19-летний защитник «МЮ» Хурадо перешел в «Эспаньол»
Марк Хурадо покинул «Манчестер Юнайтед».
19-летний футболист перешел в «Эспаньол» из Сегунды на постоянной основе.
Хурадо перешел в состав «Юнайтед» из «Барселоны» три года назад. Он выступал за команды «МЮ» в категориях до 18 лет и до 21 года, проведя в общей сложности 86 матчей в разных турнирах.
Также он принимал участие в предсезонной подготовке главной команды этим летом и забил гол в матче с «Рексхэмом» в Сан-Диего.
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