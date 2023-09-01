Форвард «Спартака» Кейта Бальде переходит в «Эспаньол».

По информации Ивана Карпова, « » отправляет 28-летнего сенегальского футболиста в аренду в « » до конца сезона без права выкупа.

в восемь часов вечера по московскому времени пройдет медобследование в Барселоне и подпишет контракт с клубом испанской .

Агент Бальде, , выступал против этого перехода. Возможно, из-за того, что футболист согласился на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне сыграл в 3 матчах за красно-белых и не отличился результативными действиями. Его подробная статистика – тут.

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