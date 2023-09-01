«МЮ» арендует Амрабата за 10 млн евро с правом выкупа за 20+5 млн. С «Фиорентиной» договорились
«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» согласовали трансфер Софьяна Амрабата.
27-летний хавбек сборной Марокко отправляется на медицинское обследование перед переходом в клуб АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.
По данным Джанлуки Ди Марцио, «МЮ» арендует Амрабата за 10 млн евро с правом выкупа за 20 млн и бонусами на 5 млн.
Софьян с Марокко занял 4-е место на ЧМ-2022, сыграв все 7 матчей на турнире. Его подробная статистика – здесь.
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и условия хорошие.
10 млн евро в наше время это почти ничего в апл
Одобряэ амбработу трансферного отдела.
Велком Амбрабата Амбрабатий Амбрабатович!