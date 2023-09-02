«Спартак» хочет расстаться с Масловым и Классеном до закрытия трансферного окна. Леона готовы продать

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Маслов Леон Классен Футбол

«Спартак» хочет найти новые команды для Леона Классена и Павла Маслова.

Как передает Metaratings, красно-белые заинтересованы в том, чтобы расстаться с обоими защитниками до закрытия трансферного окна.

В случае с Классеном руководство московского клуба готово рассмотреть как варианты с арендой, так и возможность его продажи. В качестве препятствия указывается высокая зарплата 23-летнего футболиста – около 700 тысяч евро в год. Пока претендующие на него клубы не хотят платить больше половины от этой суммы.

Маслов интересен нескольким командам Мир РПЛ. От трансфера в «Факел» он уже отказался, а переходить в другую лигу ему не хочется.

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35 комментариев

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Day
Классен 700к... Мощно

Хорошо устроился)
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Ельдар Таймов
Смотрю на игру и думаю,какая же медленная команда по сравнению с кубковым матчем,нет азарта,мало комбинаций,кажется тренер ещё не понял,что основной состав был на кубке
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Sinister Kid
Продать Классена. Тольку кому?
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Дмитрий Беляев
а с рыжим бездарем Спартак не хочет растаться, только игра идёт нет своими заменами надо очередной раз всё сломать!!!
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dimonivanov
Обидно за Маслова, при Теде регулярно играл в старте
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Geronimo Good
Ещё бы Денисова, кто-нибудь забрал. И хорошего правого заща купить.
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Виталик Украинский
Ответ Спартак сила
ошибка селекции
спартак - кладбище талантов
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Артур Межаков
Ещё Умярова, Дуарте, Джикию, Зобнина, Денисова....Да и Абаскаля на выход прицепом....
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Doubler
продайте лучше недоразумение Дуарте
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charly_54
Ответ Day
Классен 700к... Мощно Хорошо устроился)
Такова селекция спартака
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Удар Кержакова
Ответ Day
Классен 700к... Мощно Хорошо устроился)
Всего 5.5 млн. рублей в месяц 🤣
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Мукунку хороший
А с Дуарте и Умяровым? Может тоже хотят?))
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Вячеслав Припузов
Джикию на сдачу не забудьте отдать
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Спартак Гордость России
Таджикию тоже
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воробей джек
Пусть Спартак платит! Раз готовы сажать на такие жирные контакты, пусть будут любезны оплачивать свои амбиции.
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alexey102rus
Кто вообще в здравом уме мог предложить Классену 700к? Либо в Спартаке вообще нет понимания, либо какие-то серые схемы. И даже не понятно какой вариант хуже.
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serhiot@yandex.ru
Продавать надо дуэрто!
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Bleffinho
до конца трансферного нужно расставаться с Абаскалем и всех бесхребетных выкидывать вместе с ним
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Red-White Forever
Лучше бы с Абаскалем расстались
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градус ненависти
Велес ждёт
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Выкидыш
им бы с тренером расстаться...
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Станнис Баратеон
А Маслов был уником вроде Пиняева и уже в 15 бегал во втордиве
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savik-A.M.
Ответ Day
Классен 700к... Мощно Хорошо устроился)
это паспорт
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Спартак сила
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ошибка селекции
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Жаргал Шадапов
Удачи Класену в Интере!
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