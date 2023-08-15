«Аталанта» продаст Демирала «Аль-Ахли» за 20 млн евро. Защитник будет получать 13 млн евро в год
«Аталанта» и «Аль-Ахли» договорились о трансфере Мериха Демирала.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что документы будут подписаны в течение ближайших суток.
На защитника претендовали два клуба АПЛ, но саудовцы смогли подписать турка на тех же условиях, которые ему предлагались в Англии.
Calciomercato утверждает, что «Аталанта» получит за игрока 20 млн евро, а сам Демирал будет зарабатывать по 13 млн евро в год, заключив трехлетнее соглашение.
На 25-летнего игрока перестали рассчитывать из-за его конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Со статистикой защитника сборной Турции можно ознакомиться здесь.
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В Китае рынок закрыл футбол можно сказать, а тут страна спонсирует целую лигу. И в Китай такое количество топов не ехало.
Ещё можно попытаться пристроить в Аравию стареющих Муриэля с Сапатой, если какие-то намёки или предложения будут.
Следи за новостями лет через 5-6, как я и написал.