«Аль-Ахли» договорился с Верратти и работает над трансфером Чалханоглу

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Марко Верратти Хакан Чалханоглу Футбол

Марко Верратти дал согласие на переход в «Аль-Ахли».

Как утверждает L’Equipe, клуб из Саудовской Аравии договорился с полузащитником «ПСЖ» и надеется, что в ближайшее время найдет компромисс с его клубом.

Ранее согласие итальянца на трансфер также получил «Аль-Хилаль», но предложение в размере 30 млн евро было отвергнуто чемпионами Франции.

Параллельно «Аль-Ахли» работает над приобретением Хакана Чалханоглу, в июле продлившего контракт с «Интером» до 2027 года.

Со статистикой Верратти можно ознакомиться здесь, Чалханоглу – тут.

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10 комментариев

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Artem Piatkov
Судя по всему, усиления Аль-Насра - это так, детский лепет, по сравнению с конкурентами...
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Никита Самарин
Это а вообще не списанные, а в самом соку футболисты. Верратти ладно, но Чалханоглу точно Интеру не нужно отпускать.
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<~Inter~>
Не хватало ещё Чалхоноглу потерять на старте сезона. Со взглядами китайцев на трансферный рынок Интер в лучшем случае будет просить аренду какого-нибудь пенсионера
+3
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Трент Резнор
Учитывая, что Чалханоглу славится своей преданностью, у Интера большие проблемы.
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kokomelon
Кто начал разбираться, Аль Ахли это главный клуб саудитов? Самые крупные покупки оттуда
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BZB
Чалханоглу никак нельзя отпускать, он системный игрок Интера.
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человек-муравей человек-физрук
а примадонну то кинули. он думал что переходит в самый богатый клуб и чемпионства у него в кармане. а там клубы посерьезнее есть. это вам не последний клуб лиги в финал выводить
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Mividaloca
Поработайте лучше над трансфером Корреи)
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хавбек+
наш Ахли хорош
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