19-летний защитник «МЮ» Хурадо перешел в «Эспаньол»

Марк Хурадо покинул «Манчестер Юнайтед».

19-летний футболист перешел в « » из на постоянной основе.

перешел в состав « » из «Барселоны» три года назад. Он выступал за команды «МЮ» в категориях до 18 лет и до 21 года, проведя в общей сложности 86 матчей в разных турнирах.

Также он принимал участие в предсезонной подготовке главной команды этим летом и забил гол в матче с «Рексхэмом» в Сан-Диего.

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