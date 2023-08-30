«Челси» хочет подписать 21-летнего хавбека «Ман Сити» Палмера. Почеттино одобрил трансфер

«Челси» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера.

По данным The Telegraph, главный тренер лондонцев одобрил сделку. « » надеется договориться о трансфере в ближайшие дни. « » пока не определился с будущим 21-летнего футболиста.

В прошлом сезоне поучаствовал в 14 матчах , проводя в среднем на поле по 25 минут, и отметился лишь одной результативной передачей.

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