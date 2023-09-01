Почеттино о покупке Палмера: «Это была идея спортдиректора и владельца «Челси». Коулу нужно доказать, что он больше партнеров заслуживает играть»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Коул Палмер Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что Коул Палмер подписан не по его инициативе.

«Думаю, подписать его – идея спортивного директора, а также владельца, конечно.

Думаю, он подходит нашему проекту. Разумеется, он талантливый футболист.

Он решил приехать потому, что, возможно, ожидает, что будет играть чаще и получит более важную роль, но это не главное. Он решил приехать потому, что «Челси» – подходящий ему проект, который позволит стать более сильным футболистом, принимать более активное участие в каждом матче.

Он достаточно умелый футболист, в нем виден большой потенциал. Сейчас ему нужно освоиться и доказать, что он больше своих партнеров заслуживает того, чтобы играть. Но бороться за место в составе тяжело», – сказал главный тренер «Челси».

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45 комментариев

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Акира_1
Даже Почеттино офигевает от директоров Челси: сливают талантливую молодёжь, покупают Мудриков, дают основному вратарю уйти в бесплатную аренду, покупают школьников без его одобрения
+107
-8
+99
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Born is the King
Как и ожидалось этот ноунейм наф не сдался тренеру. Он с начала трансферного окна говорил,что нужны опытные игроки,а ему подсовывают всех этих кайсед и палмеров с которыми можно забыть о трофеях
+60
-7
+53
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Ебздрогыч
Палмер "2 матча в АПЛ" против Мудрика "0 +2 за сто лямов": битва супергероев вселенной Боули
+40
-6
+34
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Профессор из Кобхэма
Ответ Born is the King
Как и ожидалось этот ноунейм наф не сдался тренеру. Он с начала трансферного окна говорил,что нужны опытные игроки,а ему подсовывают всех этих кайсед и палмеров с которыми можно забыть о трофеях
А что с Кайседо не так?
+13
-4
+9
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градус ненависти
Мотивировал пацана, что уж там
+7
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Виталий Ан
Ответ Акира_1
Даже Почеттино офигевает от директоров Челси: сливают талантливую молодёжь, покупают Мудриков, дают основному вратарю уйти в бесплатную аренду, покупают школьников без его одобрения
Потому и взяли Почетино, уволили Тухеля, Нагель отказался. Боули сразу сказал что хочет принимать активное участие во всем. На это согласился только бесхребетный Поч. Однако жаловаться особо нет оснований. Работать есть с кем, однозначно. Но с тем что тебе дадут!
+10
-3
+7
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Артём Ларсон
Когда спортивные директоры предложили мне его кандидатуру, я подумал, что он отлично вписывается в наш проект.
Он молодой, талантливый игрок, уже обладает важными качествами и очень перспективный. Теперь ему нужно поскорее обустроиться в команде.
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Ahmad Munir
Че-то не везёт Почеттино с боссами. То Леви, то Боели. Оба любители поиграть в спортивных директоров, хотя по этой части дилетанты и самодуры
+6
-2
+4
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Felp
И кто так криво переводил? Почеттино сказал, что ему предложили вариант и он согласился
+5
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Ready FoR WaR
И поч это глотает)) не хватает ему яиц всё-таки
+10
-8
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Yerlan73
Ответ Okaka
Палмер еще более-менее, Мадуэке нафига брали, кроме дриблинга ничего не может
Да и дриблинг у него примитивный.
Да даже сейчас, на мой взгляд, Палмер техничнее и по мышлению сильнее Мадуэке.
+5
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Африкан Богаевский
Палмер хорош был у Пепа
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Профессор из Кобхэма
Перевод кривой.
Поч сказал, что ему понравилась идея с подписанием Палмера.
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NartApsua
Не слишком белый для нынешнего Челси?)
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Artūras Grigas
Ответ Ебздрогыч
Палмер "2 матча в АПЛ" против Мудрика "0 +2 за сто лямов": битва супергероев вселенной Боули
К сожалению но , за Мудрого заплатили 70 а не 100 млн.
+1
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+1
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<~Inter~>
Ответ Ready FoR WaR
И поч это глотает)) не хватает ему яиц всё-таки
так он всегда таким был. Не смог продавить Леви, не смог поставить себя перед игроками ПСЖ и в Челси также не может отстоять позицию перед руководством
+5
-4
+1
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Ahmad Munir
Че-то не везёт Почеттино с боссами. То Леви, то Боели. Оба любители поиграть в спортивных директоров, хотя по этой части дилетанты и самодуры
Шейха еще упустил
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Михаил Будылёв
Ответ neolol0
Матчи Челси не смотрел, но нарезок с его фейлами вышло столько, словно он в Челси сезон уже отыграл. Выглядит тревожно.
Слушай ну судить по одному матчу тоже не стоит, тем более прошлый сезон кайседо на очень хорошем уровне провел
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soyznik
Ответ Yerlan73
Да и дриблинг у него примитивный. Да даже сейчас, на мой взгляд, Палмер техничнее и по мышлению сильнее Мадуэке.
Однако он тратил в разы меньше времени на то, чтобы сделать успешную обводку, в отличии от супер технаря Мудрика.
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neolol0
Ответ Михаил Будылёв
Слушай ну судить по одному матчу тоже не стоит, тем более прошлый сезон кайседо на очень хорошем уровне провел
Да я не спорю, сезон или даже два-три покажет. Но пока за уже три матча выглядит он очень плохо. Опять таки скажу, я матчи не смотрел, каюсь, но нарезок хватает на сезон.
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damondiamond
Ответ vadi-lee
Руководитель украинского клуба подтвердил, что бонусы привязаны к возможным титулам «Челси» в АПЛ или Лиге чемпионов: «Да, есть бонусы такого типа». Будут ли они?
это уже вторичное, контракт предусматривает максимальную цену в 100кк при нижнем пороге в 70кк
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84z8fgzsf8
Ответ neolol0
Да я не спорю, сезон или даже два-три покажет. Но пока за уже три матча выглядит он очень плохо. Опять таки скажу, я матчи не смотрел, каюсь, но нарезок хватает на сезон.
В матче против лутона был хорош
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damondiamond
Ответ Artūras Grigas
К сожалению но , за Мудрого заплатили 70 а не 100 млн.
100 миллионов с учётом бонусов
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Михаил Будылёв
Ответ neolol0
Да я не спорю, сезон или даже два-три покажет. Но пока за уже три матча выглядит он очень плохо. Опять таки скажу, я матчи не смотрел, каюсь, но нарезок хватает на сезон.
ну вообще он два матча всего сыграл, одни из них в кубке против Уимблдона, по которому тоже особо ничего не скажешь
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neolol0
Ответ Ahmad Munir
Че-то не везёт Почеттино с боссами. То Леви, то Боели. Оба любители поиграть в спортивных директоров, хотя по этой части дилетанты и самодуры
С Леви он дошёл до финала ЛЧ, напомню. Но после постройки стадиона начался режим экономии, чтобы быстрее расплатиться за стадион, но от этого режима в последствии отказались. И ведь только вспомни, лучший дуэт защитников АПЛ Вертонген - Алдервейрелд, лучшая связка в нападении Кейн - Алли - Эриксен - Сон/Моура, невероятный Дембеле, праймовый Дэнни Роуз и Трипье. Сложно сказать, что Леви провалился при Поче. Это лучший отрезок в карьере Поча.
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