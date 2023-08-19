«Аль-Ахли» договорился с Верратти и работает над трансфером Чалханоглу
Марко Верратти дал согласие на переход в «Аль-Ахли».
Как утверждает L’Equipe, клуб из Саудовской Аравии договорился с полузащитником «ПСЖ» и надеется, что в ближайшее время найдет компромисс с его клубом.
Ранее согласие итальянца на трансфер также получил «Аль-Хилаль», но предложение в размере 30 млн евро было отвергнуто чемпионами Франции.
Параллельно «Аль-Ахли» работает над приобретением Хакана Чалханоглу, в июле продлившего контракт с «Интером» до 2027 года.
Со статистикой Верратти можно ознакомиться здесь, Чалханоглу – тут.
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