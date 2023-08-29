«Барса» предлагала Лангле расторгнуть контракт, но защитник отказал. «Лион» интересуется игроком
«Барселона» готова отпустить Клемана Лангле бесплатно.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил защитнику расторгнуть контракт, но футболист ответил отказом. Он намерен заработать крупную сумму в этом сезоне – от 12 до 16 миллионов евро – за счет отсроченных платежей от «блауграны».
«Барса» же хочет разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому была готова отпустить Лангле бесплатно, расторгнув с ним контракт. В последние часы с каталонцами связался «Лион» – французский клуб заинтересован в подписании 28-летнего защитника. Трансфер игрока в другой клуб не является приоритетным вариантом для «Барселоны», но все же поможет ей сэкономить часть средств.
Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
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