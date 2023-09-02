«Спартак» хочет найти новые команды для Леона Классена и Павла Маслова.

Как передает Metaratings, красно-белые заинтересованы в том, чтобы расстаться с обоими защитниками до закрытия трансферного окна.

В случае с руководство московского клуба готово рассмотреть как варианты с арендой, так и возможность его продажи. В качестве препятствия указывается высокая зарплата 23-летнего футболиста – около 700 тысяч евро в год. Пока претендующие на него клубы не хотят платить больше половины от этой суммы.

интересен нескольким командам Мир . От трансфера в «Факел» он уже отказался, а переходить в другую лигу ему не хочется.

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