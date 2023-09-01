Бальде и Николсон покинут «Спартак» сегодня, по ним идут переговоры («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Кейта Бальде Спорт-Экспресс Шамар Николсон Футбол

Нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон покинут «Спартак» сегодня.

По обоим футболистам идут переговоры с заинтересованными клубами. Рассматривается как аренда обоих, так и продажа, утверждает «Спорт-Экспресс».

Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закрывается сегодня, в России – 14 сентября.

В нынешнем сезоне 26-летний Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». 28-летний Бальде сыграл в 3 матчах и не отличился результативными действиями.

Подробная статистика выступлений ямайца доступна здесь, сенегальца – тут.

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100 комментариев

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Михаил Политов
баласт от которого пора избавится, хорошо что хоть кто-то за них хоть что-то предлрнает
+58
-8
+50
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Eugene88
А кто заменять соболя то будет? Мелешин? Помоему кто-то в шутку назвал его футболистом, а все поверили. Я вообще не вижу его сильных сторон. Удар - нет, скорость - нет, физика - нет. Человек выпадает из командной игры и ждет момент на пустые ворота. Зачем он?
+42
-8
+34
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Михаил Политов
баласт от которого пора избавится, хорошо что хоть кто-то за них хоть что-то предлрнает
Бальде нормальный нап, но ему по сути и шансов не давали, Шамар тоже в порядке, да и позитивный, но не пошло, плюс проиграл конкуренцию Соболеву, а два схожих напа рыжему не надо с первых минут, если скинут за нормальные деньги, то хорошо для бюджета, но остаёмся по сути без напов, что плохо
+41
-12
+29
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Давид Agabekyan
Помню статью на спортсе про Николсона. Говорили что он в Бельгии был хорош, а в РПЛ вообще будет разрывать. Разорвал
+22
-7
+15
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Иван Иванов
Ответ Алексей Ненахов
Хорошо если купить , дай бог ещё с плюс выйти
С плюсом по ним невозможно выйти. Надеюсь руководство Спартака это чётко понимают, и мы избавимся от этого баласта уже сегодня, без всяких там аренд
+16
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+14
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Owen_the_Simple
>нормальный нап >шансов не давали >в порядке >позитивный >но не пошло >проиграл конкуренцию Соболеву Из вас бы получился хороший тренер для команды РПЛ. Возможно даже Спартака.
сколько Касьера ваш забил в прошлом сезоне? 3? а сейчас в порядке. Всякое бывает, если игрок не заиграл в определенный сезон и/или в определенной команде, то это не говорит что игрок дно
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+13
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pav11k
На мой взгляд, оба могли заиграть при отведении им времени. Тот же Кассьерра - Семак давал ему время при (почти) отсутствии результата, и вот Матео делает разницу. Удачи игрокам, удачи Спартаку!
+13
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ПравдоРуб
Ответ Михаил Политов
баласт от которого пора избавится, хорошо что хоть кто-то за них хоть что-то предлрнает
Бальде далеко не балласт, останемся с одним Соболем и сырым Мелешиным, страшновато
+9
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+6
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Алексей Ненахов
Хорошо если купить , дай бог ещё с плюс выйти
+9
-4
+5
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Зелёный гопник
Ответ 75y5kvs59f
Зачем Бальде покупали? Если он полгода на банке отсидел из-за штрафа. И полгода потом только отыграл.
Менеджмент Спартака очень глупый 🤷🏼‍♂️
+10
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last_guard
Ответ Eugene88
А кто заменять соболя то будет? Мелешин? Помоему кто-то в шутку назвал его футболистом, а все поверили. Я вообще не вижу его сильных сторон. Удар - нет, скорость - нет, физика - нет. Человек выпадает из командной игры и ждет момент на пустые ворота. Зачем он?
Николсон то конечно шикарно заменял, по борьбе 10% от Соболева. Ленивый ямаеец на оргомной зарплате. Мелешин еще молодой, на втором этаже неплохо борется, Соболев тоже не в 19 лет заиграл. Но замена конечно в атаку нужна.
+7
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Жжендос
Спасибо за все, Легенды🙏
+5
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Юлия Закаблукова
Легенды Спартака
+6
-2
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75y5kvs59f
Ответ Зелёный гопник
Менеджмент Спартака очень глупый 🤷🏼‍♂️
И это печально. Не первый раз уже такое
+3
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Константин Эсперов
И зачем их брали ?
+3
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Vatikan
Николсон ладно, Бальде зря. Николсон в крайнем случае на замену тоже ничего
+4
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Uriy walmart
Ответ Алексей Ненахов
Хорошо если купить , дай бог ещё с плюс выйти
Да, конечно в плюс, а на вырученные деньги можно купить Холланда
+7
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Demetrio-77
Это просто праздник какой-то
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Любитель пожрать
Ответ Сергей Сурков
если недавали играть ,как он проиграл конкуренцию
Не знаю почему у них там не срослось, но когда в прошлом сезоне Бальде играл он почти всегда был лучшим игроком матча, как по мне. Другой вопрос - ему не везло.
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evgshk
Ответ 75y5kvs59f
Зачем Бальде покупали? Если он полгода на банке отсидел из-за штрафа. И полгода потом только отыграл.
Он свободным агентом пришел, никто его не покупал.

Абсолютно нулевым пассажиром оказался.
+3
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Demyan Grachev
скатертью дорога,два темнокожих бездельника
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Император Плутона
бальде ок, а николсона жалко, неплохой нап
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Kit Belleu
Это хорошая новость.
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Алексей Иванов
По сути правильно, только зарплату получают, игры нет, от слова совсем, как и желания..
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пернатый
интересно, спихнут или нет? До последнего дня дотянули
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