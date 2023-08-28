Нунеш отказался тренироваться с «Вулвс» и хочет в «Ман Сити». «Горожане» предложили за хавбека 60 млн евро
Матеуш Нунеш настаивает на переходе в «Манчестер Сити».
Как передает The Athletic, полузащитник прекратил тренировки с «Вулверхэмптоном» и сообщил руководству о желании присоединиться к «горожанам».
К 25-летнему футболисту будут применены меры дисциплинарного взыскания. При этом «волки» намерены вернуть португальца в состав, если продать до закрытия трансферного окна его не удастся.
Вчера сообщалось, что «Ман Сити» предложил за Нунеша 60 млн евро с учетом бонусов.
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если это правда я бы его из принципа не продал в Сити а в СА😁
саботаж должен караться)
Раз везде пишут, что личный контакт согласован, то клуб очень даже мог попросить или намекнуть футболисту, что нужно помочь в своем трансфере.
поэтому за 60 точно не отдадут, ну а Сити должен решить, стоит ли переплачивать за него или нет
Нынешняя команда исключительна и очень очень сильна.
Полное признание придет позже
Ну неужели неясно, что и в Сити на этот пассаж посмотрят с недоумением. Нахрен нужны такие бунтари, и отзовут и 60 и 50+5. И будет он дальше сгрибившись пылить. Сам свой шанс уничтожает.
кто это? зачем он Сити? за 60 млн подписывать очередного ноунейма португальца из Вульвс, который в прошлом сезоне был просто ужасен?