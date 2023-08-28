Нунеш отказался тренироваться с «Вулвс» и хочет в «Ман Сити». «Горожане» предложили за хавбека 60 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш Футбол

Матеуш Нунеш настаивает на переходе в «Манчестер Сити».

Как передает The Athletic, полузащитник прекратил тренировки с «Вулверхэмптоном» и сообщил руководству о желании присоединиться к «горожанам».

К 25-летнему футболисту будут применены меры дисциплинарного взыскания. При этом «волки» намерены вернуть португальца в состав, если продать до закрытия трансферного окна его не удастся.

Вчера сообщалось, что «Ман Сити» предложил за Нунеша 60 млн евро с учетом бонусов.

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25 комментариев

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Безумный Макс
профессионал сразу видно)
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Казанский парень
Ответ Rio de Janeiro
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Какая разница? Контракт есть - надо уважать
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Безумный Макс
Ответ Rio de Janeiro
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у него есть контакт в Вулвс...с каких пор нытьё и отказ играть за клуб с которыми подписал контракт является нормой?
если это правда я бы его из принципа не продал в Сити а в СА😁
саботаж должен караться)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Один португалец тоже когда-то рвался в Сити, но Гвардиоле, такой узко направленный замыкатель не был нужен. Это у португальцев в крови. Даже Холланда Пеп не хотел, но, его, ему просто подсунули.
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vrisimo
Ответ Rio de Janeiro
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Хороший повод! Какая разница, кто куда рвётся? или осуждаем всех, или никого!
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Абдула Магомедсаидов
За такие деньги как можно его не продавать?
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Ya Tolik
Ответ serginn
Было у отца три сына, двое умных, а третий футболист... Ну неужели неясно, что и в Сити на этот пассаж посмотрят с недоумением. Нахрен нужны такие бунтари, и отзовут и 60 и 50+5. И будет он дальше сгрибившись пылить. Сам свой шанс уничтожает.
Нельзя отрицать и факт того, что этот "бунт" вполне может быть согласован с МС.
Раз везде пишут, что личный контакт согласован, то клуб очень даже мог попросить или намекнуть футболисту, что нужно помочь в своем трансфере.
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mv29km6ngq
Пусть выплатит ту сумму, которой не хватает Волкам, для того, чтобы трансфер состоялся, раз он так рвется в МС.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ serginn
Было у отца три сына, двое умных, а третий футболист... Ну неужели неясно, что и в Сити на этот пассаж посмотрят с недоумением. Нахрен нужны такие бунтари, и отзовут и 60 и 50+5. И будет он дальше сгрибившись пылить. Сам свой шанс уничтожает.
С этим соглашусь. Сити, к таким вещам серьёзно относятся. Чуть что не так, сразу прекращают диалог. А может, это обычное преувеличение сми, или некорректная информация.
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№7
Ответ Безумный Макс
у него есть контакт в Вулвс...с каких пор нытьё и отказ играть за клуб с которыми подписал контракт является нормой? если это правда я бы его из принципа не продал в Сити а в СА😁 саботаж должен караться)
Самая показательная история с бастующим это Дембеле, со скандалом из Боруссии ушел, а потом и из Барсы
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#SharkTeam
Парень хочет в лучшую команду Мира, его можно понять. Второй раз могут и не позвать
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Galym Muratuly
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
С этим соглашусь. Сити, к таким вещам серьёзно относятся. Чуть что не так, сразу прекращают диалог. А может, это обычное преувеличение сми, или некорректная информация.
Не сказал бы что чуть что и прекращают диалог...Марез тоже бастовал в Лестер, причём почти месяц. Только под давлением его продали в Мансити
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Никита Киселев
Ответ Juninho P.
не все могут быть Леви, ведь верно))
Вулвз его покупал год назад за 45, а если еще учесть затраты на зп и всякое остальное, то вообще смешная по меркам АПЛ прибыль получится за игрока

поэтому за 60 точно не отдадут, ну а Сити должен решить, стоит ли переплачивать за него или нет
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Juninho P.
Ответ Абдула Магомедсаидов
За такие деньги как можно его не продавать?
не все могут быть Леви, ведь верно))
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#SharkTeam
Ответ Galym Muratuly
Так же как и Кейн?))) Надо бастовать сразу, а то застрянешь как Харви со своими псевдорекордами. Зачем тебе рекорды, если на полке ноль трофеев
Как уже говорили эксперты, больше всего Кейн будет жалеть что не удалось перейти в Сити.
Нынешняя команда исключительна и очень очень сильна.
Полное признание придет позже
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Galym Muratuly
Ответ Казанский парень
Какая разница? Контракт есть - надо уважать
Так же как и Кейн?))) Надо бастовать сразу, а то застрянешь как Харви со своими псевдорекордами. Зачем тебе рекорды, если на полке ноль трофеев
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Sedlacek
Паршивлюк отказался тренироваться с «Динамо» и хочет в «Ман Сити»
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Cearvm
По Нунешу все понятно. Уже писал, что Сити такой игрок не нужен, подведет в критический момент. Есть варианты в ротацию лучше.
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Jlaw
Ну в целом не надо такого
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serginn
Было у отца три сына, двое умных, а третий футболист...
Ну неужели неясно, что и в Сити на этот пассаж посмотрят с недоумением. Нахрен нужны такие бунтари, и отзовут и 60 и 50+5. И будет он дальше сгрибившись пылить. Сам свой шанс уничтожает.
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Ramin Mamedov
рофл, конечно...
кто это? зачем он Сити? за 60 млн подписывать очередного ноунейма португальца из Вульвс, который в прошлом сезоне был просто ужасен?
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Juninho P.
ох уж эти капризные португальцы ))) чуть что, отказывается "она"😁
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Мадридито
Классика)
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