19-летний защитник «МЮ» Хурадо перешел в «Эспаньол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эспаньол трансферы Д2 Испания Марк Хурадо Футбол

Марк Хурадо покинул «Манчестер Юнайтед».

19-летний футболист перешел в «Эспаньол» из Сегунды на постоянной основе.

Хурадо перешел в состав «Юнайтед» из «Барселоны» три года назад. Он выступал за команды «МЮ» в категориях до 18 лет и до 21 года, проведя в общей сложности 86 матчей в разных турнирах.

Также он принимал участие в предсезонной подготовке главной команды этим летом и забил гол в матче с «Рексхэмом» в Сан-Диего.

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6 комментариев

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Egor Aleksandrovich
набрался опыта в Спартаке и вернулся в топ-5 чемп, уважение человеку
+13
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Чёрный тюльпан
Ответ Леонид Ботвинник
Ещё не всю молодёжь отдали ?
Нет, убогого Хьюгилла оставили. МакНила в аренду тоже скинули.
+1
0
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градус ненависти
удачи на футбольном фронте
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Леонид Ботвинник
Ещё не всю молодёжь отдали ?
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Steppenwolf
Мы его брали одновременно с Гарначо и Фернандесом ? Эти парни его здорово обскакали.
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Артем Алмазов
Ответ Egor Aleksandrovich
набрался опыта в Спартаке и вернулся в топ-5 чемп, уважение человеку
Я тоже вспомнил про этого игрока)) Но ему никак сейчас не 19.
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