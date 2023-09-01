Кержаков получил вызов в сборную России («РБ Спорт»)
Михаил Кержаков приглашен в сборную России на сентябрьский сбор.
По данным «РБ Спорт», в голкипере «Зенита» заинтересован лично тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
Изначально Кержаков вошел в расширенный список сборной наряду с Антоном Шуниным из «Динамо», но в итоге в окончательный состав попали два других голкипера – Станислав Агкацев («Краснодар») и Владислав Тороп (ЦСКА).
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
17 комментариев