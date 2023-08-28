Нунеш отказался тренироваться с «Вулвс» и хочет в «Ман Сити». «Горожане» предложили за хавбека 60 млн евро

Матеуш Нунеш настаивает на переходе в «Манчестер Сити».

Как передает The Athletic, полузащитник прекратил тренировки с « » и сообщил руководству о желании присоединиться к «горожанам».

К 25-летнему футболисту будут применены меры дисциплинарного взыскания. При этом «волки» намерены вернуть португальца в состав, если продать до закрытия трансферного окна его не удастся.

Вчера сообщалось, что « » предложил за 60 млн евро с учетом бонусов.

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