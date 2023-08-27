«Ман Сити» сделал новое предложение по Нунешу – 60 млн евро. От 50+5 «Вулверхэмптон» отказался
«Манчестер Сити» предпринял новую попытку приобрести Матеуша Нунеша.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» предложили «Вулверхэмптону» 60 млн евро с учетом бонусов и уверены, что сделка будет заключена.
Условия контракта с полузащитником уже согласованы.
Ранее «волки» отказались продать португальца за 50 млн евро и 5 млн в качестве бонусов.
В АПЛ-2022/23 Нунеш провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Так что цена в 60 млн,как мне кажется - оправдана