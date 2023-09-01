Чемпион мира Папу Гомес и «Севилья» расторгли контракт

Теги Севилья Ла Лига Сборная Аргентины по футболу трансферы Папу Гомес Футбол

Папу Гомес покинул «Севилью».

Клуб Ла Лиги и 35-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины расторгли контракт.

В составе «Севильи» Гомес выиграл Лигу Европы-2022/23.

Он выступал за команду два с половиной года, провел 90 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Подробная статистика выступлений Папу доступна здесь.

Гомес использовал черную магию ради места на ЧМ-22! Попросил ведьму замедлить лечение конкурента

Папу Гомес был звездой «Аталанты», но теперь не нужен «Севилье». Почему так?

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
чемпионом мира можно быть не на секунду не выйдя на поле
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Нестрогаев
не следил особо за украинским чемпионатом, но в Аталанте был зверь!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
к примеру чемпионом мира является Тьяго Альмада , из " Аталанты" у которого три игры за Аргентину и все товарняки против сборных из самого низа , типа Панамы , но он был в заявке
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Пихто
..без Миранчука не смог ни-че-го..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Он уже четыре года дурака валяет, так что неудивительно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ savik-A.M.
чемпионом мира можно быть не на секунду не выйдя на поле
Говорите с пустым местом. Скандалист папу гомес слабее аланчике дзагоева, не то то Роналду
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ savik-A.M.
к примеру чемпионом мира является Тьяго Альмада , из " Аталанты" у которого три игры за Аргентину и все товарняки против сборных из самого низа , типа Панамы , но он был в заявке
в фм покупаю его уже много лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Виталий Ан
Отличный игрок, но судя по всему с ужасным характером. Все игры которые смотрел с ним, он впечатлял. Некая сходство с модричем показалась. Жаль, Севильи бы точно пригодился бы в этом сезоне.
В Севилью его звали заменить Банегу, а он фактически ничего не показывал там
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
niksub
нафиг Идрисси отпустили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Даниил Нестрогаев
не следил особо за украинским чемпионатом, но в Аталанте был зверь!
В Металлисте (вот же был клуб 😭) был хорош
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий