Гринвуд интересен «Лацио», нужно получить согласие Сарри. Футболисту «МЮ» предложат зарплату 700 тысяч евро

Теги Лацио Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Маурицио Сарри Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Серии А.

«Манчестер Юнайтед» ранее подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.

Интерес к 21-летнему английскому футболисту проявляет «Лацио».

Стороны контактируют друг с другом, а сам Мэйсон Гринвуд готов перебраться в Италию.

Чтобы завершить трансфер, необходимо получит согласие главного тренера римлян Маурицио Сарри.

Также отмечается, что «Лацио» предложит футболисту зарплату в размере 700 тысяч евро.

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43 комментария

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<~Inter~>
девушка Гринвуда явно не на такие цифры рассчитывала, когда решила залететь от парня
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Пользователь Имени
Половина РПЛ осилит зарплату и даже сделает "северную надбавку", жаль не поедет
+23
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Stanislav Cherchesov
Ответ <~Inter~>
девушка Гринвуда явно не на такие цифры рассчитывала, когда решила залететь от парня
Они со школы вроде как знакомы и встречались до того как он начала феерить в МЮ.
+19
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Alar Asus
Ответ Steppenwolf
Да, забывай про миллионы, привыкай к тысячам.) А вообще, я даже не помню случая, когда молодые игроки после своих ошибок возвращали себе форму хотя бы такую, как была.
Грилиш опустился на дно после пьянок и выбрался оттуда и даже поднялся в топы
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Stanislav Cherchesov
Ответ songbilong
поэтому сдала его полиции и эта фигня началась вокруг него?
Не в курсе точно, но вроде как она в соц. сетях выложила фотографии с побоями после чего за это дело взялась полиция.
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Пользователь Имени
Ответ Egor Aleksandrovich
почему, уголовник же, пусть и оправданный по итогу, у нас в лиге таких любят) Промес, Влут, Еременко и тд
Я вроде и не писал, что его бы у нас не приняли, сам не захочет )
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градус ненависти
Сарри лучший тренер Европы по индивидуальной работе с игроками, Гринвуду нужно ехать не думая
+8
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songbilong
Ответ Stanislav Cherchesov
Они со школы вроде как знакомы и встречались до того как он начала феерить в МЮ.
поэтому сдала его полиции и эта фигня началась вокруг него?
+5
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ <~Inter~>
девушка Гринвуда явно не на такие цифры рассчитывала, когда решила залететь от парня
ну так то 60 тысяч в месяц нормально
конечно
ни ту сумму которую он получал ранее,но и … без соли не будут доедать
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_Alex*
Для Лацио отличный вариант. Состав у них все же бедненький, а Гринвуд вроде не обделён талантом и мотивирован должен быть. К тому же деньги по нынешним меркам смешные
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Steppenwolf
Да, забывай про миллионы, привыкай к тысячам.)
А вообще, я даже не помню случая, когда молодые игроки после своих ошибок возвращали себе форму хотя бы такую, как была.
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2OLEGEND1999
Ответ Отец Абду
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Она родила уже, месяц/два назад
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Egor Aleksandrovich
Ответ Пользователь Имени
Половина РПЛ осилит зарплату и даже сделает "северную надбавку", жаль не поедет
почему, уголовник же, пусть и оправданный по итогу, у нас в лиге таких любят)
Промес, Влут, Еременко и тд
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Макс Голубцов
Ответ Grime Font
Комментарий удален модератором
Не имеет никакой ценности? Тебе, живущему в России то это видно.
Институт репутации есть и он работает. Есть ли перегибы? Безусловно!
Есть ли перегиб в ситуации с Гринвудом - нет.
Ты экстраполируешь(не уверен что ты знаешь такое слово) громкие случаи и считаешь что так вся система работает. А это не так. Все, пока, не хворай и образовывайся
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Макс Голубцов
Ответ Grime Font
твой институт репутации в пендосии строится на одних лишь словах. без фактов, там любого могут оклеветать стая или парочка умалишённых девиц и после этого могут спокойно отменить человека всей страной. но через время, когда докажут, что такого не было - никто не вернёт жертве клиенте моральные и материальные потери.
То ли дело в России, где министром или губернатором могут назначить бывшего уголовника. И ни у кого из народа ни капли возмущения не будет
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Grime Font
Ответ Макс Голубцов
То ли дело в России, где министром или губернатором могут назначить бывшего уголовника. И ни у кого из народа ни капли возмущения не будет
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Отец Абду
Ответ <~Inter~>
девушка Гринвуда явно не на такие цифры рассчитывала, когда решила залететь от парня
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Тюменский медвежонок
Ответ Grime Font
твой институт репутации в пендосии строится на одних лишь словах. без фактов, там любого могут оклеветать стая или парочка умалишённых девиц и после этого могут спокойно отменить человека всей страной. но через время, когда докажут, что такого не было - никто не вернёт жертве клиенте моральные и материальные потери.
дак я не спорю что подобных историй море и т.д. НО ЭТО НЕ СЛУЧАЙ С ГРИНВУДОМ! в его случае девушка сразу смогла предоставить и фото побоев и аудиозаписи где он ей угрожает и т.д. это не тот случай где девушка спустя 10 лет вдруг вспомнила что ее кто-то ударил или насиловал. Гринвуда "отменили" по делу, поэтому никаких вопросов к МЮ точно быть не может и сделали они правильно чтоб не марать свою эмблему фамилией Гринвуд
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Val Smith
Ответ Steppenwolf
Да, забывай про миллионы, привыкай к тысячам.) А вообще, я даже не помню случая, когда молодые игроки после своих ошибок возвращали себе форму хотя бы такую, как была.
Не знаю насколько молодые, но Саншеш и Бен Арфа кое как себя реанимировали до перехода в ПСЖ, Пакета вот ещё.
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Davron Tashkenbaev
Парня может взять любой топ клуб, потенциал у него огого.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ _Alex*
Для Лацио отличный вариант. Состав у них все же бедненький, а Гринвуд вроде не обделён талантом и мотивирован должен быть. К тому же деньги по нынешним меркам смешные
ещё в лиге чемпионов сыграет
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Илья Сутурин
Ответ <~Inter~>
девушка Гринвуда явно не на такие цифры рассчитывала, когда решила залететь от парня
я согласен
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Eden Hazard
Ответ Stanislav Cherchesov
Они со школы вроде как знакомы и встречались до того как он начала феерить в МЮ.
встречаться - одно, беременеть - другое)
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Max Zhomkov
Ответ 2OLEGEND1999
Она родила уже, месяц/два назад
ну значит такой заголовок " девушка Гринвуда отдаёт ребенка в детский дом"
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Сектор Джаза
Вооде бы уже отказались.
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