Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Верратти, Иммобиле и Жоржиньо – в составе Италии на стыки ЧМ-2022

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Сборная Италии представила состав на стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2022.

Главный тренер Роберто Манчини вызвал в команду следующих футболистов:

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Франческо Ачерби, Луис Фелипе (оба – «Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – «Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Жоржиньо («Челси»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – «Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»),

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (оба – «Сассуоло»).

24 марта Италия сыграет с Северной Македонией и может выйти на победителя пары Португалия – Турция.

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