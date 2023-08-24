«Вулвс» не продали Нунеша в «Сити» за 47 млн фунтов. «Горожане» готовы отказаться от трансфера, если посчитают цену на хавбека завышенной

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш деньги Футбол

«Манчестер Сити» не хочет переплачивать за Матеуша Нунеша.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником «Вулверхэмптона» после срыва трансфера Лукаса Пакета, обвиненного в нарушениях регламента о ставках. Условия личного контракта с Нунешем уже согласованы.

По информации The Independent, «Вулверхэмптон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Нунешу на сумму 47 миллионов фунтов. «Вулвс» считают, что 24-летний полузащитник стоит значительно дороже.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов отказаться от подписания Нунеша, если посчитает требуемую сумму слишком высокой, поскольку «горожане» не намерены переплачивать за игрока.

В АПЛ-2022/23 Нунеш провел за «Вулвс» 34 матча и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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10 комментариев

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Тухель
Когда известно, что клуб предлагал за атакующего полузащитника 85 млн и после срыва трансфера глупо надеяться что тебе схожего игрока продадут за 47 млн. Притом в конце трансферного окна и притом клуб которой не нуждается в деньгах, но нуждается в этом игроке.
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djamel
Ответ Cearvm
Как раз столько он и стоит, а еще через год в безнадежном Вулверхэмптоне неизвестно, какая вообще будет цена. Хорошо, если не из Чемпионшипа.
если его сейчас продадут то чемпионшип намного ближе станет
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ARIGAMI ARIGAMI
С травмой КДБ все ломят цену
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pit4er
Был бы он защитник, тогда другой разговор
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The Best
Интересно какая цена для Сити считается завышенной если за Доку они дали 60 млн,а Нуньеш это игрок который адаптирован к АПЛ + уже является одним из лучших игроков Вулвз
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Cearvm
Как раз столько он и стоит, а еще через год в безнадежном Вулверхэмптоне неизвестно, какая вообще будет цена. Хорошо, если не из Чемпионшипа.
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Bobby Shmonka
она и так завышена)
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djamel
Ответ <CRISTIANO>
МС надо подписать Ольмо из Лейпцига и все вопросы были бы закрыты, но видимо ищут человека на замену.
на Ольмо цена 80+ будет
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