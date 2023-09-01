«Тоттенхэм» предложил «Челси» 40 млн фунтов за Галлахера

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Конор Галлахер Футбол

«Челси» может продать Конора Галлахера в «Тоттенхэм».

«Шпоры» сегодня, в последний день трансферного окна, сделали предложение о трансфере 23-летнего воспитанника «синих».

«Тоттенхэм» устно предложил «Челси» 40 миллионов фунтов за Галлахера.

Это предложение не соответствует запросу «Челси» в 50 миллионов, но стороны полагают, что сделка может быть заключена при определенных обстоятельствах.

Подробную статистику выступлений игрока сборной Англии смотрите здесь.

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42 комментария

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Акира_1
Гении из Челси закончат распродавать перспективных воспитанников, которые нравятся фанатам?
+66
-5
+61
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Overkiller
Ответ Акира_1
Гении из Челси закончат распродавать перспективных воспитанников, которые нравятся фанатам?
Закончат уже сегодня. До следующего ТО.
+48
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badibeg
галлахер который воспитанник, хочет остаться в челси, игрок основного состава и без альтернативы (пол дня до закрытия ТО). гениальная сделка, в стиле боулинга. пожалуйста, закройте окно сейчас, не дайте ему продать последних нормальных воспитанников.
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Петр Николаев
Ответ Растиньяк
Он продал маунта и гилмора, хуже уже не будет
маунт это который отказался от любых переговоров и ушел к прямому конкуренту?
+20
-1
+19
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Профессор из Кобхэма
Ответ Растиньяк
Он продал маунта и гилмора, хуже уже не будет
Кому не плевать на Гилмора? Давайте еще по карлику Лэмпти поплачем. А, кстати, где он? Кто-то слышал?
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Инженер Управляющий
Для Леви должна быть спеццена в 200 млн, с этим демоном вообще нельзя вести переговоры
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Shadow1882
Есть нюанс. Для этого надо продать Хёйбьерга, а у Атлетико с этим заминка
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ Петр Николаев
давайте честно, конор не тянет топ уровень. да, надо дать ему последний шанс до зимы, но можно уже говорить, что это игрок не для топ-клуба. в условном пэласе с тактикой бей-беги это хороший игрок. для топ клуба с правильным таймингом для прессинга, хорошей игре в пас и своевременным открываниями между линиями - конор не подходит
Я тоже заметил, что он какой-то медленный, тяжелый слишком. Виден контраст между мобильными игроками в составе и им. Он на самом деле выглядит как инородное тело на поле. Это больше центральный защитник по габаритам и навыкам. Но зачем его отдавать за копейки по нынешним меркам. Ему цена 65-70 на раздутом рынке
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Акира_1
Ответ <~Inter~>
между желанием фанатов и тренера клуб должен выбрать первый вариант?
Кто сказал, что это желание тренера? Почеттино не против работать с Галахером и Матсеном, это чисто бред от Боэли. Продавать талантов академии, чтоб покупать Мудриков.
+6
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Тухель
Это даже смешно что новореги Челси бегают и дергают на воспитанников Челси. Подавляющее большинство воспитанников Челси продавал и забывал их нафиг и при Абрамовиче. Наверное Борини феерил в Челси, а не Малуда, да? Наверное Хут был основой Челси, а не купленный Карвалью? Челси глупые, что доверяли Эшли Коулу, а не сделали ставку на ван Анхольта, да? Терри ок, но сейчас Риса Джеймса, тоже не собираются продавать, а так делать ставку на воспитанников ради чего? При Абрамовиче постоянно отправляли по арендам и продавали молодых толпами и ниче не ныли, а теперь вдруг разнылись. Абрахама продали еще при Романе, да и никто в Челси ставку на академию не собирался делать.
+3
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Lex Lex
Закройте ТО уже срочно
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универсал78
после кидка, с Модричем. им только Лукаку можно отдать
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Aristokratt
