Фати решил перейти в «Тоттенхэм». Лондонцы еще должны согласовать трансфер с «Барсой»

Теги премьер-лига Англия Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Ансу Фати Футбол

Ансу Фати решил перейти в «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что лондонский клуб хочет взять вингера «Барселоны» в аренду на один сезон. 

По информации Mundo Deportivo, футболист согласился на переход в состав «шпор».

Отец игрока, Бори Фати, предпочитал вариант с «Севильей», но сам Ансу сообщил клубу из Андалусии о решении перейти в «Тоттенхэм». 

Лондонцы еще должны согласовать условия трансфера с «Барселоной». 

В текущем сезоне Ла Лиги Фати провел 3 матча и не отличился результативными действиями. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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63 комментария

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Konstantin Frolov
Ответ Михаил Родченков
а мы его не хотим
Поговаривают, что после твоего комментария Леви тут же отказался от сделки 😐
+67
-2
+65
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TDB
С его хрустальными коленями только в АПЛ ехать, даа
+61
-6
+55
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Pelerin
Ответ Очевидное невероятное
чем быстрее уйдёшь, чем лучше и для тебя и доя Барселоны
Офигеть... меньше года прошло от "нашего всего, вам такого никогда не вырастить" до "быстрее вали" (о_0)
+42
-11
+31
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Вячеслав Новиков
Отличная новость, всем пойдёт на пользу
+15
-1
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Итачи Учиха
Сидеть под Соном и Ришарлисоном вместо Феррана и Левандовски.

Максимально странный переход.
+11
-1
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Cearvm
Ответ TDB
С его хрустальными коленями только в АПЛ ехать, даа
По такой логике можно сразу заканчивать карьеру. АПЛ быстрее других лиг, но топ-уровень везде высокий и на его позиции придется побегать.
+9
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+8
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milya ololo
Ответ Promertez
Застраховать колени на 50 миллионов и выпускать в АПЛ с чистой совестью. Чем думал этот хрусталь, когда команду и лигу выбирал?
в ла лиге грубее играют чем в апл. вы походу в 90х застряли.
+7
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+7
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Валентин Андрян
Ответ Вячеслав Новиков
Отличная новость, всем пойдёт на пользу
надеюсь вернется сильнее, парень то он талантливый! И действительно, этот переход пойдет всем на пользу
+6
0
+6
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Cearvm
Интересный переход. В Тоттенхэме молодая банда собирается, в атаке Фати тоже будет играть одно удовольствие с Мэддисоном и Соном.
+4
0
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Денис Францев
Это тот, который должен был заменить Месси и лучший игрок поколения ?
+4
0
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Din Rizaev
Ответ Garik Babayan
какая польза для хрусталя в АПЛ??
Азар и Бейл в шоке от твоего коммента
+3
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ topeleven
В прошлом сезоне 36 матчей сыграл в Ла Лиге, может, период травм прошел?
там половина матчей по 35 мин отыграно. а есть вообще матчи по 1-7 минут. о каких 36 матчах ты говоришь?
+3
0
+3
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Uragan Boy
Ответ Pelerin
Офигеть... меньше года прошло от "нашего всего, вам такого никогда не вырастить" до "быстрее вали" (о_0)
можно перевод?
+6
-3
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Однажды в Космосе
Комментарий удален модератором
&))))
+2
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Герцог Анжуйский
В дерби с Челси ногу оторвут
+2
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Борис Энгельгардт
там тоже будет лавку греть, атака у шпор сейчас выглядит очень прилично
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Astella Guccio
Раз решили его арендовать, значить он нужен для футбола Постекоглу. Но очень интересно... Кого он должен заменить? Сона - Капитана ? Или Ришарлисона ,на которого большие планы у Анге?
Или Фати решил нахаляву зарплату получать?
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Михаил Родченков
Ответ Konstantin Frolov
Поговаривают, что после твоего комментария Леви тут же отказался от сделки 😐
отлично, я очень рад, что президент моего любимого клуба прислушивается к болельщикам и сосредоточится на приобретении профильного нападающего, а не на очередного вингера, который обязательно пополнит наш очень вместительный лазарет )
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Ramil Usmanov
Хочет быть в составе "шпор" - пусть попробует. Получит хорошую закалку в АПЛ.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ topeleven
В прошлом сезоне 36 матчей сыграл в Ла Лиге, может, период травм прошел?
По сколько минут?))
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Kaloyan Yalamov
Ответ Алексей Смолин
А я напомню, что его даже сравнивали с Вини😂😂😂😂😂пхаха
а кто это?!
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FrankieWild
если он поедет в АПЛ в аренду то в Барселоне задержится надолго
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& Co1366
Успехов Ансу в ТТХ!
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Газонокосильщик Хави
Ответ Pelerin
Офигеть... меньше года прошло от "нашего всего, вам такого никогда не вырастить" до "быстрее вали" (о_0)
и чуть больше двух лет с "новый месси"
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Shohrukh Homidov
Ну он лет и 5 играет
Из этих 5 лет он играет максимум год 😆
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