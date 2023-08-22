Каррагер о «Челси»: «Чтобы бороться с «Сити», им все еще нужны вратарь, топовый центральный защитник и бомбардир. С такими тратами это кажется странным»

Джейми Каррагер считает нерациональными траты «Челси».

«Стоит отметить, что «Челси» действительно впечатлил в первых двух матчах [нового сезона ]. Думаю, они хорошо сыграли и против «Ливерпуля», и против « ».

Но при таких тратах кажется странным, что немногие ставят «Челси» в четверку лучших. Это не значит, что этого не произойдет, но немногие говорят, что команда при таком количеством потраченных денег финиширует в топ-4.

Несмотря на то, что они произвели на меня большое впечатление в этих двух матчах, если вы спросите меня, сколько игроков им нужно, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити» – и я не говорю о победе в чемпионате, – я все еще думаю, что им нужен вратарь, пусть они и подписали . Я по-прежнему считаю, что им нужен топовый центральный защитник, ведь Тиаго Силве уже 38.

Я не думаю, что [у «Челси»] есть чистый бомбардир. Им не обязательно должен быть центрфорвард – у «Ливерпуля» это Мохамед Салах, играющий на правом фланге. Это не упрек в сторону Николаса Джексона – он только что пришел в клуб, и я впечатлен им.

Но если посмотреть на эти важные позиции, все еще кажется, что нужно еще четыре игрока только для того, чтобы бороться с « », и это кажется неправильным, учитывая количество потраченных денег», – сказал бывший игрок « ».

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