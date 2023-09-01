Лангле прошел медосмотр для «Астон Виллы». «Барселона» отдает защитника в аренду без выкупа
Клеман Лангле завершает переход из «Астон Виллы» в «Барселону».
По данным Mundo Deportivo, защитник в четверг прошел медицинский осмотр и 1 сентября перейдет в клуб АПЛ на правах аренды без опции выкупа.
«Астон Вилла» будет выплачивать французу большую часть зарплаты.
Лангле провел прошлый сезон в «Тоттенхэме» и отдал 2 голевых паса за 26 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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откуда куда бедный Лангле переходит???
А если серьезно, то это лютый пздц. Они так спешат написать что-то про Барселону что им пофиг на то, что все напутано!
Передаю привет всем 🤡 предлагавшим мне "не теряться" после перехода Лангле в ТТХ.