Почему больше всех возмущаются продаже воспитанника Челси, не болельщики Челси? Я, как болельщик очень рад, что избавляются от Галлахера. А вот Маатсена и Льюиса Холла жалко, но что поделать, надо улучшать ситуацию с ФФП
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Chelsea`s Lev
Ответ Aristokratt
Какие 3 опорники? Кайседо и Лавия, 3 кто? Палмер вообще не конкурент его. Он сам наверно понимает, что когда в составе есть Кайседо и Лавия ловить ему нечего, а место Энцо даже не обсуждается
...3-тий лучший из них - Энцо. Да и Галла ещё не продан, с ним спешить некуда. Он и зимой будет в цене, если что...
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*MVP*
Ответ <~Inter~>
между желанием фанатов и тренера клуб должен выбрать первый вариант?
Поччетино желала работать и с Кепой, и с Маатсеном, и с Коннором. в итоге клуб хочет убрать всех
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Chelsea`s Lev
Ответ Тухель
Это даже смешно что новореги Челси бегают и дергают на воспитанников Челси. Подавляющее большинство воспитанников Челси продавал и забывал их нафиг и при Абрамовиче. Наверное Борини феерил в Челси, а не Малуда, да? Наверное Хут был основой Челси, а не купленный Карвалью? Челси глупые, что доверяли Эшли Коулу, а не сделали ставку на ван Анхольта, да? Терри ок, но сейчас Риса Джеймса, тоже не собираются продавать, а так делать ставку на воспитанников ради чего? При Абрамовиче постоянно отправляли по арендам и продавали молодых толпами и ниче не ныли, а теперь вдруг разнылись. Абрахама продали еще при Романе, да и никто в Челси ставку на академию не собирался делать.
...это что, тогда продали Томори, Геху, Зуму, не передписали Кристенсена и Рюдигера и вынуждены были потратить на покупку Фофаны, Кулибали и Кукурельи 200 млн...
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Aristokratt
Ответ Акира_1
Гении из Челси закончат распродавать перспективных воспитанников, которые нравятся фанатам?
А что в этом плохого? Галлахер откровенно не тянет уровень даже нынешнего Челси, ты хоть видел игры против Ливерпуля и Вест Хэма?. 40 неплохие деньги, думаю Челси выручит побольше с этой сделки, уверен.
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Chelsea`s Lev
Ответ Тухель
Томори жалко и то что на продаже Рюдигера не заработали, а всех остальных не жалко. Челси при Абрамовиче жил сегодняшним днем и это нормально для большого клуба. Отправить в аренду де Брюйне, потому что есть Оскар и Сеск которые в данный момент сильнее это нормальный ход, притом это привело к победе в АПЛ. Пусть Абрамович португалец с израильскими корнями, но душа у него русская и нежелание или неумение планировать в Челси было всегда. Но всегда была возможность разогнать всех и собрать новую команду за сезон другой. И по большому счету ничего не изменилось, только конкуренция выросла в АПЛ и цены на игроков подросли.
...да нет, всё изменилось с приходом нового руководства зимой. Это первое лето было оглушительно провальное. А теперь - продали на 250 млн., что всегда не так просто.
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Ноно Гомес
не ушел....
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Aristokratt
Ответ Chelsea`s Lev
Галла - молоток, но при теперешних трёх молодых супер-опорниках, ему было бы тяжко.... ещё и Палмера прикупили...
Какие 3 опорники? Кайседо и Лавия, 3 кто? Палмер вообще не конкурент его. Он сам наверно понимает, что когда в составе есть Кайседо и Лавия ловить ему нечего, а место Энцо даже не обсуждается
0
0
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
Гении из Челси закончат распродавать перспективных воспитанников, которые нравятся фанатам?
между желанием фанатов и тренера клуб должен выбрать первый вариант?
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Александр Фёдоров
Ответ Мансур Мадаев
турнирную таблицу открой)
Вопрос для чего конечно, всем понятно, что Челси более сильный клуб и постепенно вернётся на свой уровень, а вот перспективы ТТХ как были, так и остались
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Мансур Мадаев
Ответ Александр Фёдоров
Смысл идти на понижение🤔
турнирную таблицу открой)
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despoletaev@gmail.com
Он столько не стоит.
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HellLight
я не понимаю как абрамович додумался продать команду именно этому у...... боули
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