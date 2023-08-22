Каррагер о «Челси»: «Чтобы бороться с «Сити», им все еще нужны вратарь, топовый центральный защитник и бомбардир. С такими тратами это кажется странным»

Теги Челси Ливерпуль Джейми Каррагер Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Тиаго Силва Мохамед Салах Роберт Санчес деньги Николас Джексон Футбол

Джейми Каррагер считает нерациональными траты «Челси».

«Стоит отметить, что «Челси» действительно впечатлил в первых двух матчах [нового сезона АПЛ]. Думаю, они хорошо сыграли и против «Ливерпуля», и против «Вест Хэма».

Но при таких тратах кажется странным, что немногие ставят «Челси» в четверку лучших. Это не значит, что этого не произойдет, но немногие говорят, что команда при таком количеством потраченных денег финиширует в топ-4.

Несмотря на то, что они произвели на меня большое впечатление в этих двух матчах, если вы спросите меня, сколько игроков им нужно, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити» – и я не говорю о победе в чемпионате, – я все еще думаю, что им нужен вратарь, пусть они и подписали Роберта Санчеса. Я по-прежнему считаю, что им нужен топовый центральный защитник, ведь Тиаго Силве уже 38.

Я не думаю, что [у «Челси»] есть чистый бомбардир. Им не обязательно должен быть центрфорвард – у «Ливерпуля» это Мохамед Салах, играющий на правом фланге. Это не упрек в сторону Николаса Джексона – он только что пришел в клуб, и я впечатлен им.

Но если посмотреть на эти важные позиции, все еще кажется, что нужно еще четыре игрока только для того, чтобы бороться с «Манчестер Сити», и это кажется неправильным, учитывая количество потраченных денег», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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35 комментариев

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blаncо
Челси нужно нормальное руководство. А то их состав похож на типичный колл-центр или любую другую богадельню с массовой текучкой: игроки каждый день знакомятся друг с другом, ибо ещё вчера их не было в команде.
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BZB
Боэли, пока просто не нашел на указанные позиции, молодых атлетичных негров за конский ценник. Как найдет сразу укомплектуется.
+14
-3
+11
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Andreas Soffliggare
На самом деле нужно время, чтобы Почеттино поставил игру. Главное, что у него в распоряжении много молодых игроков, это очень важно. Почеттино - ученик и большой поклонник стиля Марсело Бьелсы, и этот стиль требует очень хорошей функциональной подготовки. Он энергозатратен и требует высокого уровня синхронизации командных действий, и никто не должен выпадать из игры ни на минуту. Этого невозможно достичь предсезонной подготовкой, думаю, нужен как минимум один сезон. Почеттино с "Тоттенхэмом" почти достиг своей цели в 2016 году, заняв второе место в АПЛ, и 2019-м, дойдя до финала ЛЧ. На этом все и кончилось - игроки банально состарились, надо все начинать сначала.
Обновление команды - процесс очень болезненный, и единственный тренер, который быстро и без сантиментов избавляется от ставших ему ненужными игроков - это Пеп. Почеттино или Юрген Клопп так не могут, они эмоционально привязываются к своим игрокам. Поэтому в итоге Почеттино пришлось уйти из "Тоттенхэма", а "Ливерпуль" сейчас переживает кризис.
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Тухель
Ответ Профессор из Кобхэма
А зачем Челси защитник? Даже в прошлом ужасающем сезоне Челси пропустил не сказать, чтобы много. Просто не забил почти ничего. У Челси есть Колвилл, которого хотел сам Ливерпуль. Вокруг него точно будет строить оборону в ближайшие годы. Тьяго еще сезон отыграет. Фофана, Дисаси и Бадиашиль не самый плохой набор. По бомбардиру согласен, вряд ли Джексон будет забивать 20 сейчас. Но тут не повезло с травмой Нкунку еще. По вратарю вопрос. Возможно Каррагер прав.
Ты точно про Челси говоришь? За все годы Абрамовича только Дрогба забил 20 и 29 голов и Коста два раза по 20. Забивать по 20 или 20+ мячей за сезон для нападающих Челси это не норма. А как бы нападающих и топовых в Челси было не мало. Забьет мячей 10-15 и отлично.
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Профессор из Кобхэма
А зачем Челси защитник?
Даже в прошлом ужасающем сезоне Челси пропустил не сказать, чтобы много. Просто не забил почти ничего.
У Челси есть Колвилл, которого хотел сам Ливерпуль. Вокруг него точно будет строить оборону в ближайшие годы.
Тьяго еще сезон отыграет. Фофана, Дисаси и Бадиашиль не самый плохой набор.

