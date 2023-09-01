Гринвуд интересен «Лацио», нужно получить согласие Сарри. Футболисту «МЮ» предложат зарплату 700 тысяч евро
Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Серии А.
«Манчестер Юнайтед» ранее подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.
Интерес к 21-летнему английскому футболисту проявляет «Лацио».
Стороны контактируют друг с другом, а сам Мэйсон Гринвуд готов перебраться в Италию.
Чтобы завершить трансфер, необходимо получит согласие главного тренера римлян Маурицио Сарри.
Также отмечается, что «Лацио» предложит футболисту зарплату в размере 700 тысяч евро.
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конечно
ни ту сумму которую он получал ранее,но и … без соли не будут доедать
А вообще, я даже не помню случая, когда молодые игроки после своих ошибок возвращали себе форму хотя бы такую, как была.
Промес, Влут, Еременко и тд
Институт репутации есть и он работает. Есть ли перегибы? Безусловно!
Есть ли перегиб в ситуации с Гринвудом - нет.
Ты экстраполируешь(не уверен что ты знаешь такое слово) громкие случаи и считаешь что так вся система работает. А это не так. Все, пока, не хворай и образовывайся