Гринвуд близок к переходу из «МЮ» в «Хетафе» на правах аренды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд, вероятно, продолжит карьеру в Испании.

Как информирует The Athletic, «Хетафе» близок к тому, чтобы арендовать вингера «Манчестер Юнайтед».

Клуб Ла Лиги настроен оптимистично и сейчас завершает работу по оформлению документов.

В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Тухель
Бил баб теперь будет бить игроков Барселоны, может даже разницы не почувствует, те тоже сразу к судье бегут.
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Макс Голубцов
Ответ иц а мен
очень странный выбор клуба
Выбор игрока? Или выбор клуба?
Для клуба может быть.
Для самого Мэйсона - это невероятное стечение обстоятельств и везение. Не в его ситуации носом водить
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Дмитрий Илющенко
Ответ Макс Голубцов
Да о каком топе идёт речь? Упаси смотреть все матчи - посмотрите хотя бы хайлайты. Это крайне ограниченный игрок линии атаки, который забил большую часть голов клубам из подвала АПЛ или в матчах ЛЕ Я не испытываю ни одной положительной эмоции от Зенита и от Малколма в частности, но Малком гораздо полезнее в атаке чем Мэйсон
Если бы Мэйсон ещё и в рф пошёл, то репутации хана окончательно - всем бы стало ясно, что это не лечится
+4
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Руслан1313
Буду следить за ним и надеяться что он там заиграет. Хочу чтобы по истечении сезона МЮ вопреки мнениям вернул его обратно
+6
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Стахович
Ну это прикольно конечно.Гринвуд и Хетафе
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Только Крылья
Ответ Gammicus
И забавно что всем в Испании внезапно абсолютно ****** на леваков из Англии )
тем более когда своих хватает)
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werley
Ответ Gammicus
И забавно что всем в Испании внезапно абсолютно ****** на леваков из Англии )
Судя по Рубиалесу, в Испании своих леваков много
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Профессор из Кобхэма
Ответ Макс Голубцов
Комментарий удален модератором
Не поленился, проверил.
Забил 23 гола в АПЛ к 19 годам.
Антони примерно столько же за карьеру забил.
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Макс Голубцов
Ответ Supreme Allah
В его, что мешает в рпл на 2-3 ляма пойти , а мешок зенит и все 5 ему спокойно может дать имхо. Малькольм на его фоне просто детсадовец, а не футболист , почему такого бесплатного топа не берут, загадка.
Добавлю, что, на мой взгляд, руководство Зенита даже не знает о таком футболисте :)
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Макс Голубцов
Ответ Игорь Удалов
вообще то, достаточно матчей вытащил. с учётом, что молод, качественный потенциал. с прошлым конечно беда..
Достаточно матчей «Вытащил»? Точно нет. Невероятно зависимый и бестолковый игрок атаки
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Игорь Удалов
Ответ Макс Голубцов
Комментарий удален модератором
вообще то, достаточно матчей вытащил. с учётом, что молод, качественный потенциал. с прошлым конечно беда..
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Макс Голубцов
Ответ Профессор из Кобхэма
Комментарий удален пользователем
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Макс Голубцов
Ответ Supreme Allah
Да не , Малькольм старый , по сути один сезон топово в контексте рпл разумеется , отыграл. Гринвуд в потенциале и рэшфорда перекроет, а мальком в топ чемпионате провалился и дальше на спад по лигам пошел, как он играет в рпл и Аравии , не факт что в топ 4 такая же игра будет.
Малком старый? Вроде бы только 26 :)
Какой потенциал вы видите у Гринвуда? Что этот игрок может предложить кроме удара с 2 ног?
Скорости нет, обыгрыша 1-в-1 нет, игры корпусом нет, футбольного интеллекта вообще не подвезли
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Макс Голубцов
Ответ Дмитрий Илющенко
Если бы Мэйсон ещё и в рф пошёл, то репутации хана окончательно - всем бы стало ясно, что это не лечится
Какое же можно было комбо собрать : обвинения в изнасилование + поиграть в чемпионате страны, начавшую войну
Учитывая интеллект Мэйсона я бы такому не удивился
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Supreme Allah
Ответ Макс Голубцов
Да о каком топе идёт речь? Упаси смотреть все матчи - посмотрите хотя бы хайлайты. Это крайне ограниченный игрок линии атаки, который забил большую часть голов клубам из подвала АПЛ или в матчах ЛЕ Я не испытываю ни одной положительной эмоции от Зенита и от Малколма в частности, но Малком гораздо полезнее в атаке чем Мэйсон
Да не , Малькольм старый , по сути один сезон топово в контексте рпл разумеется , отыграл. Гринвуд в потенциале и рэшфорда перекроет, а мальком в топ чемпионате провалился и дальше на спад по лигам пошел, как он играет в рпл и Аравии , не факт что в топ 4 такая же игра будет.
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Reims Start 2023
э
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Макс Голубцов
Ответ Supreme Allah
В его, что мешает в рпл на 2-3 ляма пойти , а мешок зенит и все 5 ему спокойно может дать имхо. Малькольм на его фоне просто детсадовец, а не футболист , почему такого бесплатного топа не берут, загадка.
Да о каком топе идёт речь?
Упаси смотреть все матчи - посмотрите хотя бы хайлайты. Это крайне ограниченный игрок линии атаки, который забил большую часть голов клубам из подвала АПЛ или в матчах ЛЕ

Я не испытываю ни одной положительной эмоции от Зенита и от Малколма в частности, но Малком гораздо полезнее в атаке чем Мэйсон
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Профессор из Кобхэма
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Roman Araslanov
Ответ Velirpa
норм, Испания лояльна к насильникам.
С него все обвинения сняты вообще-то
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Манковский
Ответ Руслан1313
Буду следить за ним и надеяться что он там заиграет. Хочу чтобы по истечении сезона МЮ вопреки мнениям вернул его обратно
Он уже всё просрал.
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Paradisemon
Ответ Руслан1313
Буду следить за ним и надеяться что он там заиграет. Хочу чтобы по истечении сезона МЮ вопреки мнениям вернул его обратно
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