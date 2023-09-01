«Спартак» отдаст Бальде в аренду «Эспаньолу» без права выкупа. Агент был против (Иван Карпов)
Форвард «Спартака» Кейта Бальде переходит в «Эспаньол».
По информации Ивана Карпова, «Спартак» отправляет 28-летнего сенегальского футболиста в аренду в «Эспаньол» до конца сезона без права выкупа.
Кейта в восемь часов вечера по московскому времени пройдет медобследование в Барселоне и подпишет контракт с клубом испанской Сегунды.
Агент Бальде, Федерико Пасторелло, выступал против этого перехода. Возможно, из-за того, что футболист согласился на понижение зарплаты.
В нынешнем сезоне Бальде сыграл в 3 матчах за красно-белых и не отличился результативными действиями. Его подробная статистика – тут.
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Уверен и пусть это Сегунда, но покажет еще себя
каждом матче по десятку забивает!