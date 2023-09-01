«МЮ» арендовал Регилона у «Тоттенхэма» без права выкупа. Аренду может прервать в январе
Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».
Клуб из Манчестера официально подтвердил переход 26-летнего защитника на правах аренды.
Арендное соглашение, согласно данным The Athletic, предполагает, что «Манчестер Юнайтед» будет полностью выплачивать футболисту зарплату. Также в договоре не предусмотрено право выкупа.
Кроме того, в сделку включена опция, которая позволит прервать аренду игрока в январе.
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Надеюсь быстро войдет в форму
Я вообще не понимаю, неужели наш Фернандес был так плох, что даже Регилон, не играющий очень давно, лучше ?
Другое дело, что хз что из себя Регилон вообще представляет, по всей видимости такой же потерянный, как Ван Де Бек, что хрен кому продашь.