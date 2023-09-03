Тиаго Силва ответил на критику фан-аккаунта «Челси».

Вчера «Челси» проиграл «Ноттингему» (0:1).

«Это мнение не очень хорошо примут, но, думаю, пришло время посадить Силву на лавку. Он становится проблемой, потому что нам приходится играть в пять защитников, чтобы впихнуть его.

Игра в четыре защитника позволит нам лучше действовать впереди. И я не думаю, что это нанесет сильный ущерб обороне. Я уважаю Тиаго, но, думаю, в данный момент нам лучше обойтись без него», – говорится в сообщении фан-аккаунда лондонцев talkcfc_.

38-летний бразилец ответил на критику в комментариях к посту.

«Если внимательно посмотреть игру, то мы играли в четыре защитника, друг мой. Но нет никаких проблем в том, чтобы считать, что я также несу ответственность за поражение. Можешь валить на меня. Без проблем», – написал Силва.

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