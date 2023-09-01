Кержаков получил вызов в сборную России («РБ Спорт»)

Михаил Кержаков приглашен в сборную России на сентябрьский сбор.

По данным «РБ Спорт», в голкипере «Зенита» заинтересован лично тренер вратарей национальной команды .

Изначально Кержаков вошел в расширенный список сборной наряду с Антоном Шуниным из «Динамо», но в итоге в окончательный состав попали два других голкипера – Станислав Агкацев («Краснодар») и Владислав Тороп (ЦСКА).

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