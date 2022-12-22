Папу Гомес не играл за Аргентину с 1/4 финала ЧМ-2022 из-за надрыва связок. Об этом сообщила его мама

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Папу Гомес надорвал связки голеностопа во время ЧМ-2022.

Об этом сообщила мама хавбека «Севильи» и сборной Аргентины Моника Вильяверде.

«Он не мог продолжать играть. Он надорвал связки голеностопа, это было ужасно. Операция не потребовалось, [повреждение] не такое серьезное. Ему потребуется четыре недели или что-то в этом роде, я не знаю, потому что мало что понимаю в этом», – сказала Вильяверде.

Изначально предполагалось, что Гомес не играл за Аргентину начиная с четвертьфинала ЧМ-2022 из-за растяжения.

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