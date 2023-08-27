«Ман Сити» сделал новое предложение по Нунешу – 60 млн евро. От 50+5 «Вулверхэмптон» отказался

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» предпринял новую попытку приобрести Матеуша Нунеша.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» предложили «Вулверхэмптону» 60 млн евро с учетом бонусов и уверены, что сделка будет заключена.

Условия контракта с полузащитником уже согласованы.

Ранее «волки» отказались продать португальца за 50 млн евро и 5 млн в качестве бонусов.

В АПЛ-2022/23 Нунеш провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Николай Ким
Ответ Amalfitano
Мдааа ... В интересное время мы живём. Уже не удивляет, что за топ игроков дают по 100 и более мультов. Теперь удивляет, что вот за ноунеймов стали давать по 50 и более. Есть ноунеймы которые известны в узких кругах футбольных фриков. Но вот этот ноунейм настолько ноунейм, что до МС по нему никто не делал предложений.
Вообще-то совсем не ноунейм.За Спортинг играл в ЛЧ,как раз против Сити и Пеп его хвалил. Сити вроде пытался купить его прошлым летом,но не вышло. Также Ливерпуль зимой им очень интересовался и новостей об этом было куча. На ЧМ играл,не основной конечно,но ноунеймы за Португалию на ЧМ не играют.
Так что цена в 60 млн,как мне кажется - оправдана
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Андер Эррера
Ответ Amalfitano
Мдааа ... В интересное время мы живём. Уже не удивляет, что за топ игроков дают по 100 и более мультов. Теперь удивляет, что вот за ноунеймов стали давать по 50 и более. Есть ноунеймы которые известны в узких кругах футбольных фриков. Но вот этот ноунейм настолько ноунейм, что до МС по нему никто не делал предложений.
если Кайседо стоит 120 Нунеш точно не должен стоит дешевле. Его волки сами подписали недешево +он не первый год показывает свой высокий уровень игры
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Timur Zhorabekov
стоит ли он таких денег ? , но судя по нынешним ценам за игроков оно приемлемо
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Phil
Ответ №7
Не стоит , но у сити проблемы с составом, вот и просят таких денег. Все смеялись над МЮ что их разводят, вот сити в такой же ситуации оказался , где за среднего игрока просят большие деньги
сколько должен стоить в самом конце ТО молодой лидер команды???
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Amalfitano
Мдааа ... В интересное время мы живём. Уже не удивляет, что за топ игроков дают по 100 и более мультов. Теперь удивляет, что вот за ноунеймов стали давать по 50 и более. Есть ноунеймы которые известны в узких кругах футбольных фриков. Но вот этот ноунейм настолько ноунейм, что до МС по нему никто не делал предложений.
+7
-7
0
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Timur Zhorabekov
стоит ли он таких денег ? , но судя по нынешним ценам за игроков оно приемлемо
Его покупали за 45млн евро, ты думаешь его отпустят за меньшую сумму, учитывая что по игре смотрится неплохо.
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