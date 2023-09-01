«МЮ» арендовал Регилона у «Тоттенхэма» без права выкупа. Аренду может прервать в январе

Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма».

Клуб из Манчестера официально подтвердил переход 26-летнего защитника на правах аренды.

Арендное соглашение, согласно данным The Athletic, предполагает, что « » будет полностью выплачивать футболисту зарплату. Также в договоре не предусмотрено право выкупа.

Кроме того, в сделку включена опция, которая позволит прервать аренду игрока в январе.

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