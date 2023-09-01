Мостовой о 49 игроках в сборной России: «Странно, что не разделили. В этой сборной уже длительное время происходит много странностей»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой олимпийская сборная России товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой высказался о вызове в сборную России большого числа игроков.

«Странно, что не разделили сборные. Когда увидел список, сразу удивился. Подумал, мы готовимся на какой-то крупный турнир. Потом увидел, что будет несколько игр. Но 50 человек — это почти пять составов.

Здесь все странно. Сборные должны быть отдельно, а почему-то вместе. В этой сборной России уже длительное время происходит много странностей», — сказал экс-игрок сборной России.

Карпин вызвал 49 (!) игроков в сборную. Их поделят на два состава – чтобы сыграть 3 матча за 6 дней

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13 комментариев

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Spaten
50 человек это почти 5 составов! Учеба даром не проходит!)
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Никому_никабельный
Создают впечатление бурной деятельности. А на самом деле всем нас рать. И Валере и его штабу.
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EAstman
Царь фигни не скажет
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SmokingShadow
Разозлился, что список в ПауэрПоинт не влезает
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Pb-SE
У кого есть паспорт, тех и пригласили.
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alexey102rus
50 человек это 5 составов. 🤣 Когда уже думаешь, что Мостовой не сможет удивить своими словами, он умудряется это сделать 🤣
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okkervil
Ответ Spaten
50 человек это почти 5 составов! Учеба даром не проходит!)
Да, ещё немного и арифметику Мост освоит. Ну или почти освоит.
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валя_стакан
Ответ Pb-SE
У кого есть паспорт, тех и пригласили.
Сегодня чтоб не получить вызов в сб России надо инвалидом быть. Или Дзюбой
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