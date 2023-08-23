В привлечении Гринвуда заинтересована Ямайка. Правила ФИФА позволяют ему сменить сборную – за Англию экс-хавбек «МЮ» сыграл 1 матч

Мэйсон Гринвуд может получить спортивное гражданство Ямайки.

По информации Daily Mail, возвращение в сборную Англии в ближайшее время маловероятно. Федерация футбола Ямайки, за сборную которой Гринвуд имеет право выступать, следит за ситуацией и заинтересована в футболисте. Правила ФИФА позволяют вингеру сменить спортивное гражданство со следующего месяца.

Отметим, что Гринвуду предлагали выступать за сборную Ямайки в 2021 году, но футболист сделал выбор в пользу сборной Англии. Мэйсон провел лишь один матч за национальную команду – в Лиге наций против Исландии в 2020 году.

Ранее « » расторг контракт с Гринвудом, несмотря на то, что расследование клуба доказало его невиновность по предъявленным ему обвинениям в домашнем насилии.

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