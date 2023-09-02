«Краснодар» лидирует в РПЛ с 5 победами и 2 ничьими. Команда Ивича пропустила 2 гола в 7 матчах – меньше всех в лиге
«Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ после семи матчей.
Команда тренера Владимира Ивича победила «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата России.
«Быки» набрали 17 очков в 7 играх и занимают первое место в таблице РПЛ. Их никто не обгонит по итогам этого тура. У «Зенита», сыгравшего 6 игр, в активе 13 баллов.
Разница забитых и пропущенных мячей «Краснодара» составляет 11:2.
Команда пропустила меньше всех в лиге. Шесть голов пропустил «Пари НН», занимающий второе место по этому показателю.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Рад за команду ))