Гринвуд близок к переходу из «МЮ» в «Хетафе» на правах аренды
Мэйсон Гринвуд, вероятно, продолжит карьеру в Испании.
Как информирует The Athletic, «Хетафе» близок к тому, чтобы арендовать вингера «Манчестер Юнайтед».
Клуб Ла Лиги настроен оптимистично и сейчас завершает работу по оформлению документов.
В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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Для клуба может быть.
Для самого Мэйсона - это невероятное стечение обстоятельств и везение. Не в его ситуации носом водить
Забил 23 гола в АПЛ к 19 годам.
Антони примерно столько же за карьеру забил.
Какой потенциал вы видите у Гринвуда? Что этот игрок может предложить кроме удара с 2 ног?
Скорости нет, обыгрыша 1-в-1 нет, игры корпусом нет, футбольного интеллекта вообще не подвезли
Учитывая интеллект Мэйсона я бы такому не удивился
Упаси смотреть все матчи - посмотрите хотя бы хайлайты. Это крайне ограниченный игрок линии атаки, который забил большую часть голов клубам из подвала АПЛ или в матчах ЛЕ
Я не испытываю ни одной положительной эмоции от Зенита и от Малколма в частности, но Малком гораздо полезнее в атаке чем Мэйсон