«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» согласовали трансфер Софьяна Амрабата.

27-летний хавбек сборной Марокко отправляется на медицинское обследование перед переходом в клуб , сообщает .

По данным , « » арендует за 10 млн евро с правом выкупа за 20 млн и бонусами на 5 млн.

Софьян с Марокко занял 4-е место на ЧМ-2022, сыграв все 7 матчей на турнире. Его подробная статистика – здесь.

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