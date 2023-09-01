«Спартак» отдаст Бальде в аренду «Эспаньолу» без права выкупа. Агент был против (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Д2 Испания Федерико Пасторелло Кейта Бальде агенты Футбол

Форвард «Спартака» Кейта Бальде переходит в «Эспаньол».

По информации Ивана Карпова, «Спартак» отправляет 28-летнего сенегальского футболиста в аренду в «Эспаньол» до конца сезона без права выкупа.

Кейта в восемь часов вечера по московскому времени пройдет медобследование в Барселоне и подпишет контракт с клубом испанской Сегунды.

Агент Бальде, Федерико Пасторелло, выступал против этого перехода. Возможно, из-за того, что футболист согласился на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Бальде сыграл в 3 матчах за красно-белых и не отличился результативными действиями. Его подробная статистика – тут.

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58 комментариев

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H1Tretz
Ответ Дмитрий
Комментарий скрыт
А ему давали играть? Кто-то намного больше шансов получает. Он своими вполне себе нормально пользовался и картины точно не портил.
Уверен и пусть это Сегунда, но покажет еще себя
+74
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+65
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T622222
Лучше играть, чем на лавке киснуть
+45
-3
+42
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Ravdim
Данные у него хорошие. проблема в отношении к делу похоже
+37
-3
+34
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Three Days Grace
к Соломатину переходит 😭
+31
-4
+27
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Bartez1986
игрок то неплохой, мастерство есть. видимо, дело в голове. либо с тренером тёрки какие то
+11
-2
+9
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Андрей Ткаченко
удачи Бальдэ, может розыграется и вернётся полезным для Спартака.
+8
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Konstantin Zorin
Ну, спасибо! Остались с двумя напами! И, если Абаскалю приспичит играть с двумя напами сразу, то на даже на замену некого будет выпустить! А если травма у кого-то? Просто зла не хватает!
+4
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Maxim Yevdokimov
Молодец Бальде, что не послушал агента
+3
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Yury Kazimir
Ответ Никита Самарин
Хоть так... Ну а вообще подписание Бальде полный провал.
ему играть как по таковому и не дали!к тренеру вопросы!
+5
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kazbek.sultanbek
Передайте смм-телеграмщикам спортса, что Эспаньол не в Ла Лиге играет
+2
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rus1973
Ответ Konstantin Zorin
У него вообще много личного и неадекватного. Например странное отношение к Литвинову или любовь к Умярову.
как и к Пруцеву с Зиньковским
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Илья Богданов
Ответ dedushka
Как по мне, лучше бы Шамара сплавили, а этого оставили на подмену Соболю. А так теперь сломается или горчичников переберет - будем, как Барса, без нападающих в дыр-дыр играть
Их обоих сплавили, а приобретут сейчас очередную хотелку Абаскаля (или скорее его агента) по очередному оверпрайсу
+1
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rus1973
Ответ Konstantin Zorin
Ну, спасибо! Остались с двумя напами! И, если Абаскалю приспичит играть с двумя напами сразу, то на даже на замену некого будет выпустить! А если травма у кого-то? Просто зла не хватает!
видимо у рыжего что то личное к Бальде и Шамару,вот и мариновал их
+1
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Victor Pavlovuch
А зачем Спартаку ещё нападающие? У них же супер форвард Соболев играет, который в
каждом матче по десятку забивает!
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Дмитрий Шакиров
А для сммщика в телеграме Эспаньол оказывается в Ла Лиге. Глупость или кликбейт?
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Энвер Ходжа
главное не улыбаться ночью в разведке ему теперь
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Egor Aleksandrovich
Ответ Three Days Grace
к Соломатину переходит 😭
недооценённый коммент
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El Bokorez
Странно…
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dedushka
Как по мне, лучше бы Шамара сплавили, а этого оставили на подмену Соболю. А так теперь сломается или горчичников переберет - будем, как Барса, без нападающих в дыр-дыр играть
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Магомед Саид Амирханов
1-й пошел!
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Valery McCane
а как может быть понижение в зарплате , если это аренда? есть контракт подписанный.
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Дон Хуан технично припарковывает икарус
А чего он такого интересного показал? В матче с "Торпедо", которое в пердив отправилось, сверкнул? С тем же пердивным "Акроном" в матче на кубок вообще потерялся. Лично мне запомнился лишь празднованием голов с партнёрами по команде - всех обнимет, по головкам погладит. Но его очевидно для другого покупали
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Alexander
Ответ H1Tretz
А ему давали играть? Кто-то намного больше шансов получает. Он своими вполне себе нормально пользовался и картины точно не портил. Уверен и пусть это Сегунда, но покажет еще себя
согласен и Абоскаля туда же на лавку
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Yury Kazimir
Ответ Дмитрий
Эспаньол плохая команда, она вылетела из Ла Лиги. Вообще не всегда Эспаньол играл там. Болелы у нас конечно спецы)))
да куда уж нам до вас ваше специаличество
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Дмитрий
Ответ H1Tretz
В какой серии Б? 😁
В Италии есть такой турнир. Называется Serie B. Это ты даже не в курсе, что Бальде из Кальяри втордива пришел, потому что там его Раньери метлой выгнал))) вот такие вы спецы тут выступаетет😂
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