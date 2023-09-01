Бальде и Николсон покинут «Спартак» сегодня, по ним идут переговоры («СЭ»)

Нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон покинут «Спартак» сегодня.

По обоим футболистам идут переговоры с заинтересованными клубами. Рассматривается как аренда обоих, так и продажа, утверждает «Спорт-Экспресс».

Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закрывается сегодня, в России – 14 сентября.

В нынешнем сезоне 26-летний не провел ни одного матча за « ». 28-летний сыграл в 3 матчах и не отличился результативными действиями.

Подробная статистика выступлений ямайца доступна здесь, сенегальца – тут.

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