«Краснодар» лидирует в РПЛ с 5 победами и 2 ничьими. Команда Ивича пропустила 2 гола в 7 матчах – меньше всех в лиге

«Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ после семи матчей.

Команда тренера победила « » (2:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Быки» набрали 17 очков в 7 играх и занимают первое место в таблице . Их никто не обгонит по итогам этого тура. У «Зенита», сыгравшего 6 игр, в активе 13 баллов.

Разница забитых и пропущенных мячей « » составляет 11:2.

Команда пропустила меньше всех в лиге. Шесть голов пропустил «Пари НН», занимающий второе место по этому показателю.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак».

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