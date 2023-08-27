«Ман Сити» сделал новое предложение по Нунешу – 60 млн евро. От 50+5 «Вулверхэмптон» отказался

«Манчестер Сити» предпринял новую попытку приобрести Матеуша Нунеша.

По данным инсайдера , «горожане» предложили « » 60 млн евро с учетом бонусов и уверены, что сделка будет заключена.

Условия контракта с полузащитником уже согласованы.

Ранее «волки» отказались продать португальца за 50 млн евро и 5 млн в качестве бонусов.

В АПЛ-2022/23 провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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