По бомбардиру согласен, вряд ли Джексон будет забивать 20 сейчас. Но тут не повезло с травмой Нкунку еще.
По вратарю вопрос. Возможно Каррагер прав.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ DolJun
скорее вывалиться из 4ки
Не вывалится. Это тебе не Челси с миллиардом за год, и 12 местом в АПЛ. В матче с Ньюкаслом мы видели, как судят, якобы в пользу Сити. Не выдумывай,то, чего нет. Я скорее поверю что Боули почувствует вседозволенность, после потраченного миллиарда, и начнёт в судейский корпус заносить.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Тухель
Ты точно про Челси говоришь? За все годы Абрамовича только Дрогба забил 20 и 29 голов и Коста два раза по 20. Забивать по 20 или 20+ мячей за сезон для нападающих Челси это не норма. А как бы нападающих и топовых в Челси было не мало. Забьет мячей 10-15 и отлично.
Имелось ввиду 20 в общем. Не обязательно в АПЛ. В последние годы по 10 мячей забивают во всех турнирах, полный мрак.
В современном футболе наконечник не так уж и важен, если он делает много другой работы и тогда голы распределяются между всей линией атаки. При Тухеле забивали в принципе все, а самые опасные игроки были Чиллуэл и Джеймс.
Джексон может быть очень полезным и с мячом и без мяча, но он пока сыроват. Даже по этим двум матчам было видно, что он немного волнуется перед воротами.
Тот же Нкунку куда более опасный игрок, он уже вышел на свой пик. Но увы травмы.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Andreas Soffliggare
На самом деле нужно время, чтобы Почеттино поставил игру. Главное, что у него в распоряжении много молодых игроков, это очень важно. Почеттино - ученик и большой поклонник стиля Марсело Бьелсы, и этот стиль требует очень хорошей функциональной подготовки. Он энергозатратен и требует высокого уровня синхронизации командных действий, и никто не должен выпадать из игры ни на минуту. Этого невозможно достичь предсезонной подготовкой, думаю, нужен как минимум один сезон. Почеттино с "Тоттенхэмом" почти достиг своей цели в 2016 году, заняв второе место в АПЛ, и 2019-м, дойдя до финала ЛЧ. На этом все и кончилось - игроки банально состарились, надо все начинать сначала. Обновление команды - процесс очень болезненный, и единственный тренер, который быстро и без сантиментов избавляется от ставших ему ненужными игроков - это Пеп. Почеттино или Юрген Клопп так не могут, они эмоционально привязываются к своим игрокам. Поэтому в итоге Почеттино пришлось уйти из "Тоттенхэма", а "Ливерпуль" сейчас переживает кризис.
Адекватно.
Думаю при выборе тренера отталкивались от того, что Почеттино любит работать с молодыми.
Как раз эти 20-22 летние бычки способны выстрелить при нем.

Но тут проблема еще в том, что на Челси колоссальное давление и хейт идет. И молодым как раз тяжелее будет с этим справляться.

Хотя я до сих пор уверен, что Челси под силам попасть в топ-4 в этом сезоне.
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Сергей Кайзер
Ответ окечуква
Я так и не понял зачем Кепу сбагрили. А так-то у Челси полно молодых, лично мне не очень знакомых лиц, за которыми интересно понаблюдать будет.
Игрок с тяжелой судьбой и высокой зарплатой, на которого все устали надеяться. И сам он тоже. Да и подругу его тянет к солнцу, конечно.
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Владимир Самсонов
Ответ CM1
Как по мне, абсолютно разные стратегии покупок и развития. ПСЖ покупал известных и распиаренных игроков, Челси покупает больше молодежи, которая не успела еще сделать себе громкое имя в европейском футболе...
Но по цене раскрученных игроков
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CM1
Ответ Kahn01
ПСЖ 2.0. Куча бесполезных трансферов на протяжении долгого времени
Как по мне, абсолютно разные стратегии покупок и развития. ПСЖ покупал известных и распиаренных игроков, Челси покупает больше молодежи, которая не успела еще сделать себе громкое имя в европейском футболе...
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ DolJun
так его в судейский корпус не пустят - там уже манчестерских представителей набито. в игре за суперкубок было очевидно, что арсенал играл не только против сити, но и против судей
Сказочник. Это тебе приснилось всё. Кстати, зачем судьям принимать решения в пользу Сити в таком полу-товарищеском матче? Может еще на предсезонке в пользу Сити судили? Сколько тебе всего интересного тебе снится.
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DolJun
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не вывалится. Это тебе не Челси с миллиардом за год, и 12 местом в АПЛ. В матче с Ньюкаслом мы видели, как судят, якобы в пользу Сити. Не выдумывай,то, чего нет. Я скорее поверю что Боули почувствует вседозволенность, после потраченного миллиарда, и начнёт в судейский корпус заносить.
так его в судейский корпус не пустят - там уже манчестерских представителей набито. в игре за суперкубок было очевидно, что арсенал играл не только против сити, но и против судей
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DolJun
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Если начать судить Сити, как судят остальные клубы, Сити может выиграть апл без поражений.
скорее вывалиться из 4ки
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DolJun
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Что бы Сити начать бороться с Челси, нужно: уволить Гвардиолу, продать: Родри, Де Брюйне, Рубена Диаша, Фодена, и Холланда.
фодена и гвардиолу можно оставить. а вообще достаточно просто начать судить сити так же, как и остальные клубы.
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Artūras Grigas
...бросить вызов «Манчестер Сити»... да что там Сити , середняк даже Вэст Хэму не мог бросить вызов. Не удивлюсь что , и от Лутона получит.
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Сергей Кайзер
Челси не собирается пока бороться с Сити.
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Shuller18
Да там весь состав не соответствует даже борьбе за ЛЧ, не говоря о чемпионстве. Будь моя воля, оставил бы Чиллуэла, Джеймса, Бадиашиля, Энцо, Нкунку и Стерлинга, мб еще пару человек для ротации, остальных НАФИГ!
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окечуква
Я так и не понял зачем Кепу сбагрили. А так-то у Челси полно молодых, лично мне не очень знакомых лиц, за которыми интересно понаблюдать будет.
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B@SS
Боули: "Еще лярд? Вызов принят )"
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