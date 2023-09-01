«МЮ» арендовал Регилона у «Тоттенхэма» без права выкупа. Аренду может прервать в январе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Серхио Регилон Футбол

Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».

Клуб из Манчестера официально подтвердил переход 26-летнего защитника на правах аренды.

Арендное соглашение, согласно данным The Athletic, предполагает, что «Манчестер Юнайтед» будет полностью выплачивать футболисту зарплату. Также в договоре не предусмотрено право выкупа.

Кроме того, в сделку включена опция, которая позволит прервать аренду игрока в январе.

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21 комментарий

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Elik1989
Он настолько был плох, что Леви даже не потребовал от МЮ какой-либо компенсации иль как?
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Руслан Лукьяненко
Ответ Диер Ташкент
Получается бесплатно арендовали? Ну хороший такой вариант. Надеюсь быстро войдет в форму
про бесплатно ничего не сказано, лишь о том,что нет опции выкупа
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<CRISTIANO>
Думал, что Леви на такую сделку не разведешь.
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Стахович
Неплохо конечно тогда Перес развёл Леви.Аж 30 млн заплатили
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Shadow1882
Ответ Elik1989
Он настолько был плох, что Леви даже не потребовал от МЮ какой-либо компенсации иль как?
Ну его Бен Дэвис из основы вытеснял
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Диер Ташкент
Получается бесплатно арендовали? Ну хороший такой вариант.
Надеюсь быстро войдет в форму
+7
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+4
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Redhead One
Достойный вариант за скромную личку и сжатые сроки. Помнится, хотели его взять из Реала, ну поглядим
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Michae17
Ключевое было расторгнуть в январе, потому что к этому времен поправятся Маласия и Шоу.
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arspurs9
Ответ Elik1989
Он настолько был плох, что Леви даже не потребовал от МЮ какой-либо компенсации иль как?
Он миллионный выбор на позицию в клубе, перспектив сыграть пару минут нет даже.
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Диер Ташкент
Ответ Руслан Лукьяненко
про бесплатно ничего не сказано, лишь о том,что нет опции выкупа
Давид Орнштейн вчера писал про бесплатную аренду. Странно что спорц не добавили эту новость
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Чёрный тюльпан
Ответ Steppenwolf
Даже не знаю....Наверное, Эрик пока ещё Далота будет ставить против Арсенала, хотя это так рискованно. Я вообще не понимаю, неужели наш Фернандес был так плох, что даже Регилон, не играющий очень давно, лучше ?
Возможно посчитали, что для его дальнейшего развития будет лучше аренда на родину (в Гранаду же отдали). Вообще под конец ТО МЮ много молодняка либо продал, либо раздал по арендам.
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Answer1
Ответ Steppenwolf
Эрик его хочет ставить в воскресенье ? Не представляю, как он будет сдерживать Сака, если он в этом сезоне за шпоры ни минуты не сыграл.
Вряд ли, скорее всего увидим снова Далота слева.
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Steppenwolf
Ответ Чёрный тюльпан
Единственный шанс остановить Сака в субботу - поставить Мартинеса на фланг, но тен Хаг очканёт с травмированным Вараном ослаблять центр, поставив в туда Линделёфа + Магуайра или Эванса. Хотя есть ещё вариант с Мактомини на ЦЗ, он в Шотландии не один матч на этой позиции провёл, хоть в последнее время там чуть ли не ЦАПа играет.
Даже не знаю....Наверное, Эрик пока ещё Далота будет ставить против Арсенала, хотя это так рискованно.
Я вообще не понимаю, неужели наш Фернандес был так плох, что даже Регилон, не играющий очень давно, лучше ?
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Чёрный тюльпан
Ответ Steppenwolf
Эрик его хочет ставить в воскресенье ? Не представляю, как он будет сдерживать Сака, если он в этом сезоне за шпоры ни минуты не сыграл.
Единственный шанс остановить Сака в субботу - поставить Мартинеса на фланг, но тен Хаг очканёт с травмированным Вараном ослаблять центр, поставив в туда Линделёфа + Магуайра или Эванса. Хотя есть ещё вариант с Мактомини на ЦЗ, он в Шотландии не один матч на этой позиции провёл, хоть в последнее время там чуть ли не ЦАПа играет.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Руслан Лукьяненко
про бесплатно ничего не сказано, лишь о том,что нет опции выкупа
Вообще то пишут, что бесплатно взяли, только зп платить будут.
Другое дело, что хз что из себя Регилон вообще представляет, по всей видимости такой же потерянный, как Ван Де Бек, что хрен кому продашь.
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Rocco777
в любом случае на позицию левого защитника нужен был такой игрок. похоже что Люк Шоу выбал на долго. а Тайлер Маласия не тянет.
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Steppenwolf
Эрик его хочет ставить в воскресенье ? Не представляю, как он будет сдерживать Сака, если он в этом сезоне за шпоры ни минуты не сыграл.
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градус ненависти
Пояснительную бригаду плз, как тут Леви разводит МЮ?
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Любезный Коссутий
пара месяцев, потом вернется Шоу, и Регилон остаток аренды досидит на лавке. вполне себе неплохая сделка
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Myrat Yazmyradow
Когда в Реале играл были хорошие надежды на него, че он так сдал
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dosik-35@mail.ru
фу 🤢 как можно так отдавать продавать своих игроков своем же чемпионате конкурентам
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