«Краснодар» лидирует в РПЛ с 5 победами и 2 ничьими. Команда Ивича пропустила 2 гола в 7 матчах – меньше всех в лиге

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ после семи матчей.

Команда тренера Владимира Ивича победила «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Быки» набрали 17 очков в 7 играх и занимают первое место в таблице РПЛ. Их никто не обгонит по итогам этого тура. У «Зенита», сыгравшего 6 игр, в активе 13 баллов.

Разница забитых и пропущенных мячей «Краснодара» составляет 11:2.

Команда пропустила меньше всех в лиге. Шесть голов пропустил «Пари НН», занимающий второе место по этому показателю.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак».

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92 комментария

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Никита Алексеев
Блин, у Спартака закончилась однаматчевая победная серия
+147
-8
+139
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Красная стрела
Слишком часто приходится поздравлять соперника 🙁Но тем не менее, Краснодару успехов и развития. Галицкому здоровья. Ну а мы ждём , изменится ли что за перерыв на сборные.
+70
-5
+65
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valderoma
Что с лицом, Зарема? Перед матчем говорила, что Спартак не заметит Краснодар...
+58
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+54
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Алексей Ильин
Что там заремовская говорила перед матчем? "Спартак" не заметит "Краснодар"? Вот они краснодарских игроков и не замечали в своей штрафной XD
+34
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+32
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Владислав Булгаков
Я ж говорил, что не даст Спартак Зениту первое место сейчас занять))) браво)))
+25
-3
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Александр Беляков
Кто нибудь объяснит , почему Соболев с сантиметра бьёт в мизинец Барриоса и это пенальти, а тут аж всей рукой отбивает мяч Медина и ничего?
+22
-3
+19
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Давид Agabekyan
Ответ Никита Алексеев
Блин, у Спартака закончилась однаматчевая победная серия
Шнякин эту победу каждую минуту вспоминал. Будто не у второго состава Динамо выиграли, а у Сити
+19
-1
+18
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Ujin36
не вольно начинаешь верить в Сашу Мостового
+19
-2
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Сергей Жарковский
Краснодар с заслуженной победой!
+19
-2
+17
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Pok_Toholo
Краснодар провел прекрасный матч, но Шнякин уже 10 минут как ноет что спартаку не удалась сегодня игра. Какой же он донщик, и неудивительно чей болельщик
+16
-3
+13
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Serega36rus
поздравляю Краснодар, сам фанат Спартака, вы были лучше!
+12
0
+12
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Тёма Тёма
Вперёд быки!
+14
-3
+11
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Виктор Кульков
надеюсь Краснодар чемпионом будет
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Александр Малышев
отличный вечер!!!
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platonko
Ответ Никита Алексеев
Блин, у Спартака закончилась однаматчевая победная серия
Чувак, ты сделал мой день, спасибо 😂😂
+11
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Комплексы Провинциала
Поздравляю всю страну с победой любимой команды!!!
+9
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Ujin36
помогите Гильермо найти дорогу в Шереметьево
+8
0
+8
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DiMaXFCZP
Что то не пошло у "чемпиона после трех туров". Краснодар выглядит все лучше и лучше.
+8
-1
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Ujin36
помогите Гильермо найти дорогу в Шереметьево
Да там вечно план ковёр какой то. Как его отправить домой?
+7
0
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Комплексы Провинциала
Ответ Красная стрела
Слишком часто приходится поздравлять соперника 🙁Но тем не менее, Краснодару успехов и развития. Галицкому здоровья. Ну а мы ждём , изменится ли что за перерыв на сборные.
Черчесова ждёте?
+9
-2
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Олег Пронько
Комментатор матча Шляпин какой-то, так радовался минимальным потугами Спартака противно слушать таких комментаторов.
+8
-1
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Григ77
Красавцы ))
Рад за команду ))
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Иван Колгашкин
Будущий чемпион сжалился и отдал победу
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-2
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Далер Гайнеев
Кордоба у них просто монстр
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spawn0
Вот пусть Краснодар и будет первым после 30 тура.
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