36-летний Жиру забил за «Милан» в 6 играх подряд. У него 9 голов за это время, 5 – с пенальти

Теги Рома Милан Руй Патрисиу серия А Италия Оливье Жиру Рубен Лофтус-Чик Футбол

Оливье Жиру забил за «Милан» в шестом матче подряд.

Форвард открыл счет в матче с «Ромой» (1:0, первый тайм) в 3-м туре Серии А. На 9-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря Руя Патрисиу на хавбеке Рубене Лофтус-Чике.

Жиру отметился голами в каждом матче «Милана» в нынешнем сезоне и последних трех играх прошлого сезона. За это время у него 9 голов, 5 из них – с одиннадцатиметровой отметки.

Подробно со статистикой 36-летнего француза можно ознакомиться здесь.

«Рома» – «Милан». 0:1 – Жиру открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция

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11 комментариев

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Evgeny Trifonov
В Милане всегда играли топовые "ветераны" и давали результат
+22
-1
+21
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Человек1991
Жирунальти )
+15
0
+15
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Pirnepes Orazgeldiyew
good job
+4
0
+4
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alpinist
Голеадор Оливье
+2
0
+2
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Владимир Бутин
Ответ Arman FCSM
Чует салат, что Новый год скоро
Этот салат , как он показал - хорош не только в Новый год .
+2
0
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Arrahmano Matcyev
Толмача в отставку!
+2
-2
0
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Arman FCSM
Чует салат, что Новый год скоро
0
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Игорь Новиков
Машина.
+1
-1
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Kipriot
Челси топ, щас с другой стороны выйдет челси тоже начнёт действовать
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Алексей Игоревич
Дед чисто на технику пробить выходит
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ya_za_ac_milan
Он не только много забивает, но и отыгрывает роль ложной девятки. Зверь.
0
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