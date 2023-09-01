Почеттино о покупке Палмера: «Это была идея спортдиректора и владельца «Челси». Коулу нужно доказать, что он больше партнеров заслуживает играть»
Маурисио Почеттино заявил, что Коул Палмер подписан не по его инициативе.
«Думаю, подписать его – идея спортивного директора, а также владельца, конечно.
Думаю, он подходит нашему проекту. Разумеется, он талантливый футболист.
Он решил приехать потому, что, возможно, ожидает, что будет играть чаще и получит более важную роль, но это не главное. Он решил приехать потому, что «Челси» – подходящий ему проект, который позволит стать более сильным футболистом, принимать более активное участие в каждом матче.
Он достаточно умелый футболист, в нем виден большой потенциал. Сейчас ему нужно освоиться и доказать, что он больше своих партнеров заслуживает того, чтобы играть. Но бороться за место в составе тяжело», – сказал главный тренер «Челси».
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Он молодой, талантливый игрок, уже обладает важными качествами и очень перспективный. Теперь ему нужно поскорее обустроиться в команде.
Да даже сейчас, на мой взгляд, Палмер техничнее и по мышлению сильнее Мадуэке.
Поч сказал, что ему понравилась идея с подписанием Палмера.