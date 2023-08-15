«Аталанта» продаст Демирала «Аль-Ахли» за 20 млн евро. Защитник будет получать 13 млн евро в год

Теги Аталанта серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джан Пьеро Гасперини Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аталанта» и «Аль-Ахли» договорились о трансфере Мериха Демирала.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что документы будут подписаны в течение ближайших суток.

На защитника претендовали два клуба АПЛ, но саудовцы смогли подписать турка на тех же условиях, которые ему предлагались в Англии.

Calciomercato утверждает, что «Аталанта» получит за игрока 20 млн евро, а сам Демирал будет зарабатывать по 13 млн евро в год, заключив трехлетнее соглашение.

На 25-летнего игрока перестали рассчитывать из-за его конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Со статистикой защитника сборной Турции можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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madrilenos
13м евро это кто ему там предлагал в АПЛ?))) там даже Диаш столько не получает наверное, который лучший защитник АПЛ))
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Саша Федотов
Ответ Leopold Stotch
Этот пузырь должен в ближайшие годы лопнуть. 13 лямов для такого игрока, как Демирал - это просто невозмутимо! Ну не должно такого быть, ну никак.
"этот пузырь лопнет" - безумно популярная фраза последние лет 10
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Фанат спорта01
Ответ Человек1991
Очередной трансфер пустынной медиалиги по религиозным соображениям и сдавший игрок , который не тянет уровень топ 10 лиг мира.
не тянет топ 10 но играет в основе аталанты.
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f_stahel
это настоящее лето профессионалов. мерзейшее окно, абсолютное отсутствие желание как-то оставить след в профессиональной деятельности.
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Саша Федотов
Ну на самом деле уже становится интересно смотреть матчи чемпионата Саудовской Аравии :)) видимо, их план работает
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k_terekhov
Ответ Leopold Stotch
Ну Китай долго не продержался, какие бы причины ни были. Уверен, лет через 5-6 здесь будет то же самое. Зарплаты просто с потолка взяты. Не буду говорить, что Демирал плохой игрок, но он и половины этой зарплаты не заслуживает. Рынком тут и не пахнет.
Ты новости читаешь или как? В Китае государство само футболу крутило гайки, вводило лимиты, налоги. Тут государство на 10 лет дало 20 млрд долларов на трансферы только, хотят принять ЧМ и создать свою Суперлигу.

В Китае рынок закрыл футбол можно сказать, а тут страна спонсирует целую лигу. И в Китай такое количество топов не ехало.
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Кашшай Чакырович
Если они закупкят по 11 иностранцев в каждый клуб ,у всех будут иностранные тренеры несомненно уровень лиги сильно вырастит ,но долго содержать такую аравау да за такие сумашедшие деньги ,стоит оно вообще того ?в конце остаётся вызженное поле ,иностранцы уезжают и хоть трава не расти ! Кто то думает что европейский футбол потеряет от этого ,большая глупость ,появится шанс у более молодых ,может даже появятся звёзды , которые не появились бы возможно ,в европейской конкуренции ,где собраны лучшие футболисты и тренеры со всего мира ,футболисты очень быстро прогрессируют !
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Антибаскет Поповича
Было бы неплохо, если б Аталанта ещё и купила кого-нибудь в центр защиты на замену Демиралу, с которым долгого сотрудничества не вышло.

Ещё можно попытаться пристроить в Аравию стареющих Муриэля с Сапатой, если какие-то намёки или предложения будут.
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Peter Parker
Бедняга, да с такой маленькой зарплатой его там засмеют
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Ричард Чейз
Демирал, Менди, Ибаньес, Кессье, Сен-Максимен, Марез, Фирмино и главный тренер Яйссле. А на это действительно может быть интересно посмотреть.
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Саша Федотов
Ответ Leopold Stotch
Ну Китай долго не продержался, какие бы причины ни были. Уверен, лет через 5-6 здесь будет то же самое. Зарплаты просто с потолка взяты. Не буду говорить, что Демирал плохой игрок, но он и половины этой зарплаты не заслуживает. Рынком тут и не пахнет.
там уже при покупке ими иностранцев был лимит, насколько я помню (могу ошибаться). да и здесь немного другая ситуация, как мне кажется!
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Висита Эльмурзаев
Ответ Leopold Stotch
Ну Китай долго не продержался, какие бы причины ни были. Уверен, лет через 5-6 здесь будет то же самое. Зарплаты просто с потолка взяты. Не буду говорить, что Демирал плохой игрок, но он и половины этой зарплаты не заслуживает. Рынком тут и не пахнет.
держи в курсе
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Leopold Stotch
Ответ Висита Эльмурзаев
держи в курсе
Держи в курсе))) Думаешь соригинальничал?
Следи за новостями лет через 5-6, как я и написал.
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Человек1991
Ответ Фанат спорта01
не тянет топ 10 но играет в основе аталанты.
Через матч привозил , Аталанта заняла 6 место , и если продают в 25 лет , значит особо не нужен.
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Roman
Ответ madrilenos
13м евро это кто ему там предлагал в АПЛ?))) там даже Диаш столько не получает наверное, который лучший защитник АПЛ))
Не то что АПЛ, а всего мира
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