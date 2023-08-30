«Челси» хочет подписать 21-летнего хавбека «Ман Сити» Палмера. Почеттино одобрил трансфер

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Коул Палмер Футбол

«Челси» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера.

По данным The Telegraph, главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино одобрил сделку. «Челси» надеется договориться о трансфере в ближайшие дни. «Ман Сити» пока не определился с будущим 21-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Палмер поучаствовал в 14 матчах АПЛ, проводя в среднем на поле по 25 минут, и отметился лишь одной результативной передачей.

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41 комментарий

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Bazilic
Скорее всего в офисе Челси весит большой плакат со всеми игроками мира. Боули берет дротик и бросает с закрытыми глазами - в кого попадает, того и покупает минимум за 50 миллионов
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Михаил Цыганов 123
думаю если пацан присутствует в идеях Гвардиолы, то лучше конечно оставить, но если Пеп не собирается его использовать, то лучше продать его за лямов 30-40, парнишка как по мне достаточно перспективный
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+25
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Gündoğan
Пишут, что Челси сделал первый оффер 35 млн £, Сити отказался
+18
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+18
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Мурад Сабиев
Если Палмера отдадут (если только за 70+ лямов)-это будет большой ошибкой для Ман Сити.
+17
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Serge Vendino
Создаётся впечатление, что если топ-клуб отпускает молодого игрока из ротации, потому что он не является железно основным игроком, в 90% его карьера дальше катится по наклонной. Если Пеп и Сити не отвергают предложения и не заламывают бешеный ценник, скорее всего не видят больших перспектив для Палмера на топ-уровне, как бы круто он в свое небольшое игровое время ни смотрелся. Из Сити можно привести похожий пример Ихеаначо.
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+6
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headmaster
Для Челси вопрос суммы. Для Сити - входит ли в планы Пепа. Чет-то кажется не договорятся
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Мурад Сабиев
Ответ <~Inter~>
а в чем ошибка? Палмер неплохо показал себя, но он близко не Фоден. Ему 21 год и уже особого смысла в аренде нет, а быть игроком подмены видимо он не хочет
А Фоден сам сейчас играет на каком-то невероятном уровне? По мне так он как минимум сейчас стоит на месте. Пеп ему дифирамбы пел, но я не вижу сейчас результата такого. А Палмер как раз сейчас на ходу, вытащил для Ман Сити Суперкубок УЕФА+он моложе Фодена.
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Акира_1
Я думал это просто утка, а Челси реально переговоры ведёт. А чем он лучше Мадуэке? У Пепа бы и Мадуэке был таким же перспективным парнем. Да скажут, мол он крут в последних матчах и есть потенциал, но это не готовый топ игрок, а очередной молодой на перспективу. Очень сомнительный трансфер за приличные деньги.
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charly001
Так его сити в обойме и держало только ради слота воспитанников для регистрации, а не потому что Пеп видит в нем какой то потенциал , обычная британская древесина
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zzzeeerrrooo
Ответ Мурад Сабиев
А Фоден сам сейчас играет на каком-то невероятном уровне? По мне так он как минимум сейчас стоит на месте. Пеп ему дифирамбы пел, но я не вижу сейчас результата такого. А Палмер как раз сейчас на ходу, вытащил для Ман Сити Суперкубок УЕФА+он моложе Фодена.
У Палмера нет такого дриблинга и паса
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Gündoğan
Ответ Мурад Сабиев
Если Палмера отдадут (если только за 70+ лямов)-это будет большой ошибкой для Ман Сити.
За 45-50 млн пишут скорее всего договорятся
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Даши Будаев
Ответ Мурад Сабиев
А Фоден сам сейчас играет на каком-то невероятном уровне? По мне так он как минимум сейчас стоит на месте. Пеп ему дифирамбы пел, но я не вижу сейчас результата такого. А Палмер как раз сейчас на ходу, вытащил для Ман Сити Суперкубок УЕФА+он моложе Фодена.
Фоден играет на уровне, по объему работы на поле его можно сравнить с Бернарду. Больше них никто не бегает. по-моему. Прошлый год был скомканным из-за ЧМ, потом пропустил из-за операции на аппендиците. Палмер всего на год или два моложе Фодена, и он мне тоже импонирует. Думаю, отдавать конкуренту такого игрока было бы ошибкой.
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<~Inter~>
Ответ Мурад Сабиев
Если Палмера отдадут (если только за 70+ лямов)-это будет большой ошибкой для Ман Сити.
а в чем ошибка? Палмер неплохо показал себя, но он близко не Фоден. Ему 21 год и уже особого смысла в аренде нет, а быть игроком подмены видимо он не хочет
+1
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Усатая Козляра
Ответ Акира_1
Я думал это просто утка, а Челси реально переговоры ведёт. А чем он лучше Мадуэке? У Пепа бы и Мадуэке был таким же перспективным парнем. Да скажут, мол он крут в последних матчах и есть потенциал, но это не готовый топ игрок, а очередной молодой на перспективу. Очень сомнительный трансфер за приличные деньги.
Мадуэке даже в сборной u21 крепко сидит под Палмером
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Ashan Sorokin
Пора уже снимать цензуру на ветках с Челси
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Aristokratt
Лучше бы Феликса взяли бы, везде может сыграть, и справа и слева и под нападающим, нападающего...
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Гол в девятину
Сити назвал свою цену в 50, значит согласны продавать

