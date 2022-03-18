Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Верратти, Иммобиле и Жоржиньо – в составе Италии на стыки ЧМ-2022

Сборная Италии представила состав на стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2022.
Главный тренер Роберто Манчини вызвал в команду следующих футболистов:
Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).
Защитники: Франческо Ачерби, Луис Фелипе (оба – «Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – «Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Жоржиньо («Челси»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – «Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»),
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (оба – «Сассуоло»).
24 марта Италия сыграет с Северной Македонией и может выйти на победителя пары Португалия – Турция.