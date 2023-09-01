«Тоттенхэм» предложил «Челси» 40 млн фунтов за Галлахера

«Челси» может продать Конора Галлахера в «Тоттенхэм».

«Шпоры» сегодня, в последний день трансферного окна, сделали предложение о трансфере 23-летнего воспитанника «синих».

« » устно предложил « » 40 миллионов фунтов за .

Это предложение не соответствует запросу «Челси» в 50 миллионов, но стороны полагают, что сделка может быть заключена при определенных обстоятельствах.

Подробную статистику выступлений игрока сборной Англии смотрите здесь.

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