«Бавария» заплатит за Пальинью 65 млн евро, но «Фулхэм» сперва должен найти замену 28-летнему опорнику

Теги Бавария Сборная Португалии по футболу Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

«Бавария» и «Фулхэм» согласовали трансфер Жоау Пальиньи.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенцы заплатят за 28-летнего опорника сборной Португалии около 65 миллионов евро.

Пальинья подпишет с «Баварией» контракт до лета 2028 года.

Однако сделка не будет завершена до тех пор, пока «дачники» не найдут замену.

В прошлом сезоне Жоау в 40 матчах за «Фулхэм» забил 4 гола и заработал 14 желтых карточек. Статистику игрока можно найти здесь

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65 комментариев

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Gündoğan
Ответ Born is the King
65 млн в фунтах. Лучший опорник АПЛ. Топ трансфер для Баварии. Тухель вместо Бундеслиги ослабляет АПЛ забирая лучших
Лучший опорник АПЛ Родри с отрывом.
+85
-13
+72
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Surviving
Ответ Тухель
Поразительно как Ливерпуль занимается благотворительностью или их трансферный отдел надо расформировать. Бавария покупает за 65 млн одного из лучших опорников АПЛ, а Ливерпуль за 30 млн покупает игрока дальней скамейки Баварии + который склонен к атаке, в Ливерпуле же таких полузащитников ой как мало.
за 40+5 Ливер купил
+40
-3
+37
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Gündoğan
Амрабат значит в фулхэм
+31
-3
+28
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jane gunn
Хороший трансфер для Баварии, забрали одного из лучших опорников АПЛ и отдали своего лавочника Ливерпулю
+26
-3
+23
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Тухель
Поразительно как Ливерпуль занимается благотворительностью или их трансферный отдел надо расформировать. Бавария покупает за 65 млн одного из лучших опорников АПЛ, а Ливерпуль за 30 млн покупает игрока дальней скамейки Баварии + который склонен к атаке, в Ливерпуле же таких полузащитников ой как мало.
+27
-6
+21
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<~Inter~>
Больше всего удивлен, что Ливерпуль проигнорировал его
+17
0
+17
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Born is the King
65 млн в фунтах. Лучший опорник АПЛ. Топ трансфер для Баварии. Тухель вместо Бундеслиги ослабляет АПЛ забирая лучших
+26
-14
+12
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T S
У Киммиха помощь появится в центре спустя 3 года, ура
+10
0
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Любезный Коссутий
щаз еще Амрабата продадут в Фулхэм.
лошок Мерто может собой гордиться - таких днарей, среди спортдиров еще поискать
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Born is the King
Ответ Gündoğan
Лучший опорник АПЛ Родри с отрывом.
Именно поэтому Гвардиоле приходится играть с 2 опорниками
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Взвешенный вомбат Китая
Вот это Бавария шикует! На все деньги!
+5
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<~Inter~>
Ответ Gündoğan
Лучший опорник АПЛ Родри с отрывом.
Если говорить про игру в отборе, то Паильния нет равных
+8
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Branshtain
сейчас запустят цепь трансферов.
ПЭХ в Фулхэм, Галлахер в шпоры.
+3
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Тухель
Ответ a2wai
65 лямов за 28-летнего игрока не из топового клуба, мир сошел с ума.
Странное нытье. Бэйл переходил из клуба уровня Фулхэма за 100+ млн, за Неймара Барса тоже явно больше 65 заплатили, а сколько там со всеми выплатами, то тоже скорее всего близко к 100 млн и таких трансферов как бы не мало. За ван Дейка 84 млн платили, а Святые не сильнее Фулхэма. Грилиша за 115 купили, а та АВ явно слабее была чем нынешний Фулхэм. Какая разница где играет игрок, если он сам очень сильный?
+3
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Hi Hi
Ответ Gündoğan
Лучший опорник АПЛ Родри с отрывом.
он созидатель, слабоват в разрушении. Отборов мало
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<~Inter~>
Ответ Чёрный тюльпан
Марокканец в МЮ с июня хочет, так что будет отказывать в случае других предложений. Фиорентина готова пойти на поводу у игрока, хотя выгоднее, конечно, отдать его сейчас за 30 Фулхэму, а может даже и побольше выдоить после продаже португальца.
не пойдёт Фиорентина на поводу игрока. Они скорее у себя его оставят, чем отдадут его в аренду в МЮ
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jane gunn
Ответ Tun
Так они и Грава брали как лучшего хава Голландии
сравнил АПЛ и чемп голландии
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Surviving
Ответ Взвешенный вомбат Китая
В это сложно поверить. Бавария его за копейки брала, за счет чего у него цена так подскочила, если он в Германии никак себя не показал?)
За 18.5 брала, 21 год, новый Погба говорят) Клопп хотел его.
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Aleksey Yashin
А ведь его не один год пытался купить ЦСКА
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Surviving
Ответ Gündoğan
Амрабат значит в фулхэм
Хойберг
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OldRedWhite
Ответ T S
У Киммиха помощь появится в центре спустя 3 года, ура
Победа в ЛЧ все ближе !
Мне бы очень этого хотелось , но главное правильно распределить силы на дистанции .
А Гвардиола здесь большой мастер и Баварии придётся нелегко
+1
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мимоКрокодил
Ответ Gündoğan
Амрабат значит в фулхэм
В МЮ
+6
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Tun
Ответ jane gunn
Хороший трансфер для Баварии, забрали одного из лучших опорников АПЛ и отдали своего лавочника Ливерпулю
Так они и Грава брали как лучшего хава Голландии
+1
0
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Чёрный тюльпан
Ответ <~Inter~>
не пойдёт Фиорентина на поводу игрока. Они скорее у себя его оставят, чем отдадут его в аренду в МЮ
Так в МЮ он поедет в аренду с опцией обязательного выкупа за определённую сумму в конце сезона.
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Tun
Ответ Answer1
Попыталась в последний день ТО, Фулхэм то был не против, просто не успели найти замену, начали бы переговоры недели 2 назад, уверен, что трансфер бы прошел без проблем.
Что мешало, опять Хасан?
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