Кержаков получил вызов в сборную России («РБ Спорт»)

Теги Михаил Кержаков Сборная России по футболу Виталий Кафанов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Михаил Кержаков приглашен в сборную России на сентябрьский сбор.

По данным «РБ Спорт», в голкипере «Зенита» заинтересован лично тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Изначально Кержаков вошел в расширенный список сборной наряду с Антоном Шуниным из «Динамо», но в итоге в окончательный состав попали два других голкипера – Станислав Агкацев («Краснодар») и Владислав Тороп (ЦСКА).

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17 комментариев

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art.shu05@gmail.com
Омолодили линию нападения
+54
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MaxBridge
Получал, получил, будет получать
+35
-3
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winterburn_fc
Молодой и перспективный
+6
0
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Cst Cap
Для ровного счёта. Теперь их 50. На месте реально ставшего лучше играть Миши, я бы не поехал. Пусть Кафанов играет, никому эти матчи, кроме Карпина не нужны
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-2
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Ковш Сосновый
Ответ MaxBridge
Получал, получил, будет получать
В общем-то, многие болельщики Зенита всегда скептически относились к Мише, я в том числе. Но концовку прошлого сезона и Суперкубок он провел отлично. Видно, что самому ему это придало сил и уверенности, и сейчас действует надёжно. Чего не скажешь о сменщиках, вообще не пользуются своими шансами (Одоевский ранее, сейчас Васютин).
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ХавиГави_Паратрупер
Наконец-то попал в сборную🙌🤓
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Konstantin_ZV
Не хватало Санька в сборной
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Edo Milanian
Ответ Cst Cap
Для ровного счёта. Теперь их 50. На месте реально ставшего лучше играть Миши, я бы не поехал. Пусть Кафанов играет, никому эти матчи, кроме Карпина не нужны
всё равно 49 же ж
+1
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Cst Cap
Ответ Edo Milanian
всё равно 49 же ж
Тов. Севикян неточно же? Счас тов. Севикяну разъяснят за берёзки и всё
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Денис Ширинов
Неплохо накинули на вентилятор
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Groznyi2024
Как же помолодел Миша при Карпине
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Александр Смирнов
округлили до полтинника ...
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Edo Milanian
Ответ Cst Cap
Тов. Севикян неточно же? Счас тов. Севикяну разъяснят за берёзки и всё
Думаю, абрикоски перевесят. Объективно ловить ему особо нечего. Если бы даже бана не было, то ни о каком месте в сборной речи бы не шло. Потолок - расширенный список с отдаленными перспективами попасть в основу. Ну такое себе.
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