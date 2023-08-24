«Вулвс» не продали Нунеша в «Сити» за 47 млн фунтов. «Горожане» готовы отказаться от трансфера, если посчитают цену на хавбека завышенной
«Манчестер Сити» не хочет переплачивать за Матеуша Нунеша.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником «Вулверхэмптона» после срыва трансфера Лукаса Пакета, обвиненного в нарушениях регламента о ставках. Условия личного контракта с Нунешем уже согласованы.
По информации The Independent, «Вулверхэмптон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Нунешу на сумму 47 миллионов фунтов. «Вулвс» считают, что 24-летний полузащитник стоит значительно дороже.
Отмечается, что «Манчестер Сити» готов отказаться от подписания Нунеша, если посчитает требуемую сумму слишком высокой, поскольку «горожане» не намерены переплачивать за игрока.
В АПЛ-2022/23 Нунеш провел за «Вулвс» 34 матча и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.
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