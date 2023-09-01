Лангле прошел медосмотр для «Астон Виллы». «Барселона» отдает защитника в аренду без выкупа

Клеман Лангле завершает переход из «Астон Виллы» в «Барселону».

По данным Mundo Deportivo, защитник в четверг прошел медицинский осмотр и 1 сентября перейдет в клуб на правах аренды без опции выкупа.

« » будет выплачивать французу большую часть зарплаты.

провел прошлый сезон в «Тоттенхэме» и отдал 2 голевых паса за 26 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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