«Челси» хочет подписать 21-летнего хавбека «Ман Сити» Палмера. Почеттино одобрил трансфер
«Челси» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера.
По данным The Telegraph, главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино одобрил сделку. «Челси» надеется договориться о трансфере в ближайшие дни. «Ман Сити» пока не определился с будущим 21-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Палмер поучаствовал в 14 матчах АПЛ, проводя в среднем на поле по 25 минут, и отметился лишь одной результативной передачей.
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Учитывая хорошие отношения между клубами быстро сделку закроют
Сарказм )