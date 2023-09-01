Чемпион мира Папу Гомес и «Севилья» расторгли контракт

Папу Гомес покинул «Севилью».

Клуб Ла Лиги и 35-летний чемпион мира в составе сборной расторгли контракт.

В составе «Севильи» Гомес выиграл Лигу Европы-2022/23.

Он выступал за команду два с половиной года, провел 90 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Подробная статистика выступлений Папу доступна здесь.

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