Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Серии А.

« » ранее подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.

Интерес к 21-летнему английскому футболисту проявляет « ».

Стороны контактируют друг с другом, а сам готов перебраться в Италию.

Чтобы завершить трансфер, необходимо получит согласие главного тренера римлян .

Также отмечается, что «Лацио» предложит футболисту зарплату в размере 700 тысяч евро.

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