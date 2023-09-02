«Спартак» хочет расстаться с Масловым и Классеном до закрытия трансферного окна. Леона готовы продать
«Спартак» хочет найти новые команды для Леона Классена и Павла Маслова.
Как передает Metaratings, красно-белые заинтересованы в том, чтобы расстаться с обоими защитниками до закрытия трансферного окна.
В случае с Классеном руководство московского клуба готово рассмотреть как варианты с арендой, так и возможность его продажи. В качестве препятствия указывается высокая зарплата 23-летнего футболиста – около 700 тысяч евро в год. Пока претендующие на него клубы не хотят платить больше половины от этой суммы.
Маслов интересен нескольким командам Мир РПЛ. От трансфера в «Факел» он уже отказался, а переходить в другую лигу ему не хочется.
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