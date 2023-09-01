36-летний Жиру забил за «Милан» в 6 играх подряд. У него 9 голов за это время, 5 – с пенальти
Оливье Жиру забил за «Милан» в шестом матче подряд.
Форвард открыл счет в матче с «Ромой» (1:0, первый тайм) в 3-м туре Серии А. На 9-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря Руя Патрисиу на хавбеке Рубене Лофтус-Чике.
Жиру отметился голами в каждом матче «Милана» в нынешнем сезоне и последних трех играх прошлого сезона. За это время у него 9 голов, 5 из них – с одиннадцатиметровой отметки.
Подробно со статистикой 36-летнего француза можно ознакомиться здесь.
«Рома» – «Милан». 0:1 – Жиру открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
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