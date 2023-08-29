«Барса» предлагала Лангле расторгнуть контракт, но защитник отказал. «Лион» интересуется игроком

Теги Лион Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

«Барселона» готова отпустить Клемана Лангле бесплатно.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил защитнику расторгнуть контракт, но футболист ответил отказом. Он намерен заработать крупную сумму в этом сезоне – от 12 до 16 миллионов евро – за счет отсроченных платежей от «блауграны». 

«Барса» же хочет разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому была готова отпустить Лангле бесплатно, расторгнув с ним контракт. В последние часы с каталонцами связался «Лион» – французский клуб заинтересован в подписании 28-летнего защитника. Трансфер игрока в другой клуб не является приоритетным вариантом для «Барселоны», но все же поможет ей сэкономить часть средств. 

Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Статистику футболиста можно найти здесь

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
как этому полену прописали 12 млн в год? Беллингем в Реале столько же зарабатывает
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ SaH4r.
как этому полену прописали 12 млн в год? Беллингем в Реале столько же зарабатывает
Незадолго до отставки Бартомеу продлил контракт с Лангле, где он снижает з/п, а затем ему это всё компенсируется. Поэтому такая высокая з/п у него и того же Френки, например
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Апач
Ну в своем праве....исходный контракт он не под дулом пистолета себе выбивал.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Имейте совесть,хватит поливать Лангле помоями только за то,что профессионально отрабатывает контракт.Не он сам выписал себе такую личку.Да даже в Барсе он на голову сильнее Гарсии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
Бартомеу полный дегенерат. Чувак на уровне пиковых Рамоса, Сильвы и Компани зарабатывает, если не больше
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Когда говорю, что этого придурка срочно надо выкинуть, пусть даже путём расторжения контракта, который не совсем удобен сейчас Барсе, некоторые умники пишут мне про математику, что дороже и что дешевле. Убрать его надо, он очередная пиявка в клубе…..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
funkymonkey
Если не за все деньги, то надо подписывать. Пусть в Барселоне он был ужасен, но до этого потрясающе выступал в Севилье. В Лионе мог бы воскреснуть, особенно учитывая, что сейчас ну очень нужен ЦЗ, способный стать лидером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВасилийАлибабаевич
Мутный этот Клеман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alibaba51
Лапорта твой выход ,Остап Бендер знал 400 способов отъема честно заработанных денег, верю в тебя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alibaba51
Ответ Александр Денисов
Второй Умтити
с Умтити хоть смогли договориться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alibaba51
Ответ Итачи Учиха
Бартомеу полный дегенерат. Чувак на уровне пиковых Рамоса, Сильвы и Компани зарабатывает, если не больше
или преступник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий