«Бавария» и «Фулхэм» согласовали трансфер Жоау Пальиньи.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенцы заплатят за 28-летнего опорника сборной около 65 миллионов евро.

подпишет с «Баварией» контракт до лета 2028 года.

Однако сделка не будет завершена до тех пор, пока «дачники» не найдут замену.

В прошлом сезоне Жоау в 40 матчах за « » забил 4 гола и заработал 14 желтых карточек. Статистику игрока можно найти здесь.

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