Папу Гомес не играл за Аргентину с 1/4 финала ЧМ-2022 из-за надрыва связок. Об этом сообщила его мама
Папу Гомес надорвал связки голеностопа во время ЧМ-2022.
Об этом сообщила мама хавбека «Севильи» и сборной Аргентины Моника Вильяверде.
«Он не мог продолжать играть. Он надорвал связки голеностопа, это было ужасно. Операция не потребовалось, [повреждение] не такое серьезное. Ему потребуется четыре недели или что-то в этом роде, я не знаю, потому что мало что понимаю в этом», – сказала Вильяверде.
Изначально предполагалось, что Гомес не играл за Аргентину начиная с четвертьфинала ЧМ-2022 из-за растяжения.
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