«Вулвс» не продали Нунеша в «Сити» за 47 млн фунтов. «Горожане» готовы отказаться от трансфера, если посчитают цену на хавбека завышенной

«Манчестер Сити» не хочет переплачивать за Матеуша Нунеша.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником « » после срыва трансфера Лукаса Пакета, обвиненного в нарушениях регламента о ставках. Условия личного контракта с уже согласованы.

По информации The Independent, «Вулверхэмптон» отклонил предложение « » по Нунешу на сумму 47 миллионов фунтов. «Вулвс» считают, что 24-летний полузащитник стоит значительно дороже.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов отказаться от подписания Нунеша, если посчитает требуемую сумму слишком высокой, поскольку «горожане» не намерены переплачивать за игрока.

В АПЛ-2022/23 Нунеш провел за «Вулвс» 34 матча и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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