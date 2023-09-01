«МЮ» арендует Амрабата за 10 млн евро с правом выкупа за 20+5 млн. С «Фиорентиной» договорились

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сборная Марокко по футболу Джанлука Ди Марцио Софьян Амрабат Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» согласовали трансфер Софьяна Амрабата.

27-летний хавбек сборной Марокко отправляется на медицинское обследование перед переходом в клуб АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.

По данным Джанлуки Ди Марцио, «МЮ» арендует Амрабата за 10 млн евро с правом выкупа за 20 млн и бонусами на 5 млн.

Софьян с Марокко занял 4-е место на ЧМ-2022, сыграв все 7 матчей на турнире. Его подробная статистика – здесь.

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71 комментарий

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Железный Манк
Прекрасная новость. Говорят у него было на руках несколько предложений, но он хотел перехода только в МЮ.😍 Можно немного выдохнуть
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Dm Kznts
ну слава богу, теперь Казу легче будет.
и условия хорошие.
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Adilet Sarbagyshev
Чувак все лето ждал и всем другим клубам отказывал. Респект. Достойная замена Каземиро.
+39
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CyberUnited
Неужели родили этот трансфер
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Cristiano Ronaldo
О да! Парни, поверьте мне, это зверь, а не игрок! Один из лучших в Серии А! Отрывает мяч, вместе с ногами соперников, выжигает весь центр поля, бьётся до конца, физичес и неимоверно вынослив, ещё и мяч до штрафной тащит разбрасывая соперников как кегли! Боже, как же я рад этому подписанию! Пойду пива по акции на радостях куплю, с креветками! 🍻🍺 🍤 🦀
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+19
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Александр Никитин
Ответ Dm Kznts
такие игроки будут землю рыть за эмблему
МЮ выиграют чемпионат землекопов) после кубка лиги достижение
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Dm Kznts
Ответ Железный Манк
Прекрасная новость. Говорят у него было на руках несколько предложений, но он хотел перехода только в МЮ.😍 Можно немного выдохнуть
такие игроки будут землю рыть за эмблему
+17
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+13
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Neron
Хоть бы это было правдой! Пожалуйста!!!
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MU4evainmyheart!!!
Если будет играть как на ЧМ, то будет просто отлично. А то Каземиро некем заменять, а матчей в этом году предстоит много сыграть.
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Даниил Нестрогаев
Наконец-то!!!
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Rus Donskoy
опят. Мю усиляется как в том году, но результата пока нет подождём
Вышли в ЛЧ и финал Кубка Англии. Взяли первый трофей со времён Моуриньо в Кубке Лиги. МЮ 20 игр дома не проигрывает.Вы либо скаузер либо слепой.
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
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зато риск минимален.
10 млн евро в наше время это почти ничего в апл
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Dm Kznts
я так понял что условия такие что сам игрок очень сильно на руководство фиалок надавил и им выбора почти не оставил
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QWertY
Отличная цена за годного игрока
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PredatorMax
Ответ Born is the King
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Своим новичкам свободную скамейку найдите, бгг
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ОлегГуннар
Ну наконец-то, без сериала до конца дня. Как же он выгрызал мяч на ЧМ в Катаре, надеюсь сработаются с Каземиро. Отличное приобретение.
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onegin2007
Ответ Adilet Sarbagyshev
Чувак все лето ждал и всем другим клубам отказывал. Респект. Достойная замена Каземиро.
Вместе поиграют ещё.
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Александр Никитин
Ответ Bishkek Manutd
Отличная новость. Состав то у МЮ топчик в отличие от у Баварии. И это не рофл.
это не рофл это слабоумие. вы ж сыграете в группе с Баварией достанете пятишку из ворот будешь тогда рофлить
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А.В. Бубнов
Ждём отличный амработы в амбрабатывании мяча!
Одобряэ амбработу трансферного отдела.
Велком Амбрабата Амбрабатий Амбрабатович!
+3
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Dm Kznts
Ответ Adilet Sarbagyshev
В принципе год оставался по контракту и это само по себе давление на руководство флорентийского клуба. Фулхэм только предлагал 30м евро, МЮ отдаст 30м + 5м евро.
два года
+3
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<~Inter~>
30 процентов его стоимость за аренду отдали
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a2wai
Ответ Dato Gedenidze
всё таки в центре защиты дыра из-за травматичности Варана ( Магуайр не уровень, Линделёф игрок на кубки и выходы на замену), Нужно было продавать Магуайра даже с компенсацией по зп, и подписывать перспективного ЦЗ...
Великий Джонни Эванс выйдет и съест. И поделится опытом побед в АПЛ с салагами.
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Ivchev
Уважение самому Софьану прежде всего, не психанул, дождался этих наших неумельцев. Хотя в итоге то и неплохо по условиям, но Виола и изначально не закручивали гайки.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ onegin2007
Вместе поиграют ещё.
Конечно, в прошлом сезоне без опорника было тяжело когда Каземиро дисквалифицировали на три матча. Будут и игры где они вместе будут играть.
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Vlad Cojocaru
Here we go!
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