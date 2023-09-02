Мэйсон Гринвуд, вероятно, продолжит карьеру в Испании.

Как информирует The Athletic, « » близок к тому, чтобы арендовать вингера « ».

Клуб Ла Лиги настроен оптимистично и сейчас завершает работу по оформлению документов.

В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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