Каррагер о «Челси»: «Чтобы бороться с «Сити», им все еще нужны вратарь, топовый центральный защитник и бомбардир. С такими тратами это кажется странным»
Джейми Каррагер считает нерациональными траты «Челси».
«Стоит отметить, что «Челси» действительно впечатлил в первых двух матчах [нового сезона АПЛ]. Думаю, они хорошо сыграли и против «Ливерпуля», и против «Вест Хэма».
Но при таких тратах кажется странным, что немногие ставят «Челси» в четверку лучших. Это не значит, что этого не произойдет, но немногие говорят, что команда при таком количеством потраченных денег финиширует в топ-4.
Несмотря на то, что они произвели на меня большое впечатление в этих двух матчах, если вы спросите меня, сколько игроков им нужно, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити» – и я не говорю о победе в чемпионате, – я все еще думаю, что им нужен вратарь, пусть они и подписали Роберта Санчеса. Я по-прежнему считаю, что им нужен топовый центральный защитник, ведь Тиаго Силве уже 38.
Я не думаю, что [у «Челси»] есть чистый бомбардир. Им не обязательно должен быть центрфорвард – у «Ливерпуля» это Мохамед Салах, играющий на правом фланге. Это не упрек в сторону Николаса Джексона – он только что пришел в клуб, и я впечатлен им.
Но если посмотреть на эти важные позиции, все еще кажется, что нужно еще четыре игрока только для того, чтобы бороться с «Манчестер Сити», и это кажется неправильным, учитывая количество потраченных денег», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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Обновление команды - процесс очень болезненный, и единственный тренер, который быстро и без сантиментов избавляется от ставших ему ненужными игроков - это Пеп. Почеттино или Юрген Клопп так не могут, они эмоционально привязываются к своим игрокам. Поэтому в итоге Почеттино пришлось уйти из "Тоттенхэма", а "Ливерпуль" сейчас переживает кризис.
Даже в прошлом ужасающем сезоне Челси пропустил не сказать, чтобы много. Просто не забил почти ничего.
У Челси есть Колвилл, которого хотел сам Ливерпуль. Вокруг него точно будет строить оборону в ближайшие годы.
Тьяго еще сезон отыграет. Фофана, Дисаси и Бадиашиль не самый плохой набор.
По бомбардиру согласен, вряд ли Джексон будет забивать 20 сейчас. Но тут не повезло с травмой Нкунку еще.
По вратарю вопрос. Возможно Каррагер прав.
В современном футболе наконечник не так уж и важен, если он делает много другой работы и тогда голы распределяются между всей линией атаки. При Тухеле забивали в принципе все, а самые опасные игроки были Чиллуэл и Джеймс.
Джексон может быть очень полезным и с мячом и без мяча, но он пока сыроват. Даже по этим двум матчам было видно, что он немного волнуется перед воротами.
Тот же Нкунку куда более опасный игрок, он уже вышел на свой пик. Но увы травмы.
Думаю при выборе тренера отталкивались от того, что Почеттино любит работать с молодыми.
Как раз эти 20-22 летние бычки способны выстрелить при нем.
Но тут проблема еще в том, что на Челси колоссальное давление и хейт идет. И молодым как раз тяжелее будет с этим справляться.
Хотя я до сих пор уверен, что Челси под силам попасть в топ-4 в этом сезоне.