«Аль-Ахли» договорился с Верратти и работает над трансфером Чалханоглу

Марко Верратти дал согласие на переход в «Аль-Ахли».

Как утверждает L’Equipe, клуб из Саудовской Аравии договорился с полузащитником « » и надеется, что в ближайшее время найдет компромисс с его клубом.

Ранее согласие итальянца на трансфер также получил « », но предложение в размере 30 млн евро было отвергнуто чемпионами Франции.

Параллельно « » работает над приобретением , в июле продлившего контракт с « » до 2027 года.

Со статистикой Верратти можно ознакомиться здесь, Чалханоглу – тут.

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