Учитывая хорошие отношения между клубами быстро сделку закроют
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Aleksandr Alferov
Почеттино одобрил))) а Сити то в курсе? Будет очень странно, если Сити его отпустит. Хороший игрок, был очень заметен в матче против Севильи.
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Иван Иванов
Ответ Danik S
вот только дортмунд не может заплатить за него нужную сумму
25 лямов и Палмер в Дортмунде. Я не думаю, что Пеп будет силой держать его.
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d1mk0
после трансфера Доку должны продать,но для большего игрового времени нужен другой клуб
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Макс Y-O-Y
Ответ Serge Vendino
Создаётся впечатление, что если топ-клуб отпускает молодого игрока из ротации, потому что он не является железно основным игроком, в 90% его карьера дальше катится по наклонной. Если Пеп и Сити не отвергают предложения и не заламывают бешеный ценник, скорее всего не видят больших перспектив для Палмера на топ-уровне, как бы круто он в свое небольшое игровое время ни смотрелся. Из Сити можно привести похожий пример Ихеаначо.
Согласен или крутой пример Санчо из Сити
Сарказм )
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zzzeeerrrooo
Ответ headmaster
Для Челси вопрос суммы. Для Сити - входит ли в планы Пепа. Чет-то кажется не договорятся
Скорее всего нет , Доку есть
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Serge Vendino
Ответ Макс Y-O-Y
Согласен или крутой пример Санчо из Сити Сарказм )
Санчо уехал из второй команды по сути, в основе даже не играл
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Виталий Ан
Ответ Gündoğan
Пишут, что Челси сделал первый оффер 35 млн £, Сити отказался
На первое предложение ( тем более Челси Боули ) никто не согласиться))). Значит на мил. 90 можно расчитывать ).
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Danik S
Ответ Иван Иванов
На месте Палмера я бы не перешёл в Челси, ибо перейдя туда, он из скамейки тупо не вылезет. В Ман Сити у него будет больше шансов играть, т.к. Доку жёстко провалится в Сити, а Бернарду будет вынужден играть в центре поля. А вообще, лучше Палмеру перейти в Дортмунд. Пчёлы вроде им интересовались. Вот где у него может получиться. Хотя, я один фиг не верю в Палмера. Слишком неудачная антропометрия у него. Думаю его судьба это игрок чемпионшипа, не более.
вот только дортмунд не может заплатить за него нужную сумму
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