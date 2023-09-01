Маурисио Почеттино заявил, что Коул Палмер подписан не по его инициативе.

«Думаю, подписать его – идея спортивного директора, а также владельца, конечно.

Думаю, он подходит нашему проекту. Разумеется, он талантливый футболист.

Он решил приехать потому, что, возможно, ожидает, что будет играть чаще и получит более важную роль, но это не главное. Он решил приехать потому, что «Челси» – подходящий ему проект, который позволит стать более сильным футболистом, принимать более активное участие в каждом матче.

Он достаточно умелый футболист, в нем виден большой потенциал. Сейчас ему нужно освоиться и доказать, что он больше своих партнеров заслуживает того, чтобы играть. Но бороться за место в составе тяжело», – сказал главный тренер « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку