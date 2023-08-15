«Аталанта» продаст Демирала «Аль-Ахли» за 20 млн евро. Защитник будет получать 13 млн евро в год

«Аталанта» и «Аль-Ахли» договорились о трансфере Мериха Демирала.

По данным инсайдера , ожидается, что документы будут подписаны в течение ближайших суток.

На защитника претендовали два клуба АПЛ, но саудовцы смогли подписать турка на тех же условиях, которые ему предлагались в Англии.

Calciomercato утверждает, что « » получит за игрока 20 млн евро, а сам будет зарабатывать по 13 млн евро в год, заключив трехлетнее соглашение.

На 25-летнего игрока перестали рассчитывать из-за его конфликта с главным тренером . Со статистикой защитника сборной Турции можно ознакомиться здесь.

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