«Бавария» заплатит за Пальинью 65 млн евро, но «Фулхэм» сперва должен найти замену 28-летнему опорнику
«Бавария» и «Фулхэм» согласовали трансфер Жоау Пальиньи.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенцы заплатят за 28-летнего опорника сборной Португалии около 65 миллионов евро.
Пальинья подпишет с «Баварией» контракт до лета 2028 года.
Однако сделка не будет завершена до тех пор, пока «дачники» не найдут замену.
В прошлом сезоне Жоау в 40 матчах за «Фулхэм» забил 4 гола и заработал 14 желтых карточек. Статистику игрока можно найти здесь.
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лошок Мерто может собой гордиться - таких днарей, среди спортдиров еще поискать
ПЭХ в Фулхэм, Галлахер в шпоры.
Мне бы очень этого хотелось , но главное правильно распределить силы на дистанции .
А Гвардиола здесь большой мастер и Баварии придётся нелегко