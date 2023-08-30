Фати решил перейти в «Тоттенхэм». Лондонцы еще должны согласовать трансфер с «Барсой»
Ансу Фати решил перейти в «Тоттенхэм».
Ранее стало известно, что лондонский клуб хочет взять вингера «Барселоны» в аренду на один сезон.
По информации Mundo Deportivo, футболист согласился на переход в состав «шпор».
Отец игрока, Бори Фати, предпочитал вариант с «Севильей», но сам Ансу сообщил клубу из Андалусии о решении перейти в «Тоттенхэм».
Лондонцы еще должны согласовать условия трансфера с «Барселоной».
В текущем сезоне Ла Лиги Фати провел 3 матча и не отличился результативными действиями. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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Максимально странный переход.
Или Фати решил нахаляву зарплату получать?