в пять защитников, чтобы впихнуть его. 

Игра в четыре защитника позволит нам лучше действовать впереди. И я не думаю, что это нанесет сильный ущерб обороне. Я уважаю Тиаго, но, думаю, в данный момент нам лучше обойтись без него», – говорится в сообщении фан-аккаунда лондонцев talkcfc_.

38-летний бразилец ответил на критику в комментариях к посту.

«Если внимательно посмотреть игру, то мы играли в четыре защитника, друг мой. Но нет никаких проблем в том, чтобы считать, что я также несу ответственность за поражение. Можешь валить на меня. Без проблем», – написал Силва.

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6 комментариев

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deadjoker
Фанат явно ж…й смотрит футбол. Во первых Челси играет в 4 защитника, во вторых в 3 защитника даже Пеп играл в конце прошлого сезона.
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Chuha-Motibg
Дзюба б ответил что в следующий клавиатуру засунет в ж*^у
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wadwill13
скорее всего концовку его слова неправильно перевели. по смыслу что-то не то. и кстати типго один из тех кто помле поражений берет на себя ответственность часто- и он не выглядел уж настолько плохо. плюс фанат написавший это явно не разбирается в футболе так как челси играет в 4 защитника изначально а потом при потере мяча перестраивается в пять что логично и так делают 97 процентов команд) так что он достойно ответил хейтеру
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Chelsea`s Lev
Ответ wadwill13
скорее всего концовку его слова неправильно перевели. по смыслу что-то не то. и кстати типго один из тех кто помле поражений берет на себя ответственность часто- и он не выглядел уж настолько плохо. плюс фанат написавший это явно не разбирается в футболе так как челси играет в 4 защитника изначально а потом при потере мяча перестраивается в пять что логично и так делают 97 процентов команд) так что он достойно ответил хейтеру
Претензии не к нему, а к Почу. С Чилуэлла такой же вингер, как... из Промокашки скрипач (х/ф Место встречи...:).
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