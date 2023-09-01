Лангле прошел медосмотр для «Астон Виллы». «Барселона» отдает защитника в аренду без выкупа

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле завершает переход из «Астон Виллы» в «Барселону».

По данным Mundo Deportivo, защитник в четверг прошел медицинский осмотр и 1 сентября перейдет в клуб АПЛ на правах аренды без опции выкупа.

«Астон Вилла» будет выплачивать французу большую часть зарплаты.

Лангле провел прошлый сезон в «Тоттенхэме» и отдал 2 голевых паса за 26 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
пожалуйста "аффтор" перечитай первый абзац,
откуда куда бедный Лангле переходит???
+60
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+60
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instasamka
Ответ Barsa! bolshe chem klub
пожалуйста "аффтор" перечитай первый абзац, откуда куда бедный Лангле переходит???
Все верно написано. Лапорт игрок Монако переходит в Интер Милан! Что не так?
А если серьезно, то это лютый пздц. Они так спешат написать что-то про Барселону что им пофиг на то, что все напутано!
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Dinar Ibragimov
Ответ rigobersong
Хорошая новость, может Эмери его и реанимирует:)
Он будет плотно сидеть под Пау Торресом, какая там реанимация. Чисто на скамейку взяли пассажира
+15
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Никита Аксанов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
пожалуйста "аффтор" перечитай первый абзац, откуда куда бедный Лангле переходит???
Это уже норма для спортса. Делают спорт лучше, кстати.
+7
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Val Smith
Если я правильно понял новость, Астон Вилла в ответ на предложение взять Лангле готова платить большую часть его зарплаты лишь бы только он перешёл в Барсу?
+3
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Branshtain
Кстати.
Передаю привет всем 🤡 предлагавшим мне "не теряться" после перехода Лангле в ТТХ.
+3
-2
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КристинаИнстаграммовна
что за мертвая петля с Лангле, опять назад в Барсу чтоли😂
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