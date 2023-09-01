Мостовой о 49 игроках в сборной России: «Странно, что не разделили. В этой сборной уже длительное время происходит много странностей»

Александр Мостовой высказался о вызове в сборную России большого числа игроков.

«Странно, что не разделили сборные. Когда увидел список, сразу удивился. Подумал, мы готовимся на какой-то крупный турнир. Потом увидел, что будет несколько игр. Но 50 человек — это почти пять составов.

Здесь все странно. Сборные должны быть отдельно, а почему-то вместе. В этой сборной России уже длительное время происходит много странностей», — сказал экс-игрок сборной России.

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